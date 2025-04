Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (4 de abril)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo reporta el dato de nóminas no agrícolas del mes de marzo. Analistas consultados por Reuters estiman que las nóminas habrían aumentado en 135.000 puestos de trabajo, frente al alza de 151.000 vista en febrero. La tasa de desempleo se habría mantenido estable en 4,1%. (1230 GMT) -El Departamento del Trabajo comunica el dato de nóminas privadas de marzo. Un sondeo de Reuters entre analistas apunta a que las nóminas habrían crecido en 127.000, luego de subir en 140.000 en febrero. (1230 GMT) -El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre las perspectivas económicas ante la Conferencia Anual de la Sociedad para el Avance de la Edición y Redacción Empresarial (SABEW) en Arlington. (1525 GMT) -El gobernador de la Fed Michael Barr discute sobre "Inteligencia Artificial y Banca" en una conferencia sobre tecnología financiera. (1600 GMT) -El gobernador de la Fed Christopher Waller participa en un debate sobre pagos antes de la Conferencia sobre Innovación de la Fed de Nueva York de 2025. (1645 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa el dato de confianza del consumidor de marzo. (1200 GMT) BRASIL -La Fundación Getúlio Vargas da a conocer el índice de inflación IGP-DI de marzo. El mercado espera que los precios hayan caído un 0,47%, luego de subir un 1% en febrero. (1100 GMT) -El Ministerio de Desarrollo difunde las cifras de la balanza comercial de marzo. Analistas consultados por Reuters proyectan que el país haya registrado un superávit de 7.000 millones de dólares, en contraste con el déficit de 324 millones de dólares de febrero. (1800 GMT) -Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro participan en una vigilia frente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, en Brasilia. (2100 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ALEMANIA- Los pedidos industriales alemanes se estancaron en febrero y los datos de enero se revisaron al alza, lo que muestra que el sector industrial alemán podría haber tocado fondo, pero la recuperación puede ser lenta. Los pedidos se mantuvieron sin cambios en febrero respecto al mes anterior sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo la oficina federal de estadística. EEUU RUSIA- Kirill Dmitriev, el enviado de inversiones del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que veía una "dinámica positiva" en las relaciones entre Moscú y Washington, aunque se necesitaban más reuniones para resolver las diferencias. Dimitriev, en comentarios a medios de comunicación rusos y estadounidenses tras mantener conversaciones con responsables del Gobierno del presidente Donald Trump, también dijo que veía perspectivas para el inicio de una solución a la guerra de más de tres años en Ucrania. COREA DEL SUR- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, fue destituido por el Tribunal Constitucional, abriendo paso a unas elecciones tras confirmar la destitución del Parlamento por su imposición de la ley marcial el año pasado, que desencadenó la peor crisis política del país en décadas. El fallo unánime pone fin a meses de agitación política que han eclipsado los esfuerzos para hacer frente al nuevo Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de desaceleración del crecimiento en la cuarta economía más grande de Asia. CHINA UE- El viceministro de Comercio de China, Ling Ji, en una reunión con sus homólogos húngaros, dijo que China está dispuesta a trabajar con la Unión Europea para mantener un sistema de comercio multilateral basado en normas y aportar certidumbre al comercio mundial en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, informaron medios estatales. China está dispuesta a trabajar con el bloque para oponerse resueltamente al proteccionismo, el unilateralismo y la intimidación, dijo Ling, que también es representante adjunto de comercio internacional de China, en una reunión del Comité Económico Conjunto China-Hungría en Budapest. VENEZUELA- Dos miembros del directorio del Banco Central de Venezuela han dejado sus cargos, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Bloomberg informó que Sohail Hernández, primera vicepresidenta del banco, e Iliana Ruzza, vicepresidenta de operaciones internacionales, dejaron el banco tras oponerse a los planes del presidente Nicolás Maduro de incorporar un gran volumen de oro a las reservas internacionales del país. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU ARANCELES- Los amplios aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones estadounidenses desataron amenazas de represalias, mientras empresas y países se apresuraban a contabilizar los costos de una escalada de la guerra comercial que amenaza con sacudir las alianzas globales. Las sanciones anunciadas el miércoles desataron turbulencias en todos los mercados mundiales y provocaron la condena de otros líderes, que se enfrentan al final de una era de liberalización comercial que ha dado forma al orden mundial durante décadas. FMI EEUU- Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantean un riesgo significativo para la economía mundial en un momento de crecimiento lento, dijo la directora del Fondo Monetario Internacional en un comunicado. Kristalina Georgieva señaló que es importante evitar medidas que puedan dañar aún más la economía global e instó a Estados Unidos y sus socios comerciales a trabajar constructivamente para reducir las tensiones. FED JEFFERSON- El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que, con la economía estadounidense en buena forma, los aranceles presionando al alza la inflación y una incertidumbre sobre las perspectivas mayor de lo habitual, se inclina por dejar la tasa de interés oficial en su nivel actual, vigilando de cerca el empleo y los precios. "En mi opinión, no hay necesidad de apresurarse a hacer más ajustes de la tasa de política monetaria", dijo Jefferson en comentarios preparados para una conferencia de la Fed de Atlanta, repitiendo lo que se ha convertido en una frase trillada de las autoridades monetarias en medio de una rápida avalancha de cambios comerciales y de otras políticas bajo el Gobierno del presidente Donald Trump. MÉXICO ARANCELES- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la exclusión de México del arancel general del 10% de Estados Unidos al mercado mundial, aunque dijo que el Gobierno seguirá negociando con Washington para frenar gravámenes anunciados previamente para sectores como el automotriz, y el de acero y aluminio. La segunda mayor economía de América Latina no fue incluida en la lista general de barreras arancelarias presentadas por Donald Trump en la víspera, aunque en una hoja informativa la Casa Blanca informó que mantiene los gravámenes impuestos previamente a México y Canadá en varios sectores. WALL STREET- Los índices de referencia de Wall Street se desplomaron, cerrando con las mayores pérdidas porcentuales en un día en años, ya que los aranceles generalizados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendieron los temores de una guerra comercial total y una recesión económica mundial. El S&P 500 se hundió 274,45 puntos, o un 4,84%, a 5.396,52 unidades; el Nasdaq Composite se derrumbó 1.050,44 puntos, o un 5,97%, a 16.550,61 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó 1.679,39 puntos, o un 3,98%, a 40.545,93 unidades. PETRÓLEO OPEP- Ocho países de la OPEP+ acordaron avanzar en su plan de alzas de la producción petrolera con un incremento de 411.000 barriles por día (bpd) en mayo, una decisión inesperada que llevó a los precios del crudo a ampliar sus pérdidas previas. El petróleo, que ya había perdido más de un 4% tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a sus socios comerciales, amplió su desplome tras el comunicado de la OPEP. URUGUAY SOJA- El grupo de piensos Dabeinong, con sede en Pekín, anunció que las autoridades uruguayas han aprobado la siembra de tres variedades de soja modificada genéticamente desarrolladas por su unidad de biotecnología. Las tres variedades ya han recibido la aprobación para su siembra en Argentina, y dos de ellas en Brasil. (REUTERS RF MF BMV)

