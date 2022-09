Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (30 de septiembre)

La agenda del viernes 30 de septiembre estados unidos -el departamento de comercio informa el dato de gasto de los consumidores de agosto. analistas consultados por reuters prevén que el gasto haya subido un 0,2%, luego del alza de 0,1% de julio. los ingresos personales probablemente ganaron un 0,3% en agosto, tras un aumento del 0,2% en julio. (1230 gmt)

-El Departamento de Comercio publica el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas proyecta que la medición que excluye los componentes volátiles de los alimentos y la energía habría aumentado un 0,5% en agosto, luego del avance de 0,1% en julio. (1230 GMT)

-La Universidad de Michigan divulga su índice general de confianza del consumidor de septiembre. El mercado espera que el índice se mantenga sin cambios en 59,5 respecto a su lectura preliminar. (1400 GMT) -La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, pronuncia el discurso de apertura antes de la conferencia sobre consideraciones de estabilidad financiera para la política monetaria. (1300 GMT)

-La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa de manera remota en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales. (1500 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla en el foro "¿Qué está impulsando la inflación?" ante la Cámara de Comercio del Condado de Prince William. (1630 GMT)

-Barkin interviene en un evento de la Cámara de Comercio Hispana del Norte de Virginia. (1230 GMT)

-El jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece el discurso de clausura de la conferencia sobre consideraciones de estabilidad financiera para la política monetaria. (2015 GMT) -Carnival Corp reporta sus resultados trimestrales. -El presidente Joe Biden ofrece una recepción por el Mes de la Herencia Hispana.

BRASIL -El Banco Central difunde el dato de la balanza presupuestaria primaria de agosto. El mercado espera un déficit de 28.750 millones de reales, luego del superávit de 20.440 millones de reales de julio. (1230 GMT)

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informa la tasa de desempleo de agosto. Analistas consultados por Reuters estiman que la cifra de desempleo habría subido a 8,9%, tras avanzar un 9,1% en julio. (1600 GMT)

-El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, cierra su campaña en Pocos de Caldas, estado de Minas Gerais. (1400 GMT)

México

-La Secretaría de Hacienda comunica la balanza fiscal de agosto. (2100 GMT)

Colombia

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadística entrega la tasa de desempleo urbano de agosto. (1500 GMT)

CHILE -Finaliza la intervención monetaria de 25.000 millones de dólares del Banco Central para sostener al peso.

Ecuador

-El Banco Central de Ecuador publica las cifras de crecimiento del segundo trimestre.

Uruguay

-Los uruguayos salen a la calle para celebrar la marcha anual del orgullo gay con motivo de los 30 años de la primera manifestación LGBT. (2200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ENERGÍA UE- Los países de la Unión Europea acordaron la imposición de gravámenes de emergencia a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, y comenzaron a negociar su próxima medida para hacer frente a la crisis energética de Europa: un posible tope al precio del gas. EUROZONA INFLACIÓN- La inflación de la zona euro superó las previsiones y alcanzó el 10,0% en septiembre, un nuevo récord que refuerza las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en octubre. El crecimiento de los precios en los 19 países que comparten el euro se aceleró desde el 9,1% de agosto, según datos de Eurostat publicados, superando las expectativas de una lectura del 9,7%, y algunos miembros de la zona del euro experimentaron el mayor crecimiento de los precios desde la época de la Guerra de Corea, hace 70 años. METALES- A las 1153 GMT, el oro al contado sumaba un 0,16%, a 1.662,49 dólares la onza, mientras que, a las 1151 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) aumentaba un 0,02%, a 7.543,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1154 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,16%, a 88,63 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,26%, a 81,03 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Los índices bursátiles europeos subían, en el último día de un trimestre doloroso en el que los valores sufrieron un fuerte varapalo, ya que los inversores se preocuparon por el impacto de las agresivas medidas de endurecimiento de la política económica en el crecimiento económico y los beneficios empresariales. El índice continental STOXX 600 ganaba 0,59%, a 385,15 puntos a las 1149 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas bajaron en vísperas de un feriado de una semana, siguiendo las pérdidas de Wall Street durante la noche debido a las preocupaciones sobre la inflación y los riesgos de recesión, mientras que una encuesta sobre la actividad de las fábricas también pesó sobre el ánimo. El índice referencial del mercado perdió un 0,58%, a 3.804,88 puntos, mientras el Shanghai Composite cedió un 0,55%, a 3.024,39 unidades. En Japón el Nikkei cayó un 1,83%, a 25.937,21 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES WALL STREET- Wall Street cerró con una fuerte caída debido a la preocupación de que la agresiva lucha de la Reserva Federal contra la inflación pueda perjudicar a la economía estadounidense, y mientras los inversores se preocupaban por la caída de los mercados mundiales de divisas y de deuda. El Nasdaq se hundió hasta casi su mínimo de 2022, de mediados de junio, por la caída de las acciones de pesos pesados de la tecnología como Tesla Inc, Apple Inc y Nvidia Corp . MESTER DE LA FED- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que no ve dificultades en los mercados financieros de Estados Unidos que puedan alterar la campaña de la entidad para reducir los elevados niveles de inflación mediante subidas de las tasas de interés. Aunque "nadie sabe con seguridad" si hay un gran problema acechando al sector financiero en este momento, "hasta ahora, no hemos visto el tipo de disfunción del mercado, incluso a través de lo que está sucediendo en los mercados globales en este momento, no hemos visto eso en los mercados de Estados Unidos", dijo Mester en una entrevista en CNBC. MEXICO TASAS- El banco central de México elevó nuevamente la tasa clave de interés 75 puntos básicos, destacando que aún persisten fuertes presiones sobre los precios, y retrasó al tercer trimestre de 2024 su fecha estimada de convergencia a la meta oficial de inflación. En una decisión unánime, la Junta de Gobierno llevó el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 9,25%, en línea las expectativas del mercado, según un sondeo de Reuters.

COLOMBIA TASAS- El Banco Central de Colombia subió su tasa de interés de referencia 100 puntos básicos a un 10%, en medio de crecientes presiones inflacionarias, al tiempo que revisó sus proyecciones de crecimiento económico. La decisión contó con el voto de seis de los siete miembros del directorio del Banco Central, en tanto que el otro funcionario se inclinó por un alza de 50 puntos básicos. IRÁN EEUU- Estados Unidos impuso sanciones a empresas que sospecha que están implicadas en el comercio petroquímico y petrolero de Irán, incluidas algunas de China, mientras Washington advertía de nuevas acciones para hacer cumplir sus restricciones económicas a Teherán. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a dos empresas con sede en China, Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd, y WS Shipping Co Ltd, como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes.

BCE INFLACIÓN- Los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo volvieron a apoyar otra gran subida de las tasas de interés, en un momento en que la inflación de la mayor economía de la zona euro alcanzó los dos dígitos, superando las expectativas. El BCE ha subido las tasas un total de 125 puntos básicos en sus dos últimas reuniones y ha prometido nuevas alzas a medida que los elevadísimos costos de los alimentos y la energía se filtran al resto de la economía e intensifican las presiones subyacentes sobre los precios. (REUTERS VV MG/)