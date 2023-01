Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (4 de enero)

La agenda del miércoles estados unidos -el comité federal de mercado abierto (fomc) del banco central difunde las minutas de su reunión de política monetaria del 13 y 14 de diciembre, cuando el presidente de la fed, jerome powell, dijo que el organismo seguirá aplicando aumentos de las tasas de interés este año a pesar de que la economía podría caer en una recesión. -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) publica el resultado de su sondeo pmi para el sector de las manufacturas en diciembre. analistas consultados por reuters esperan que una lectura de 48,5 el mes pasado desde el nivel de 49,0 visto en noviembre. -el departamento del trabajo emite su reporte sobre jotls sobre aperturas de empleos correspondiente a noviembre. brasil -la firma de mercado s&p global difunde el resultado de su sondeo pmi para los segmentos compuesto y de servicios de brasil. china -la empresa de mercados caixin da a conocer el resultado de su sondeo a gerentes de compras sobre la actividad del segmento de servicios en diciembre. mercados globales actualizados zona euro- la actividad empresarial de la zona del euro se contrajo menos de lo que se pensaba inicialmente a finales del año pasado, al disminuir las presiones sobre los precios, según una encuesta que sugiere que la recesión del bloque podría no ser tan profunda como se esperaba. la lectura compuesta final del índice de gestores de compras (pmi, por sus siglas en inglés) de s&p global para la zona del euro, considerado un buen indicador de la salud económica de la región, subió a 49,3 puntos en diciembre frente a los 47,8 de noviembre, por encima de una estimación preliminar de 48,8. rusia- el ministerio de defensa ruso culpó al uso no permitido de teléfonos móviles por parte de sus soldados de un mortífero ataque con misiles ucranianos en el que murieron 89 militares, lo que eleva significativamente el número de víctimas mortales. moscú había dicho anteriormente que 63 soldados rusos murieron en el ataque del fin de semana. la reacción del ministerio se produjo en medio del creciente enfado de algunos comentaristas rusos, cada vez más críticos con la campaña en ucrania. fed- la reserva federal estadounidense cerró 2022 con la firme promesa, en su reunión de diciembre, de que las tasas de interés seguirían subiendo este año, pero a un ritmo más lento y quizá solo en otros tres cuartos de punto porcentual. las minutas de esa sesión, que se publicarán a las 14.00 horas est (1900 gmt), pueden proporcionar más información sobre cómo se desarrollará el final del ciclo actual de endurecimiento y hasta qué punto los responsables de la reserva federal están empezando a sopesar los riesgos para el crecimiento económico frente a su preocupación primordial por la inflación. francia- la inflación cayó inesperadamente por debajo del 7% en diciembre, frente al máximo histórico registrado un mes antes, mostraron datos, la última señal de que la desaceleración de las subidas de los precios de la energía está ayudando a europa a superar lo peor de la crisis inflacionaria. los datos franceses se suman a la reciente evidencia de la disminución de las presiones sobre los precios en la zona euro, después de que la inflación alemana cayó por segundo mes consecutivo en diciembre, y tras las cifras más bajas de la inflación española publicadas la semana pasada. japón- el gobernador del banco de japón, haruhiko kuroda, dijo que el banco central mantendrá su política monetaria expansiva para mantener la inflación en su objetivo del 2% junto con el crecimiento salarial. los comentarios de kuroda en una reunión de año nuevo de la asociación de banqueros japoneses contrarrestan las persistentes especulaciones del mercado sobre la posibilidad de que el banco de japón se una a los principales bancos centrales del mundo en el endurecimiento de la oferta monetaria para combatir la inflación, que se encuentra en máximos de una década. lo que hay que saber del martes wall street- los principales índices de la bolsa de nueva york cerraron en baja la primera jornada bursátil de 2023, con tesla y apple como grandes lastres, mientras los inversores se preocupaban por la senda de subidas de tasas de interés de la reserva federal a la espera de las minutas de su reunión de diciembre. las acciones del fabricante de vehículos eléctricos tesla inc tocaron un mínimo desde agosto de 2020 y presionaron al sector de consumo discrecional, tras incumplir las estimaciones de wall street sobre entregas trimestrales. eeuu- el gasto en construcción repuntó inesperadamente en noviembre, impulsado por el aumento de las estructuras no residenciales, pero la el alza subida de las tasas hipotecarios. el departamento de comercio indicó que el gasto en construcción subió un 0,2% en noviembre, tras caer un 0,2% en octubre. china- el país intensificará la expansión fiscal de manera apropiada en 2023, impulsando el gasto y la inversión a través de bonos especiales de los gobiernos locales para estimular la economía, informó el medio estatal xinhua, que citó al ministro de finanzas, liu kun. los responsables políticos chinos se han comprometido a reforzar los ajustes que amortigüen el impacto en las empresas y los consumidores de un aumento de las infecciones por covid-19 después de un abrupto giro sanitario de pekín. japón- el primer ministro fumio kishida debatirá con el próximo gobernador del banco de japón (boj) la posibilidad de revisar lo antes posible su compromiso de una década de alcanzar un objetivo de inflación del 2%, según declaraciones recogidas por el diario nikkei. "tendré que hablar con el nuevo gobernador del boj, incluso sobre si revisarlo (la declaración conjunta)", citó el nikkei a kishida. "construiré una relación de confianza con el nuevo gobernador y confirmaré la forma de cooperar", dijo kishida en los comentarios, que fueron grabados el 19 de diciembre pero no habían sido emitidos hasta el martes. ecuador- el presidente guillermo lasso dijo que las negociaciones de su gobierno con el de china para un tratado de libre comercio concluyeron con éxito, gracias a lo cual espera aumentar las exportaciones y garantizar el empleo en su industria manufacturera. china se convirtió en la década pasada en el principal socio financista de ecuador con millonarios créditos atados a contratos de entrega de crudo de largo plazo, empréstitos de libre disponibilidad y millonarias inversiones en hidroeléctricas y minería. (reuters rf)

