Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (5 de enero)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento del trabajo publica los pedidos de subsidios por desempleo en la semana que terminó el 31 de diciembre. -el departamento del comercio divulga el dato del déficit comercial de noviembre, que se espera que llegue a 73.000 millones de dólares, según las estimaciones del mercado. -la firma de mercado s&p global difunde el resultado de sus sondeos pmi para los sectores compuesto y de servicios en diciembre. -dos funcionarios de la reserva federal, raphael bostic y james bullard, emiten declaraciones en eventos de política monetaria. méxico -el banco central (banxico) difunde las minutas de su última reunión de política monetaria. brasil -la agencia de estadísticas del gobierno, ibge, divulga los datos de la producción industrial de noviembre. mercados globales actualizados eeuu- washington planea aceptar hasta 30.000 migrantes al mes de cuba, haití, nicaragua y venezuela bajo un programa que se combinaría con expulsiones de sus connacionales que fueron atrapados intentando ingresar al país irregularmente, dijeron funcionarios. el programa se basaría en una política lanzada en octubre que permitió a miles de venezolanos entrar vía aérea si presentaban una solicitud desde el extranjero y podían demostrar que tenían un patrocinador en estados unidos, según dos funcionarios estadounidenses y uno mexicano. alemania- las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en noviembre, ya que la elevada inflación y la incertidumbre de los mercados siguen pesando sobre la mayor economía europea a pesar del alivio de los problemas en la cadena de suministro. las exportaciones cayeron un 0,3% respecto al mes anterior, según mostraron los datos de la oficina federal de estadística. los analistas consultados por reuters preveían un crecimiento del 0,2%. china- la actividad de los servicios chinos se contrajo en diciembre ya que el aumento de las infecciones covid afectó a la demanda, según mostró una encuesta del sector privado, aunque el ritmo de los recientes descensos se ralentizó, mientras que la confianza empresarial subió a su nivel más alto en 17 meses. el índice de gestores de compras (pmi) de servicios caixin/s&p global subió a 48,0 en diciembre desde 46,7 en noviembre, pero se mantuvo por debajo de la marca de 50 puntos, que indica contracción de la actividad, por cuarto mes consecutivo. ucrania- los aliados occidentales avanzaron acordaron el suministro de vehículos blindados de combate a ucrania, pero no los tanques más pesados que ha solicitado para luchar contra rusia, mientras que washington predijo que el intenso combate continuaría durante meses en la línea del frente oriental. el presidente francés, emmanuel macron, le dijo al presidente ucraniano, volodímir zelenski, que su gobierno enviaría vehículos blindados de combate ligeros amx-10 rc para ayudar a su esfuerzo en la guerra, dijo un responsable francés después de una llamada telefónica entre ellos. hong kong- china reabrirá el domingo la frontera con su región administrativa especial de hong kong por primera vez en tres años, mientras acelera la retirada de las estrictas normas frente al covid-19 que han golpeado su crecimiento económico. la apertura supondrá la reanudación de los viajes sin cuarentena entre el centro financiero y la china continental, aunque se hará de forma "gradual y ordenada", dijo la oficina de asuntos de hong kong y macao. oms- la organización mundial de la salud recibió datos de china sobre nuevas hospitalizaciones por el covid-19 después de un periodo sin notificación y las cifras publicadas muestran un aumento de casi el 50% en la semana transcurrida hasta el 1 de enero. la agencia sanitaria de la onu no recibió datos de china en las semanas posteriores a que pekín abandonara su estrategia de "cero covid" a principios de diciembre, lo que llevó a algunos expertos sanitarios a preguntarse si podría estar ocultando información sobre el alcance de su brote. lo que hay que saber del miércoles fed- todos las autoridades presentes en la reunión de política monetaria de la reserva federal del 13 y 14 de diciembre coincidieron en que el banco central estadounidense debería ralentizar el ritmo de sus agresivas subidas de las tasas de interés, lo que les permitiría seguir elevando el costo del crédito para controlar la inflación, pero de una forma gradual que limite los riesgos para el crecimiento económico. las minutas de la reunión mostraron que los responsables de la política monetaria seguían centrados en controlar el aumento de los precios, que amenazaba con dispararse más de lo previsto, y que estaban preocupados por cualquier "percepción errónea" de los mercados financieros sobre su compromiso en la lucha contra la inflación. eeuu- el sector manufacturero estadounidense volvió a contraerse en diciembre, pero la debilidad de la demanda, en un contexto de créditos más caros, hizo que el promedio de los precios pagados por las fábricas por los insumos alcanzara un mínimo de más de dos años y medio, lo que apunta a una desinflación de los bienes. el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) informó que su pmi manufacturero cayó a 48,4 el mes pasado desde 49,0 en noviembre, contrayéndose por segundo mes consecutivo. perú- la policía usó bombas lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban acercarse a la sede del congreso en perú, cuando miles de personas salieron a las calles después de dos semanas de unas mortales protestas luego de la destitución del expresidente pedro castillo. en las primeras horas del día no había reportes de enfrentamientos con la policía, que cerró el acceso al congreso en lima, mientras la autoridad de transporte terrestre informó 35 puntos de bloqueo en varias regiones del país andino. méxico- miles de migrantes han acudido en masa a oficinas gubernamentales en el sur de méxico para solicitar refugio luego de que estados unidos anunció que mantendría duras restricciones empleadas para expulsar inmediatamente a quienes han intentado cruzar a su territorio de forma indocumentada. el mes pasado, la corte suprema estadounidense dijo que mantendría la medida que data de la era covid-19, al mismo tiempo el presidente joe biden informó que esta ley, conocida como título 42, podría extenderse hasta junio. opep- la producción de petróleo de la opep aumentó en diciembre impulsada por una recuperación en el suministro de nigeria tras los cortes, según un sondeo de reuters, a pesar de un acuerdo de la alianza opep+ para reducir la producción para apoyar al mercado. la organización de países exportadores de petróleo (opep) bombeó 29,0 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, según el sondeo, 120.000 bpd más que en noviembre. en septiembre, la producción de la opep había sido la más alta desde 2020. pemex- el gobierno mexicano estaría dispuesto a ayudar a la endeudada petrolera estatal pemex a cumplir con sus amortizaciones si la empresa así lo necesitara, dijo el presidente andrés manuel lópez obrador. el mandatario, un nacionalista en materia energética, ha dado una serie de beneficios fiscales e inyecciones de capital a la firma, que lucha por mantener sus niveles de producción de hidrocarburos. 