Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (31 de marzo)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -MNI Indicators publica su Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago correspondiente a marzo. (1345 GMT) -El Departamento de Agricultura difunde su reporte trimestral de inventarios de trigo, maíz y soja. (1600 GMT)

BRASIL -El Banco Central reporta el dato de balance presupuestario primario de febrero. (1130 GMT) COLOMBIA -El Banco de la República (central) anuncia su decisión de tasas de interés. (1800 GMT) CHILE -El Instituto Nacional de Estadísticas da a conocer las cifras de producción manufacturera y de cobre de febrero. (1200 GMT) RESTO DEL MUNDO -La Oficina Federal de Estadística de Alemania divulga la lectura preliminar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. (1200 GMT) -El Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visita Rusia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS GS TASAS- Goldman Sachs espera más recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo y rebajó sus perspectivas de crecimiento para ambas economías, ya que ve mayores riesgos de recesión debido a los aranceles estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los aranceles recíprocos que anunciará esta semana incluirán a todos los países y no a un número más limitado, lo que sacudió los mercados financieros a nivel mundial por el temor a una desaceleración económica. CHINA- La actividad manufacturera de China se expandió en marzo al ritmo más rápido en un año, según una encuesta de fábricas, en la que los nuevos pedidos impulsaron la producción, dando a la segunda economía mundial un respiro en su lucha contra la intensificación de la guerra comercial de Estados Unidos. La lectura debería tranquilizar a las autoridades de que el reciente apoyo fiscal está reforzando la economía de 18 billones de dólares, que también se está beneficiando de las compras anticipadas de los compradores extranjeros en previsión de las nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos. BCE LAGARDE- La probable implementación de los aranceles impuestos por Estados Unidos el 2 de abril significa que Europa tendrá que tomar un mejor control de su futuro, dijo la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. "He intentado describir esto como un momento para nuestra Europa (...) y lo veo como el inicio del camino hacia la independencia", dijo en una entrevista en la radio France Inter. "Él lo llama el Día de la Liberación. Yo lo veo como un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino mejor y creo que es un paso hacia la independencia". BCE PANETTA- La alta incertidumbre, debida principalmente a los anuncios en la política comercial de Estados Unidos, significa que el Banco Central Europeo debe ser cauteloso al reducir sus tasas de interés, dijo Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. El BCE ha recortado las tasas de interés seis veces desde junio pasado, pero ha dado pocas señales sobre su próximo movimiento tras la última reducción de su tasa de depósito clave al 2,5% en su reunión de marzo. ALEMANIA- Las ventas minoristas de Alemania en febrero superaron las expectativas, pero un aumento en los precios de importación indicó un aumento inminente de la inflación, lo que podría frenar el gasto del consumidor. Las ventas minoristas aumentaron un 0,8% en comparación con el mes anterior, mostraron los datos. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,2%. EEUU RUSIA- Rusia y Estados Unidos han iniciado conversaciones sobre metales de tierras raras y otros proyectos conjuntos en Rusia y algunas empresas ya han expresado su interés en ellos, dijo el enviado de inversiones del presidente Vladimir Putin. En el marco de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, tanto Kiev como Moscú han planteado la cooperación en materia de minerales, aunque Trump dijo el domingo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quiere retirarse de un acuerdo propuesto. EEUU TIKTOK- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo con ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, para vender la aplicación de videos cortos utilizada por 170 millones de estadounidenses se alcanzaría antes de la fecha límite del sábado. Trump estableció el 5 de abril como fecha límite en enero para que TikTok encontrara un comprador no chino o se enfrentara a una prohibición de Estados Unidos por razones de seguridad nacional que debía entrar en vigor ese mes según una ley de 2024. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU ARANCELES- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los aranceles recíprocos que anunciará esta semana incluirán a todas los países y no sólo a un pequeño grupo de 10 a 15 países con los mayores desequilibrios en la balanza comercial. Trump ha prometido revelar un plan arancelario masivo el miércoles, al que denominó "Día de la Liberación". Ya impuso aranceles al aluminio, el acero y los automóviles, además de aumentar los aranceles a todos los productos procedentes de China. EEUU TRUMP- El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dijo que no está bromeando acerca de la posibilidad de buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución, pero afirmó que es demasiado pronto aún para pensar en ello. Trump, que asumió el 20 de enero su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca, ha hecho vagas alusiones a que buscará un tercero, pero lo abordó directamente en una entrevista telefónica con NBC News. "No, no estoy bromeando. No estoy bromeando", dijo Trump, pero "es demasiado pronto para pensar en ello". EEUU VENEZUELA- El Gobierno de Estados Unidos notificó a los socios extranjeros de la petrolera estatal venezolana PDVSA la inminente cancelación de las autorizaciones que les permiten exportar petróleo y derivados desde el país sudamericano, dijeron fuentes cercanas a la decisión. La administración del expresidente Joe Biden otorgó en los últimos años autorizaciones para asegurar el suministro de petróleo venezolano a refinerías desde España hasta India, como excepciones al régimen de sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano. Entre las empresas que recibieron licencias y cartas de respaldo de Washington se encuentran Repsol de España, Eni de Italia, Maurel & Prom de Francia, Reliance Industries de India y Global Oil Terminals de Estados Unidos. EEUU RUSIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá aranceles secundarios del 25% al 50% al crudo ruso si siente que Moscú está bloqueando sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, precisando que podrían comenzar dentro de un mes si no hay un alto el fuego. Trump dijo a NBC News que estuvo muy molesto y "enojado" cuando el presidente ruso Vladimir Putin criticó la credibilidad del liderazgo del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, informó NBC. Asimismo, afirmó que tiene previsto hablar con Putin esta semana. EEUU ECONOMÍA- El gasto de los consumidores estadounidenses repuntó en febrero, probablemente impulsado por el alza de los precios, lo que podría amplificar los temores a que la economía se enfrente a un periodo de tibio crecimiento y elevada inflación en medio de una escalada de las tensiones comerciales. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,4% tras un descenso revisado del 0,3% en enero, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. EEUU FED- La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, sigue considerando "razonables" dos recortes de tasas de interés este año, pero con un mercado laboral sólido, una economía que sigue creciendo y una inflación a la baja, los responsables monetarios pueden esperar para reducirlas hasta que evalúen cómo se ajustarán las empresas a los costos arancelarios. En declaraciones telefónicas desde Fairbanks, Alaska, Daly afirmó que las empresas locales y los líderes comunitarios esperan que los aranceles aumenten sus costos y están estudiando estrategias para encontrar soluciones, pero también esperan que algunos gravámenes se suavicen con el tiempo o que se permitan algunas excepciones. CHINA ARANCELES- China tomará contramedidas si Estados Unidos perjudica sus intereses con los aranceles recíprocos, dijo una cuenta de redes sociales afiliada a la cadena estatal china CCTV. Si Estados Unidos quiere discutir la cooperación con China, el respeto mutuo es un requisito previo, dijo la cuenta Yuyuantantian en una publicación en Weibo. Los comentarios se produjeron después de que el viceprimer ministro, He Lifeng, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mantuvieran "conversaciones francas" sobre cuestiones comerciales en una videollamada el miércoles. HUNGRÍA ISRAEL- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Hungría esta semana, dijo su oficina el domingo, desafiando una orden de arresto de la Corte Penal Internacional emitida por acusaciones de crímenes de guerra en Gaza. Durante la visita, que comenzará el miércoles y durará hasta el domingo, Netanyahu se reunirá con su homólogo húngaro, Viktor Orban, quien lo invitó en noviembre, poco después de que la CPI emitiera la orden de arresto. Orban dijo entonces que la orden "no será acatada". LITIO SQM- Cuatro empresas estatales indias están en conversaciones con la minera chilena SQM para adquirir una participación del 20% en sus dos proyectos de litio en Australia por 600 millones de dólares, según cuatro fuentes, en el mayor esfuerzo de Nueva Delhi por asegurarse el suministro del metal para baterías de vehículos eléctricos. Khanij Bidesh India Ltd (KABIL), respaldada por el Gobierno, se ha asociado con Coal India, Oil India, y ONGC Videsh para adquirir el 20% de los proyectos de litio de SQM en Mount Holland y Andover, en Australia Occidental, según las fuentes. CHILE CODELCO- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, reportó beneficios antes de impuestos de 790 millones de dólares en 2024. La compañía, que entrega todas sus ganancias al Estado, dijo que la producción propia fue de 1,328 millones de toneladas entre enero y diciembre, un 0,3% más respecto a 2023. RUSIA PETRÓLEO- Rusia está aumentando las exportaciones de combustibles para motores a Bolivia, según datos del seguimiento de buques de LSEG y fuentes del sector, a medida que se agrava la crisis energética en el país latinoamericano y Moscú necesita ampliar las ventas afectadas por las sanciones occidentales. Según los datos de la naviera, al menos cuatro petroleros fueron cargados entre diciembre y marzo en los puertos rusos de Vysotsk, Primorsk y Taman, incluyendo unas 190.000 toneladas métricas de diésel, señalando a un puerto chileno como punto de descarga. (REUTERS RF MF BMV)