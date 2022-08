Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (4 de agosto)

La agenda del jueves 4 de agosto estados unidos -un reporte del departamento del trabajo mostraría que los pedidos de beneficios estatales por desempleo disminuyeron en 3.000 la semana pasada a una cifra desestacionalizada de 255.000, de acuerdo al promedio de estimaciones de analistas. -el gobierno divulga los datos del déficit comercial de junio. -el gigante chino de comercio electrónico alibaba inc publica sus resultados del primer trimestre. -la presidenta del banco de la reserva federal de cleveland, loretta mester, participa en un foro del economic club en pittsburgh. (1600 gmt) japón -una agencia del gobierno revela el valor de las reservas en moneda extranjera en julio. mercados globales actualizados rusia taiwán- el kremlin afirmó que china tiene el derecho soberano de realizar importantes ejercicios militares en torno a taiwán y acusó a estados unidos de alimentar artificialmente las tensiones en la región. china disparó múltiples misiles en torno a taiwán, al tiempo que iniciaba unas maniobras militares sin precedentes, un día después de la visita de la presidenta de la cámara de representantes de estados unidos, nancy pelosi, a la isla autogobernada que pekín considera parte de su territorio. otan ucrania- la guerra en ucrania es el momento más peligroso para europa desde la segunda guerra mundial y no se debe permitir que rusia gane, dijo el secretario general de la otan, jens stoltenberg. para evitar que moscú triunfe, la otan y sus países miembros pueden tener que seguir apoyando a ucrania con armas y otro tipo de ayuda durante mucho tiempo, dijo. ue ucrania- la unión europea tiene la intención de elaborar otro paquete de financiación para ucrania de aquí a septiembre que ascenderá a unos 8.000 millones de euros (8.150 millones de dólares), informó una fuente del gobierno alemán. una parte del paquete consistiría en subvenciones que no hay que devolver, mientras que otra parte consistirá en préstamos, dijo un responsable del gobierno a los periodistas. metales- a las 1139 gmt, el oro al contado sumaba un 0,99%, a 1.782,26 dólares la onza, mientras que, a las 1131 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,23%, a 7.659,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1140 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,15%, a 96,65 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,28%, a 90,89 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subían tras los buenos resultados de una serie de empresas, con la atención puesta en el banco central británico, que se espera que suba los tipos de interés al máximo desde 1995. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,46%, a 440,33 puntos a las 1143 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron, ya que la atención de los inversores pasó de las tensiones en torno a taiwán a una serie de proyectos de infraestructura recientemente lanzados que pekín espera que puedan ayudar a estabilizar su economía golpeada por el covid-19. el índice referencial del mercado ganó un 0,85%, a 4.101,53 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,80%, a 3.189,03 unidades. en japón el nikkei avanzó un 0,69%, a 27.932,20 puntos. lo que hay que saber del miércoles

FED- Autoridades de la Reserva Federal expresaron nuevamente su determinación para frenar la persistente inflación, si bien una de ellas indicó que un aumento de medio punto porcentual en la tasa de interés clave del banco central de Estados Unidos el próximo mes podría ser suficiente. "Parto de la idea de que 50 (puntos) sería algo razonable en septiembre, porque creo que estoy viendo evidencia en mis conversaciones y en los acontecimientos globales de algunos puntos que consideraría positivos", dijo la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, en una entrevista con Reuters. EEUU SERVICIOS- El sector de servicios de Estados Unidos repuntó inesperadamente en julio, ya que los nuevos pedidos crecieron de forma sólida, apoyando la opinión de que la economía no estaba en recesión a pesar de la caída de la producción en el primer semestre. El sondeo del Instituto de Gerencia de Abastecimiento (ISM) también mostró que los cuellos de botella de la oferta se estaban aliviando, con el mayor descenso desde 2017 de una medida de los precios pagados por las empresas.

PERÚ POLÍTICA- El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, dijo por Twitter que presentó su renuncia al presidente Pedro Castillo alegando "razones personales", en momentos en que el Gobierno transita por una tormenta política debido a investigaciones sobre presunta corrupción en el entorno del poder. Torres, que había asumido la presidencia del Consejo de Ministros en febrero, se había convertido en un férreo defensor del mandatario frente a las denuncias de corrupción y a los constantes choques con el Congreso dominado por la oposición. MÉXICO PREVISIONES- Economistas de Bank of America (Bofa) dijeron que esperan una desaceleración en la economía de México en 2023 hasta el 0,0%, en línea con la ralentización de su vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. Bofa redujo su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2023 al 0,0%, desde el 1,0% previo, en tanto que espera una expansión del 1,9% en 2022.

Argentina economía- el llamado "súperministro" de economía de argentina, sergio massa, asumió la cartera y se espera que anuncie medidas para equilibrar las cuentas públicas del país, en medio de una grave crisis financiera. massa, un abogado peronista con contactos con inversores estadounidenses, se ha transformado en la última esperanza de la coalición oficialista de centroizquierda, cuya popularidad se ha desbarrancado por las dificultades económicas y las feroces disputas internas. onu petroleras- el secretario general de naciones unidas, antonio guterres, criticó la "grotesca avaricia" de las empresas petroleras y de gas y sus financiadores, e instó a los gobiernos de todo el mundo a "gravar estas ganancias excesivas" para apoyar a las personas más vulnerables. "es inmoral que las compañías petroleras y de gas obtengan utilidades récord de esta crisis energética a costa de las personas y comunidades más pobres, con un costo enorme para el clima", dijo guterres a periodistas. wall street- cerró con una fuerte alza, ya que las buenas previsiones de ganancias de paypal y cvs health corp levantaron el ánimo y contribuyeron a elevar el nasdaq a su nivel más alto desde principios de mayo. cifras económicas respaldaron la opinión de que la economía no estaba en recesión a pesar de la caída de la producción en el primer semestre del año.

