La agenda del lunes

ESTADOS UNIDOS -McDonald's, la mayor cadena de comida rápida del mundo, presenta los resultados de sus ventas en sus locales durante el tercer trimestre.

BRASIL -El Banco Central publica la variación de su indicador de inflación en octubre.

-La agencia local de estadísticas, IGBE, divulga el dato de la balanza presupuestaria primaria del mes.

CHILE -Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, presenta sus resultados del tercer trimestre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BCE- Los riesgos de inflación aún tienen que disiparse por completo para que el Banco Central Europeo declare el fin de su ciclo de endurecimiento y las reuniones de diciembre y marzo serán los hitos de referencia, dijo Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. En su reunión del pasado jueves, el Banco Central Europeo puso fin a una racha sin precedentes de 10 subidas consecutivas de las tasas de interés e hizo una pausa en su política monetaria.

ALEMANIA- La economía alemana se contrajo ligeramente en el tercer trimestre, según datos publicados, constatando que la mayor economía de Europa sigue lastrada por la debilidad del poder adquisitivo y la subida de los tipos de interés. El producto interior bruto cayó un 0,1% intertrimestral en términos ajustados, según la Oficina Federal de Estadística. UCRANIA- Las exportaciones de grano de Ucrania en octubre se han reducido casi a la mitad de un año a otro, a 2,15 millones de toneladas métricas desde los 4,22 millones, según mostraron los datos del Ministerio de Agricultura. El ministerio dijo que Ucrania había exportado un total de 8,9 millones de toneladas de grano en la temporada 2023/24 julio-junio, por debajo de los 12,9 millones en el mismo período en 2022/23.

CHINA EVERGRANDE- Un tribunal de Hong Kong concedió a China Evergrande Group un aplazamiento de cinco semanas para llegar a un acuerdo con los acreedores o enfrentarse a la liquidación, después de que la asediada promotora dijera que estaba trabajando en un plan revisado de reestructuración de la deuda. El Tribunal Superior de Hong Kong acordó un nuevo aplazamiento de la vista sobre la liquidación de Evergrande hasta el 4 de diciembre. La juez Linda Chan declaró que la próxima vista sería la última antes de que se tomara una decisión sobre la liquidación de la empresa. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA MÉXICO OTIS- El Gobierno de México intensificó sus esfuerzos para recuperar la golpeada ciudad costera de Acapulco, mientras aumenta el número de muertos y desaparecidos por un huracán sin precedentes que arrasó el emblemático balneario. El huracán Otis azotó Acapulco como tormenta de categoría 5 el miércoles, destruyendo viviendas, hoteles y negocios con vientos de 266 kilómetros por hora que derribaron líneas eléctricas y comunicaciones, dejando incomunicada a la ciudad de casi 900.000 habitantes.

ISRAEL GAZA- Israel señaló su intención de rodear la principal ciudad de Gaza, publicando imágenes de tanques en la costa occidental del enclave palestino, 48 horas después de ordenar la ampliación de las incursiones terrestres a través de su frontera oriental. La "segunda fase" de la guerra declarada por Israel hace tres semanas contra los militantes de Hamás se había mantenido inicialmente oculta al público, con las fuerzas moviéndose en la oscuridad y un corte de las telecomunicaciones de los palestinos.

EEUU ECONOMÍA- El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo previsto en septiembre, manteniéndose en una senda de mayor crecimiento de cara al cuarto trimestre, mientras que la inflación mensual fue elevada. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó un 0,7% el mes pasado, informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los datos de agosto, que no se revisaron, mostraron un alza del gasto del 0,4%.

CHINA BANCOS- Cuatro de los mayores bancos chinos que cotizan en bolsa redujeron sus márgenes en el tercer trimestre, ya que la renovada agitación en los mercados inmobiliarios, que se enfrentan a una crisis de deuda, provocó recortes en las tasas hipotecarias. La reducción de los márgenes, un indicador clave de la rentabilidad, se produce en un momento en que se pidió a los bancos estatales que reduzcan este año las tasas de interés de las hipotecas existentes para ayudar a reactivar el sector inmobiliario, en un intento de reforzar una economía en crisis.

MÉXICO PEMEX- La petrolera estatal mexicana Pemex reportó una pérdida neta de 79,134 millones de pesos (4,541 millones de dólares) en el tercer trimestre, golpeada por una baja en sus ventas totales, un incremento en gastos y pérdidas cambiarias. El resultado neto fue mayor a la pérdida de 52,003 millones de pesos registrada en el mismo periodo de 2022. En los nueve meses del año la utilidad neta se ubicó en el equivalente a 172 millones de dólares. MÉXICO FEMSA- La embotelladora y minorista mexicana FEMSA informó que sus ganancias disminuyeron un 9% interanual en el tercer trimestre, debido principalmente a un comparativo difícil que opacó un sólido desempeño de sus ventas. FEMSA, que controla la embotelladora Coca-Cola FEMSA y opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, reportó un beneficio neto de 9,740 millones de pesos (559 millones de dólares) frente a los 10,747 millones de pesos del mismo periodo de 2022.

WALL ST- Los mercados estadounidenses cerraron en su mayoría a la baja, perdiendo impulso a medida que los inversores asimilaban una semana agitada de reportes corporativos mixtos, y datos económicos que parecían respaldar un escenario de tasas de interés "más altas por más tiempo". El Nasdaq avanzó, y las acciones tecnológicas y adyacentes impulsadas por la tecnología fueron su mayor sustento, mientras que el índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones perdieron terreno. Los tres índices registraron pérdidas en el acumulado de la semana.

AUTOS EEUU- Los dirigentes del sindicato United Auto Workers aprobaron un nuevo acuerdo contractual provisional con Ford Motor que incluye 8.100 millones de dólares en inversiones de la empresa para fabricación, mientras que la negociación continúa en General Motors sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. El contrato UAW-Ford podría dar a los trabajadores hasta 70.000 dólares de paga extra durante los 4 años y medio de vigencia del contrato, antes de mejorar la participación en las ganancias y las contribuciones a la jubilación, informaron el domingo los responsables de UAW a sus miembros en un video.

Panamá first quantum- el presidente de panamá, laurentino cortizo, dijo que solicitará la convocatoria de una consulta popular para que los habitantes del país decidan si se deroga o mantiene un contrato con la unidad local de la minera canadiense first quantum, en medio de una escalada de protestas antigubernamentales. el mandatario aseguró que la consulta se realizará el próximo 17 de diciembre. "he escuchado con respeto a quienes se oponen el contrato con minera panamá, creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular, por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática solicitaré al tribunal electoral la convocatoria de una consulta popular", aseguró. (reuters ns)