Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (4 de noviembre)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo presenta su reporte sobre el crecimiento de las nóminas no agrícolas durante octubre. las expectativas del mercado apuntan en su mayoría a un aumento de 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional en el décimo mes del año, por debajo de los 263.000 empleos creados el mes anterior. la tasa de desempleo marcaría un alza al 3,6%, desde un 3,5%. -la presidenta de la reserva federal de boston, susan collins, tiene previsto referirse a las condiciones macroeconómicas y a las dimensiones de la política monetaria más agresiva de lo esperado de la fed en una conferencia organizada por el centro brookings institution, en boston. (1400 gmt) mercados globales actualizados zona euro- la desaceleración de la economía de la zona del euro se está profundizando a medida que la alta inflación y los temores de una intensificación de la crisis energética golpean la demanda, reforzando la perspectiva de que el bloque se dirige a una recesión en el invierno boreal. una encuesta muy seguida mostró que la actividad empresarial de la zona del euro en octubre se contrajo al ritmo más rápido desde finales de 2020. los pedidos industriales alemanes también se desplomaron más de lo previsto en septiembre, ya que la demanda exterior se hundió, lo que sitúa a la mayor economía de europa en vías de recesión. twitter- la compañía comunicará a sus trabajadores por correo electrónico si han sido despedidos, cerrando temporalmente sus oficinas e impidiendo el acceso del personal, tras una semana de incertidumbre sobre el futuro de la compañía bajo el nuevo propietario, elon musk. la compañía de redes sociales dijo en un correo electrónico al personal que avisaría a los empleados antes de las 9 de la mañana hora local del viernes (1600 gmt) sobre los recortes de personal. ucrania- un dirigente prorruso en el sur de ucrania dijo que moscú probablemente retirará sus soldados de la ribera occidental del río dniéper en jersón, e instó a la población civil a que se retire, lo que podría indicar una retirada que sería un revés para la guerra de rusia. los altos cargos de moscú guardaron silencio. el gobierno de kiev y los analistas militares occidentales se mantenían cautelosos, sugiriendo que rusia podría estar tendiendo una trampa a los soldados ucranianos. rusia crudo- los países ricos del grupo de los siete y australia acordaron establecer un precio fijo cuando finalice un límite de precios para el petróleo ruso a finales de este mes, en lugar de adoptar uno variable, dijeron fuentes. funcionarios estadounidenses y los países del g7 han mantenido intensas negociaciones en las últimas semanas sobre el plan de poner un tope de precios a los envíos de petróleo por mar, que está previsto que entre en vigor el 5 de diciembre, para garantizar que las sanciones de la ue y estados unidos que limitan la financiación de la invasión de ucrania no estrangulen el mercado mundial. telefónica- la empresa de telecomunicaciones española telefónica informó de un beneficio neto en el tercer trimestre de 460 millones de euros (449,79 millones de dólares), por encima de las estimaciones de los analistas, gracias a un mayor crecimiento de los ingresos. el beneficio neto trimestral cayó un 35% en los tres meses terminados el 30 de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la empresa se anotó ganancias contables de operaciones de fusión y adquisición. china- los mercados chinos se dispararon y el yuan subió, lo que sumó cerca de un billón de dólares al valor de las acciones chinas en la semana, tras rumores y noticias que alentaron las esperanzas de un doble alivio: de la tensión con estados unidos y de las duras normas por el covid de china. el hang seng subió un 5,3% y cerró con su mayor ganancia semanal en 11 años. el shanghai composite avanzó un 2,4% para un repunte semanal del 5,3%, el mayor en más de dos años, y los activos sensibles a china en todo el mundo se revalorizaban con fuerza. lo que hay que saber del jueves economía eeuu- el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo bajó la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral sigue fuerte a pesar de la ralentización de la demanda interna, en un contexto de fuertes alzas de las tasas de interés de la reserva federal para frenar la inflación. el informe semanal de solicitudes de subsidio de desempleo del departamento de trabajo, que es el dato más temprano sobre la salud de la economía, se conoce después de que esta semana se informó de un inesperado aumento de las ofertas de empleo en septiembre. chile cobre- la producción de las principales minas de cobre en chile cerró dispar en septiembre, en momentos en que el vital sector enfrenta un menor procesamiento y baja ley del mineral, según cifras divulgadas por el gobierno. la estatal comisión chilena del cobre (cochilco) informó que la producción de codelco, mayor productora mundial del metal rojo, cedió un 7,92% en el noveno mes del año para llegar a 123.200 toneladas. eeuu petróleo- el departamento de energía de estados unidos dijo que vendió 15 millones de barriles de la reserva estratégica de petróleo a seis empresas, completando el último lote de la mayor liberación de la reserva anunciada por el presidente joe biden en marzo. los contratos fueron adjudicados a phillips 66, marathon petroleum supply and trading llc, shell trading (us), valero marketing and supply, macquarie commodities trading us y equinor marketing and trading, dijo el departamento de energía en un comunicado. las entregas tendrán lugar del 1 al 31 de diciembre. eeuu trump- el expresidente donald trump está considerando anunciar una tercera candidatura a la casa blanca este mes y está llamando a sus confidentes para discutir posibles escenarios, en busca de beneficiarse de lo que se espera que sean victorias republicanas en las elecciones legislativas del martes, dijeron tres asesores. "creo que quiere presentarse y anunciarlo antes de (la fiesta de) acción de gracias le da una gran ventaja sobre sus oponentes y él lo entiende", dijo un asesor a reuters, hablando bajo condición de anonimato. onu clima- unos cuarenta de los 119 países que se comprometieron el año pasado a reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, darán a conocer sus planes al respecto en la cumbre climática de la onu de la próxima semana, según un funcionario estadounidense. estados unidos, canadá y vietnam son algunos de los países que presentarán detalles, según el funcionario de la administración del presidente estadounidense joe biden, que pidió no ser nombrado.

Reuters