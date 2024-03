La agenda del martes estados unidos -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) emite el resultado de su sondeo pmi sobre la actividad no manufacturera del país en febrero.

-El Departamento de Agricultura (USDA) publica su informe mensual de oferta y demanda de granos para Estados Unidos y los principales países cerealeros del mundo.

-El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, participa de un panel sobre macroeconomía en Portland, Oregon.

BRASIL -La firma de mercado S&P Global revela el resultado de su encuesta PMI para los vastos sectores de servicios y compuesto durante febrero.

CHILE -La cadena minorista Censosud publica sus resultados del cuarto trimestre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA- La actividad empresarial de la zona euro mostró signos de recuperación el mes pasado, ya que el sector dominante de los servicios creció por primera vez desde julio, compensando una mayor contracción del sector manufacturero, según un sondeo. El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de HCOB para el bloque, elaborado por S&P Global y considerado una buena guía de la salud económica general, subió a 49,2 en febrero desde los 47,9 de enero, por delante de una estimación preliminar de 48,9. Fue su mejor lectura desde junio, pero el índice de gestores de compras (PMI) de HCOB se mantuvo estable.

CHINA SERVICIOS- La actividad de los servicios chinos creció a un ritmo más lento en febrero, con la confianza empresarial moderándose por segundo mes consecutivo y las empresas recortando personal por primera vez desde noviembre, según mostró una encuesta del sector privado. El índice de gestores de compras (PMI) de servicios Caixin/S&P Global bajó a 52,5 desde los 52,7 de enero, pero se mantuvo por encima de la marca de 50 que separa la expansión de la contracción por decimocuarto mes consecutivo.

HUTÍES- Uno de los dos misiles balísticos antibuque disparados por los hutíes de Yemen contra el portacontenedores M/V MSC SKY II en el golfo de Adén alcanzó el barco y causó "daños", informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). La información inicial indicaba que no había heridos y que el portacontenedores, de bandera liberiana y propiedad suiza, no solicitó ayuda y continuó su camino, señaló el CENTCOM en un comunicado.

CHINA UE- China se opone a que la Unión Europea incluya a empresas chinas en la última lista de sanciones contra Rusia, según declaraciones del enviado especial chino para asuntos euroasiáticos, Li Hui. Li instó a la UE a anular incondicionalmente la lista de empresas chinas y volver a "la vía correcta del diálogo y la consulta con China", según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. UE- La UE llegó a un acuerdo para prohibir el envasado de plástico de frutas y verduras en los supermercados, los minienvases de ketchup en los restaurantes y los pequeños botes de champú en los hoteles, en un esfuerzo por reducir los residuos de envases. Según el acuerdo, a partir de 2030 quedarán prohibidos una serie de "formatos de envases de plástico de un solo uso", incluido el uso de envoltorios retráctiles para las maletas en los aeropuertos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU FED- La Reserva Federal no está bajo una presión urgente por recortar las tasas de interés dada la "prosperidad" de la economía y el mercado de trabajo, dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, destacando el riesgo de que la inflación se estanque por encima del objetivo del 2% del banco central o suba por la "exuberancia contenida". "Necesito ver más progresos para sentirme plenamente confiado en que la inflación está en un camino seguro para promediar el 2% en el tiempo", dijo Bostic en un nuevo ensayo, citando la posibilidad de que la inflación subyacente podría quedar atascada por encima del objetivo del banco central y que una oleada de nueva demanda en la economía podría acelerar los precios nuevamente. PEMEX- La petrolera estatal mexicana registró un aumento de casi el 44% en su deuda con proveedores y contratistas, a 139.115 millones de pesos (unos 8.204 millones de dólares), de acuerdo a su reporte al cierre de febrero frente al de octubre, la última vez que publicó el informe del estado de esos pasivos. Pemex tiene obligaciones ya facturadas que vienen desde 2023 y del 2024 por 138.845 millones de pesos y además trabajados/materiales recibidos pendientes de facturar a cierre de febrero por 270 millones de pesos. La empresa detalla que pagó en los primeros dos meses del año 86.930 millones de pesos así como 382,895 millones en 2023. CODELCO- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo que autoridades australianas aprobaron los términos del acuerdo de compra de Lithium Power International. La minera detalló que tanto la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de la Commonwealth como la Corte Federal de Australia dieron el visto bueno a la operación - anunciada en octubre- con lo que las acciones serán retiradas de la bolsa el viernes 15. AEROLÍNEAS EEUU- La Administración Federal de Aviación dijo que la auditoría de la agencia sobre la producción del 737 MAX DE Boeing y el proveedor Spirit AeroSystemsencontró múltiples casos en los que las empresas supuestamente no cumplieron con los requisitos de control de calidad de fabricación. La FAA también dijo que encontró "problemas de incumplimiento en el control de procesos de fabricación de Boeing, manipulación y almacenamiento de piezas y control de productos". La agencia dio a conocer un resumen de sus hallazgos a las empresas en su auditoría finalizada, pero no lo hizo público porque forma parte de una investigación en curso, dijo. EMBRAER- Embraer ha acordado un contrato con American Airlines que podría superar los 7.000 millones de dólares, anunciaron las empresas. La aerolínea estadounidense realizó un pedido en firme de 90 aviones E175 del fabricante brasileño, cuyo precio de catálogo ronda los 55 millones de dólares cada uno. El contrato incluye derechos de compra para otras 43 unidades del modelo. (REUTERS NS)