Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (31 de enero)

La agenda del martes estados unidos -el comité federal de mercado abierto (fomc) inicia en washington su reunión de dos días sobre la política de tasas de interés. -el departamento de trabajo da a conocer el índice de costos laborales del cuarto trimestre. un sondeo de reuters estima que el índice habría subido un 1,1%, tras aumentar un 1,2% en el trimestre previo. (1330 gmt) -standard & poor's difunde el índice nacional de precios de la vivienda s&p corelogic case shiller de noviembre. un sondeo de reuters proyecta que el índice habría caído un 0,6%, tras descender un 0,5% en octubre. (1400 gmt) -el conference board publica su índice de confianza del consumidor de enero. analistas consultados por reuters prevén una lectura de 109, por sobre el 108,3 de diciembre. (1500 gmt) -el instituto americano del petróleo (api) divulga su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2130 gmt) -exxon mobil corp, pfizer inc, mcdonald's corp, united parcel service inc, advanced micro devices inc, general motors co y snapchat inc reportan sus resultados trimestrales -el presidente joe biden viaja a nueva york para debatir la financiación de la ley bipartidista de infraestructuras. -se reanuda el juicio sobre las demandas de los accionistas de tesla inc contra la empresa, varios de sus directivos y elon musk. los inversores alegan en la demanda que musk mintió cuando tuiteó en 2018 que tenía fondos para llevar al fabricante de automóviles eléctricos al sector privado. méxico -el instituto nacional de estadística de méxico entrega su estimación preliminar del producto interno bruto del cuarto trimestre. analistas consultados por reuters prevén que la economía haya crecido un 0,3%, tras expandirse un 0,9% en el tercer trimestre. (1200 gmt) chile -el instituto nacional de estadísticas publica los datos de producción manufacturera de diciembre. (1200 gmt) mercados globales actualizados fmi- el fondo monetario internacional elevó ligeramente sus perspectivas de crecimiento mundial para 2023 debido a una demanda "sorprendentemente resistente" en estados unidos y europa, a la relajación de los costes energéticos y a la reapertura de la economía china después de que pekín abandonara sus estrictas restricciones por covid-19. el fmi señaló que el crecimiento mundial seguiría cayendo al 2,9% en 2023 desde el 3,4% de 2022, pero sus últimas previsiones de perspectivas de la economía mundial suponen una mejora respecto a la predicción de octubre de un crecimiento del 2,7% este año, con advertencias de que el mundo podría entrar fácilmente en recesión. zona euro- los datos de eurostat mostraron que la eurozona creció a duras penas en los tres últimos meses de 2022, evitando una recesión a pesar de que los elevadísimos costes de la energía, el debilitamiento de la confianza y la subida de los tipos de interés hicieron mella en la economía del bloque monetario. el producto interior bruto de la zona euro creció un 0,1% en el cuarto trimestre, superando las expectativas de un sondeo de reuters que apuntaban a una caída del 0,1%. en comparación con el año anterior, el crecimiento fue del 1,9%, por encima de las expectativas del 1,8%. alemania- las ventas minoristas alemanas cayeron inesperadamente en diciembre, en un periodo de compras navideñas lastrado por la inflación elevada y la crisis energética, lo que reavivó los temores a una desaceleración más acusada de la mayor economía europea, según mostraron los datos. las ventas al por menor disminuyeron un 5,3% en diciembre en comparación con el mes anterior, dijo la oficina federal de estadística. los analistas consultados por reuters habían previsto una subida del 0,2% en términos ajustados a los precios. china- la actividad económica de china volvió a crecer en enero, después de que una oleada de contagios por covid-19 atravesara el país más rápidamente de lo previsto tras el abandono de los controles de la pandemia. los pedidos y el consumo internos impulsaron al alza la producción, según los primeros datos generales que muestran la rapidez con que china se está recuperando de su oleada de reaparición del covid, pero los analistas advirtieron de que la economía se enfrentaba a una persistente debilidad de la demanda externa. reino unido- la inflación en los supermercados británicos alcanzó la cifra récord del 16,7% en las cuatro semanas finalizadas el 22 de enero, lo que supone un nuevo revés para los consumidores que sufren la creciente crisis del coste de la vida, según mostraron datos del sector. kantar, la empresa de estudios de mercado, señaló que la inflación en los supermercados alcanzó su nivel más alto desde que empezó a hacer un seguimiento de esta cifra en 2008, y que los precios subieron más rápidamente en mercados como el de la leche, los huevos y la comida para perros. gas- las exportaciones de gas natural por gasoducto a europa por parte del gigante energético ruso gazprom han disminuido casi un 30% en enero respecto a diciembre en un contexto de caída de precios en el mercado al contado, alcanzando un nuevo mínimo histórico mensual, según mostraron cálculos de reuters. las exportaciones rusas de materias primas se han politizado cada vez más en los últimos años entre tensiones políticas más amplias y han sido el principal objetivo de las sanciones occidentales desde el pasado febrero, cuando moscú envió sus tropas a ucrania. lo que hay que saber del lunes méxico- la economía de méxico habría crecido entre un 2,9% y un 3% el año pasado, impulsada por un sólido desempeño del mercado laboral, el consumo y la inversión privada, dijo el subsecretario de hacienda, gabriel yorio. entre enero y noviembre, la actividad económica local se expandió un 2,9%, de acuerdo con cifras divulgadas por la secretaria de hacienda, moderando su ritmo de crecimiento frente al avance de un 5% mostrado en todo el 2021. eeuu méxico- estados unidos solicitó a méxico, en el marco de un pacto comercial de norteamérica, que investigue nuevamente si a los trabajadores se les niegan los derechos laborales en una planta de autopartes de la empresa estadounidense vu manufacturing en el norte del país. las dos naciones anunciaron en septiembre que habían resuelto una queja anterior bajo el tratado de comercio entre canadá, estados unidos y méxico (tmec), diciendo que los trabajadores de la planta podían elegir el sindicato que quisieran. perú- fitch ratings rebajó la nota de telefónica perú a "bb" desde "bb+", en una decisión ligada a millonarios pagos tributarios pendientes de la unidad de la compañía de telecomunicaciones española en el país sudamericano. la rebaja "refleja la materialización a corto plazo de la obligación tributaria de la empresa, lo que resultará en un deterioro material en el perfil de apalancamiento de la compañía", explicó fitch. pemex- la secretaría de hacienda de méxico y la petrolera estatal pemex están analizando los márgenes de maniobra para enfrentar las amortizaciones que debe cumplir la empresa estatal este año, dijo el subsecretario de hacienda, gabriel yorio. el funcionario afirmó que el actual gobierno ha apoyado a la endeudada empresa con una mezcla de soluciones fiscales y financieras y que la idea es seguir respaldándola si lo requiere. pemex tienen una deuda financiera de 105.000 millones de dólares y este año debe pagar amortizaciones asociadas a bonos por unos 8.000 millones de dólares. opep- un panel de la opep+ recomendará probablemente mantener sin cambios la actual política de producción petrolera del grupo cuando se reúna esta semana, dijeron a reuters tres delegados de la opep+. los ministros de los países de la opep+ -miembros de la organización de países exportadores de petróleo (opep) y sus aliados liderados por rusia- tienen previsto celebrar una reunión virtual a las 1100 gmt del 1 de febrero. (reuters rf)

Reuters