LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (4 de diciembre)

LA AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Trabajo presenta el dato de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. -El Departamento de Comercio publica el dato de órdenes de fábrica y de órdenes de bienes duraderos de septiembre. -Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, hablará en un evento. BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica el dato del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. -El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio/Secretaría de Comercio Exterior publica el dato de balanza comercial de noviembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA LICENCIAS- China dijo que está trabajando en la simplificación de las licencias de exportación de tierras raras, un resultado clave prometido tras una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. "El Gobierno se está adaptando activamente", dijo el portavoz del Ministerio de Comercio He Yadong a los periodistas en una sesión informativa semanal, y agregó que las autoridades "se estaban alineando con los mecanismos generales de licencias". UE INVERSIÓN- La Comisión Europea propuso medidas para hacer más competitivos los mercados de capitales de los 27, facilitando las operaciones transfronterizas y ampliando la supervisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). La UE intenta competir económicamente con Estados Unidos, China y otros mercados rivales, pero podría aumentar su competitividad reforzando su mercado único, que funciona bien para el intercambio de bienes, pero no tanto para los servicios. ITALIA LABORAL- La policía italiana visitó las sedes de 13 empresas de moda de alta gama, pidiéndoles que entregaran documentos sobre gobernanza y controles de la cadena de suministro en el marco de una investigación sobre presuntos abusos a los trabajadores en subcontratas de moda, mostraron documentos judiciales. Las empresas que recibieron órdenes de presentación de documentos son Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Adidas Italia, Off-White Operating, Missoni, Ferragamo, Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Gucci de Kering e Yves Saint Laurent Manifatture, Cris Conf. (Pinko) y Coccinelle. BCE DIVISAS- El Banco Central Europeo se atendrá al comunicado del G7 sobre las tasas de cambio, dijo Piero Cipollone, miembro de su Comité Ejecutivo, al diario Nikkei cuando se le preguntó si aceptaría cualquier decisión de Japón de intervenir en el mercado de divisas. "El comunicado del G7 sobre las tasas de cambio utiliza un lenguaje muy claro. Dice, entre otras cosas, que estamos comprometidos con 'las tasas de cambio determinados por el mercado', a 'realizar consultas exhaustivas con respecto a las acciones en los mercados de divisas' y que 'no nos centraremos en las tasas de cambio con fines competitivos'. Nos atendremos a ello", dijo Cipollone en la entrevista. CHINA BUQUES- China está desplegando un gran número de buques navales y guardacostas en aguas de Asia Oriental, en un momento dado más de 100, en la mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha, según cuatro fuentes e informes de inteligencia revisados por Reuters. China se encuentra ante lo que tradicionalmente es una temporada de intensa actividad para ejercicios militares, aunque el Ejército Popular de Liberación no ha anunciado ningún simulacro a gran escala con nombre oficial. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES VENEZUELA EEUU- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que tuvo una conversación "respetuosa y cordial" con el mandatario estadounidense, Donald Trump, hace unos 10 días y que sería bienvenido un diálogo entre los dos países si la llamada abría el camino a esas conversaciones. Trump confirmó el domingo que habló con su homólogo venezolano, pero no dio detalles sobre lo que ambos mandatarios discutieron. La revelación de la llamada telefónica se conoce mientras Trump sigue utilizando una retórica belicista con respecto a Venezuela, al tiempo que contempla la posibilidad de la diplomacia. EEUU MANUFACTURAS- La producción de las fábricas estadounidenses se mantuvo sin cambios en septiembre, mientras el sector siguió limitado por los aranceles a las importaciones. El dato sin cambios de la producción manufacturera comunicado por la Reserva Federal sigue a un aumento del 0,1% no revisado en agosto. EEUU EMPLEO- Las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre. BRASIL POLLO- Las exportaciones brasileñas de pollo aumentarían hasta un 0,5%, a 5,32 millones de toneladas métricas, dijo el grupo de presión de la carne ABPA, luego de que el sector evitó las prohibiciones comerciales causadas por un brote de gripe aviar en mayo, incluso de compradores clave como China y la Unión Europea. Antes del brote, que Brasil controló en el espacio de aproximadamente un mes, la ABPA había previsto que las exportaciones de pollo crecieran hasta un 1,9%, a 5,4 millones de toneladas. En agosto, mientras se mantenían algunas prohibiciones, ABPA había dicho que las exportaciones brasileñas de pollo podrían caer hasta un 2%, a 5,2 millones de toneladas este año. CHILE CODELCO- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo que firmó un memorando de entendimiento con la multinacional Glencore para impulsar una nueva fundición en el norte del país. La estatal prevé tener un convenio definitivo para el primer semestre 2026, mientras espera que la construcción inicie en 2030 y esté operativa hacia 2032-2033. HONDURAS ELECCIONES- El candidato del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, mantenía una ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras sobre su más cercano perseguidor, el contendiente del conservador Partido Nacional, Nasry Afura, luego de que la transmisión de votos se detuvo unas horas por la tarde, cuatro días después de que el empobrecido país centroamericano votara en unos comicios muy disputados y empañados por retrasos y acusaciones de fraude. Nasralla, un presentador de televisión de 72 años, sumaba un 40,24% de los votos, una ventaja de unos 14.000 votos sobre Afura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que cosechaba el 39,68% de las preferencias, según resultados oficiales al 79,97% de las actas transmitidas. GLENCORE ARGENTINA- La minera Glencore anunció la reapertura de la mina de cobre Alumbrera, la última en producir el metal rojo en Argentina, que cerró en 2018. Glencore, con sede en Suiza, informó en un comunicado que la reactivación de las operaciones en Alumbrera, ubicada en la provincia norteña de Catamarca, será hacia fines de 2026, previendo el inicio de su producción para el primer semestre de 2028. (REUTERS JL APF)