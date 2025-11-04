LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (4 de noviembre)

LA AGENDA DEL MARTES

EUROPA

- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece una conferencia en Bulgaria.

JAPÓN

- El Banco de Japón publica las minutas de la reunión de política monetaria del 18 y 19 de septiembre.

BRASIL

- Comienza la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil.

- El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publica cifras de producción industrial de septiembre.

MÉXICO

- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publica cifras de confianza del consumidor de octubre.

COLOMBIA

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas publica su reporte de exportaciones de septiembre.

MERCADOS GLOBALES

FED EEUU- Las autoridades de la Reserva Federal continuaron con opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos que enfrenta, un debate que se intensificará antes de la próxima reunión de política monetaria del banco central de Estados Unidos y en ausencia de datos suspendidos por el cierre de la Administración federal. En sus primeras declaraciones públicas desde que el presidente del país, Donald Trump, lanzó un intento hasta ahora infructuoso de destituirla de su cargo, la gobernadora Lisa Cook retrató el panorama del debate de política monetaria como un tira y afloja y dijo que los elevados riesgos tanto para los mandatos de empleo como de inflación del banco central dejan la reunión del 9 y 10 de diciembre "abierta" sobre un posible recorte de las tasas de interés.

ALEMANIA CHINA- Alemania se enfrenta a un déficit comercial con China récord de 87.000 millones de euros (US$101.460 millones) este año, según una previsión de la agencia estatal de promoción económica internacional Germany Trade & Invest (GTAI) a la que tuvo acceso Reuters. El déficit en valor de las exportaciones frente a las importaciones superará el récord previo de 2022, de algo más de 84.000 millones de euros, dijo GTAI. ESPAÑA SANTANDER- La presidenta ejecutiva del banco español Santander, Ana Botín, advirtió contra el exceso de regulación en Europa como uno de los riesgos que potencialmente perjudican el crecimiento económico en el continente. "La regulación mata la innovación.

Tenemos que entender que si no permitimos que las empresas innoven, no vamos a crecer", dijo Botín en la Conferencia Bancaria Internacional de Madrid.

UE COP30- Los ministros del clima de la Unión Europea harán un último intento desesperado para aprobar un nuevo objetivo de cambio climático, en un esfuerzo por evitar ir a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil con las manos vacías. La falta de acuerdo podría socavar las pretensiones de liderazgo de la UE en las conversaciones de la COP30, que pondrán a prueba la voluntad de las principales economías de seguir luchando contra el cambio climático pese a la oposición de Trump.

TIFÓN FILIPINAS- El número de víctimas mortales del tifón Kalmaegi aumentó a cuatro, según informaron autoridades locales, después de que la poderosa tormenta desató lluvias torrenciales e inundaciones en el centro de Filipinas, lo que inundó hogares y obligó a evacuar a miles de personas. Aunque el tifón, llamado localmente Tino, se ha debilitado tras tocar tierra, siguió azotando el país con vientos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 180 mientras barría las islas Visayas y el norte de Palawan en dirección al mar de China Meridional.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

PMI GLOBAL -Las grandes economías manufactureras del mundo tuvieron dificultades para reactivarse en octubre, mostraron encuestas empresariales, ya que la débil demanda estadounidense y los aranceles afectaron los pedidos fabriles. Las fábricas de Estados Unidos también se han visto golpeadas por los aranceles a la importación. Los nuevos pedidos se deprimieron y las cadenas de suministro se tensaron el mes pasado, lo que provocó que la actividad manufacturera se contrajera por octavo mes consecutivo.

PERÚ MÉXICO- Perú rompió relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a una exprimera ministra del destituido mandatario Pedro Castillo, anunció el canciller de la nación andina en la última disputa política entre ambos gobiernos. Ambos países no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que defendió a Castillo tras su intento de disolver el Congreso peruano a fines del 2022.

AMAZON OPENAI- Amazon.com suministrará servicios de computación en nube a OpenAI en virtud de un acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares, que dará al desarrollador de ChatGPT acceso a cientos de miles de procesadores gráficos Nvidia para entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo subraya el creciente apetito del sector de la IA por la potencia informática, impulsado por la búsqueda de una tecnología capaz de igualar o superar la inteligencia humana.

WALL STREET - Los índices S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza, con las operaciones relacionadas con la IA impulsando gran parte del avance, pese a que la política monetaria a corto plazo de LA NACION se volvía cada vez más confusa debido a la escasez de datos económicos de Estados Unidos. Las empresas tecnológicas y otras relacionadas ayudaron al Nasdaq, mientras que UnitedHealth Group y Merck mantuvieron al Dow en pérdidas. MÉXICO REMESAS - Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en septiembre por sexto mes consecutivo, lastradas por la cantidad de operaciones realizadas, de acuerdo con un reporte del banco central. Los capitales recibidos disminuyeron un 2,7% interanual, a US$5.214 millones, una cifra inferior a la de agosto y julio, aunque superior a la de junio. CHILE ECONOMÍA - La economía chilena creció un 3,2% en septiembre apoyada en un avance en el comercio y los servicios, informó el Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto del país, creció 0,5% en términos desestacionalizados frente a agosto.

MÉXICO VIOLENCIA - Un enfrentamiento armado en el norte de México dejó al menos 13 presuntos delincuentes muertos, informó el secretario de Seguridad Nacional, Omar García, en medio de la creciente violencia que azota algunas regiones del país. El funcionario confirmó en la red social X que el choque entre presuntos criminales y fuerzas de seguridad ocurrió poco después del mediodía en el municipio Guasave, del norteño estado Sinaloa.

