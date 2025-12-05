LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (5 de diciembre)

LA AGENDA DEL VIERNES

ESTADOS UNIDOS

-El Departamento de Comercio publica el índice de precios PCE de septiembre, la medida inflacionaria preferida de la Reserva Federal, y el PCE subyacente del mismo mes.

-Se publica la lectura preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre.

-Se publica el dato de la Reserva Federal sobre crédito al consumidor para octubre.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía divulga el dato de confianza del consumidor de noviembre.

CHILE

-El Instituto Nacional de Estadística publica los precios al consumidor de noviembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA PIB- La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,3% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que superaron las expectativas del mercado. La cifra se situó por encima de un sondeo de Reuters entre analistas que había previsto que el PIB crecería un 0,2% intertrimestral en el tercer trimestre.

JAPÓN TASAS- Los inversores que buscan claridad por parte del Banco de Japón sobre cuánto podrían subir las tasas de interés podrían verse decepcionados, según antiguos dirigentes del banco central, ya que las estimaciones claras sobre las tasas de interés neutrales son demasiado difíciles e incluso contraproducentes. Las señales inclinadas hacia el endurecimiento monetario del gobernador Kazuo Ueda el lunes han llevado a los mercados a valorar casi totalmente la posibilidad de una subida del tipo de interés oficial del Banco de Japón al 0,75% desde el 0,5% de diciembre.

ALEMANIA ECONOMÍA- La recuperación económica de Alemania seguirá siendo débil el año que viene, debido a las dificultades de las exportaciones y a la ralentización del comercio mundial, según una previsión del Instituto de Economía Alemán IW publicada por Reuters. El IW prevé que el Producto Interno Bruto real de Alemania crezca solo ligeramente este año, un 0,1%, antes de alcanzar el 0,9% el año que viene, lo que supone un notable aumento tras dos años de contracción.

INDIA ACERO- Las exportaciones indias de acero a Europa se reducirán cuando entre en vigor el impuesto sobre el carbono de la Unión Europea el mes que viene, lo que llevará a las acerías a buscar compradores alternativos en África y Oriente Medio, afirmaron ejecutivos y analistas del sector. A partir del 1 de enero, las importaciones de acero al Espacio Económico Europeo estarán sujetas a un impuesto sobre el carbono en virtud del Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) de la UE. El gravamen, orientado a la descarbonización, también se aplicará al cemento, la electricidad, los fertilizantes y otros productos.

FRANCIA SHEIN- Los abogados de la plataforma china en línea Shein vuelven a un tribunal de París para una vista sobre la petición del Gobierno francés de suspender la página web de la empresa durante tres meses, después de que se descubrieran en su mercado muñecas sexuales infantiles y armas prohibidas. Shein desactivó su mercado en Francia el 5 de noviembre, después de que las autoridades descubrieran los artículos ilegales a la venta, pero su página principal de venta de ropa de la marca Shein sigue siendo accesible.

NETFLIX WARNER BROSS- Netflix está en conversaciones exclusivas para comprar los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery junto con sus activos de "streaming", en un acuerdo valorado en US$28 por acción que podría remodelar el panorama de los medios de comunicación, dijo una fuente a Reuters. Se espera que la adquisición de los estudios y la filial de "streaming" de Warner Bros Discovery por parte del gigante del sector reduzca los costos de las plataformas para los consumidores al agrupar Netflix y HBO Max.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES

EEUU CHINA- El comercio de Estados Unidos con China necesita ser equilibrado y probablemente necesita ser más pequeño, dijo el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y añadió que consideraba que una caída del 25% en el comercio de bienes con China iba en la "dirección correcta". "La zona de aterrizaje con China es que nuestro comercio con ellos necesita ser más equilibrado. Tiene que ser probablemente más pequeño para que no seamos tan dependientes el uno del otro, y tiene que ser en áreas de bienes no sensibles", dijo en la Cumbre de Crecimiento Estadounidense, una conferencia política en Washington.

EEUU EMPLEO- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 27.000, a una cifra desestacionalizada de 191.000, en la semana finalizada el 29 de noviembre, un mínimo desde septiembre de 2022, informó el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana.

EEUU FÁBRICAS- Los nuevos pedidos de bienes a fábricas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en septiembre, ya que los aranceles seguían limitando la actividad. Los pedidos de fábrica aumentaron un 0,2% tras un incremento del 1,3% revisado a la baja en agosto, informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los pedidos aumentarían un 0,5% tras el repunte anterior del 1,4%.

FMI ARGENTINA- Las políticas monetarias y cambiarias de Argentina deberán respaldar una mayor acumulación de reservas para facilitar el acceso del país a los mercados internacionales de capital, dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria de acumulación de reservas más ambiciosa para crear reservas adecuadas en Argentina", sostuvo la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una rueda de prensa programada.

PETRÓLEO OPEP- La producción de petróleo de la OPEP bajó en noviembre, a pesar del acuerdo del mes pasado de la OPEP+ para aumentarla, debido a las interrupciones en algunos miembros, según un sondeo de Reuters realizado, lo que sitúa el suministro del grupo aún más por debajo de su objetivo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28,40 millones de barriles diarios el mes pasado, 30.000 bpd menos que en octubre, según el sondeo, en el que Nigeria e Irak registraron los mayores descensos.

EEUU SEGURIDAD- El Ejército de Estados Unidos dijo que mató a cuatro hombres en un ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en aguas internacionales en el Pacífico oriental. "Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba estupefacientes ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental", dijo el Ejército estadounidense en un comunicado en la red social X.

CHILE SQM- La productora de litio SQM dijo que colocó bonos en el mercado chileno por el equivalente de US$430 millones para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda. La serie S por 10 millones de Unidades de Fomento (UF), ajustable por inflación, vence en febrero de 2058.

(REUTERS JL APF)