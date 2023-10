La agenda del miércoles estados unidos -automatic data processing inc publica su reporte nacional de empleo correspondiente a septiembre. analistas consultados por reuters prevén que las nóminas privadas hayan aumentado en 153.000 puestos de trabajo, frente al incremento de 177.000 visto en agosto. (1215 gmt) -s&p global reporta su índice de gerentes de compras (pmi) del sector de servicios y compuesto correspondiente a septiembre. en agosto, el pmi de servicios fue de 50,2 y el compuesto fue de 50,1. (1345 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) entrega su índice de gerentes de compras (pmi) del sector no manufacturero correspondiente a septiembre. el mercado estima una lectura de 53,6, por debajo del nivel de 54,5 de agosto. (1400 gmt) -el departamento de comercio informa el dato de pedidos a fábrica de agosto. analistas proyectan que las órdenes de bienes manufacturados hayan subido un 0,2%, luego de caer un 2,1% en julio. (1400 gmt) -la administración de información de energía (eia) difunde su reporte semanal de inventarios de petróleo. (1430 gmt) -la presidenta interina del banco de la reserva federal de san luis, kathleen o'neill paese, el jefe de la fed de kansas city, jeffrey schmid, y la gobernadora de la fed michelle bowman hablan en la community banking conference. (1400 gmt) -el jefe de la fed de chicago, austan goolsbee, participa en el chicago payments symposium (1430 gmt) y posteriormente modera una discusión en la annual financial markets group fall conference. (1900 gmt) -el banco mundial publica sus perspectivas más recientes sobre américa latina y el caribe y el economista jefe de la región informará sobre cómo las soluciones digitales pueden fomentar el crecimiento y una mejor gobernanza. (1700 gmt) -exxon mobil corp ofrece un vistazo de sus resultados del tercer trimestre en un comunicado a la sec. las ganancias de explotación reflejarán un aumento de 20 dólares por barril en el precio del crudo y unos márgenes de refino más sólidos que en el segundo trimestre. (2130 gmt) -el sindicato de actores sag-aftra y la alianza de productores de cine y televisión (amptp) reanudan sus negociaciones. brasil -s&p global divulga los índices de gerentes de compras (pmi) del sector de servicios y compuesto de septiembre. (1300 gmt) mercados globales actualizados eurozona demanda- la economía de la eurozona probablemente se contrajo el trimestre pasado, según una encuesta que mostró que la demanda cayó en septiembre al ritmo más rápido en casi tres años, ya que los consumidores endeudados frenaron el gasto ante el aumento de los costos de los préstamos y la subida de los precios. el índice compuesto de gestores de compras (pmi) de hcob, elaborado por s&p global y considerado un buen indicador de la salud económica general, subió a 47,2 puntos en septiembre, frente a los 46,7 de agosto. ue china- la petición de la unión europea de celebrar consultas en un plazo "muy breve" sobre una investigación relativa a las subvenciones a los vehículos eléctricos sin proporcionar material efectivo ha dañado gravemente los derechos de china, dijo el ministerio de comercio chino. pekín prestará mucha atención a los procedimientos de investigación de la comisión y salvaguardará los derechos e intereses de las empresas chinas, anunció el ministerio. eurozona ventas- las ventas minoristas de la zona euro cayeron mucho más de lo previsto en agosto, mostraron los datos, apuntando a una demanda de consumo más débil mientras la inflación sigue siendo alta. eurostat, la oficina de estadística de la ue, dijo que las ventas minoristas en los 20 países que comparten el euro cayeron un 1,2% intermensual y un 21% interanual en agosto. japón- la economía japonesa se ha recuperado y está funcionando casi a plena capacidad en el segundo trimestre, mostraron los datos del banco central, que se suman a los crecientes indicios de que se están dando las condiciones para retirar gradualmente su masivo estímulo monetario. la brecha de producción, que mide la diferencia entre la producción real y la potencial de una economía, se situó en el -0,07% en el periodo abril-junio, según las estimaciones del banco de japón. nueva zelanda- el banco de la reserva de nueva zelanda mantuvo estables las tasas de interés y los responsables de política monetaria se mostraron más confiados en que las alzas anteriores estaban sirviendo para reducir la inflación como se deseaba. la entidad mantuvo los tipos al contado en el 5,5%, su nivel más alto en 15 años, y afirmó que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva para contener la inflación, pero no llegó a sugerir que se fueran a producir nuevas subidas. lo que hay que saber del martes wall street- los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza, ya que datos económicos subrayaron la necesidad de que la reserva federal mantenga las tasas altas. los inversores siguen vigilando de cerca el rendimiento de los bonos referenciales del tesoro, que tocaron máximos de 16 años. eeuu empleo- las ofertas de empleo en estados unidos aumentaron de forma inesperada en agosto, en medio de un alza en la demanda de trabajadores en el sector de servicios profesionales y empresariales, lo que apunta a un mercado laboral aún tenso que podría obligar a la fed a subir las tasas el mes que viene. el salto informado por el departamento de trabajo en su encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral, o jolts, rompió tres caídas mensuales consecutivas en las ofertas de empleo. fmi méxico- el fondo monetario internacional (fmi) elevó significativamente su previsión de crecimiento para méxico en 2023, al 3,2% desde el 2,6% previsto en julio, citando la fortaleza del consumo privado, los servicios, la construcción y la producción de automóviles. en un comunicado, el fmi señaló que, tras su misión anual de revisión económica del "artículo iv" a ciudad de méxico, también aumentó su perspectiva de crecimiento en 2024 para la segunda mayor economía de américa latina, al 2,1% desde el 1,5% de julio. fed bostic- no hay urgencia para que la fed vuelva a subir su tasa oficial ahora que la economía está desacelerándose y la inflación cae, pero probablemente pasará "mucho tiempo" antes de que sea apropiado recortarla, dijo el presidente de la entidad en atlanta, raphael bostic. "no tengo prisa por subir las tasas, ni tampoco por reducirlas", dijo bostic en un acto de la cámara de comercio de atlanta en el que trató de conjugar la cautela sobre nuevas alzas con el compromiso que ha adoptado el comité federal de mercado abierto con la estrategia de "más altas durante más tiempo" para esta fase de su lucha contra la inflación. nobel física- los científicos pierre agostini, ferenc krausz y anne l'huillier fueron galardonados con el premio nobel de física 2023 por crear pulsos ultracortos de luz, que pueden ofrecer una instantánea de los cambios en el interior de los átomos, lo que podría mejorar la detección de enfermedades. la academia de ciencias de suecia, que otorga el premio, dijo que sus estudios habían proporcionado a la humanidad nuevas herramientas para explorar el movimiento de los electrones en el interior de átomos y moléculas, donde los cambios se producen en unas décimas de attosegundo, una unidad tan corta que hay tantas en un segundo como segundos desde el nacimiento del universo. 