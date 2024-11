Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (5 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -elecciones presidenciales entre la vicepresidenta demócrata kamala harris y el expresidente republicano donald trump. también se realizan elecciones al senado y la cámara de representantes. -el departamento de comercio informa la balanza comercial internacional de septiembre. analistas consultados por reuters esperan que el déficit del país haya aumentado a 84.100 millones de dólares, frente a los 70.400 millones de agosto. (1330 gmt) -s&p global publica la lectura final del pmi compuesto y del sector de servicios de octubre. (1445 gmt) -el instituto de gerencia y abastecimiento (ism) da a conocer el índice de gerentes de compras (pmi) del sector no manufacturero de octubre. un sondeo de reuters apunta a que la lectura habría bajado a 53,8, desde 54,9 de septiembre. (1500 gmt) -el departamento del tesoro subasta deuda a 10 años. (1800 gmt)

-El Instituto Americano del Petróleo (API) publica su sondeo de inventarios de crudo. -Thomson Reuters y DuPont reportan sus resultados trimestrales. -El aborto está en la papeleta electoral de 10 estados en las elecciones del 5 de noviembre, incluidos estados disputados que desempeñarán un papel decisivo en la carrera presidencial y en la lucha por el control del Congreso.

BRASIL -S&P Global entrega la lectura del PMI compuesto y del sector de servicios de octubre. (1300 GMT)

COLOMBIA -El Banco Central divulga su informe trimestral de política monetaria, en el que podría modificar sus perspectivas de crecimiento e inflación. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS JAPÓN- Es probable que el Banco de Japón aumente las tasas de interés en los próximos meses, siendo enero el momento más probable, cuando habrá más claridad sobre la evolución política y de los mercados, dijo Makoto Sakurai, exmiembro de la junta del BoJ. Según Sakurai, el objetivo final del banco central será elevar el costo de los préstamos a corto plazo -actualmente en el 0,25%- hasta el 1,5% o el 2% al final del mandato del gobernador Kazuo Ueda, en abril de 2028.

FRANCIA- La producción industrial de Francia ​​​​​​​cayó un 0,9​%​​​​​​​​​​​​​​ en septiembre​ en comparación con el mes anterior, un dato por debajo de lo previsto por el mercado​, dijo el instituto de estadísticas INSEE. Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,6%​​ en septiembre.

UCRANIA- Los agricultores ucranianos habían sembrado hasta el 4 de noviembre 4,91 millones de hectáreas de cereales de invierno para la cosecha de 2025, es decir, el 94,6% de la superficie prevista de 5,19 millones de hectáreas, dijo el Ministerio de Agricultura. Esta superficie incluye casi 4,3 millones de hectáreas de trigo de invierno, es decir, el 95,9% de la superficie prevista. El trigo de invierno suele representar el 95% de la producción total de trigo ucraniano cada año. ESPAÑA BANCOS- Los bancos españoles han ofrecido a hipotecados, autónomos y pequeñas empresas afectados por las inundaciones en el sureste de España una moratoria de tres meses en sus préstamos, durante los cuales no tendrán que pagar cuotas mensuales, según informaron las asociaciones bancarias. Al menos 217 personas murieron y muchas siguen en paradero desconocido en las peores inundaciones en décadas en España.

Eeuu desinformación- las afirmaciones falsas o engañosas del multimillonario elon musk sobre las elecciones estadounidenses han acumulado 2.000 millones de visitas en la red social x este año, según un informe del grupo sin ánimo de lucro center for countering digital hate ("centro de lucha contra el odio digital"). la plataforma también está desempeñando un papel fundamental a la hora de permitir la difusión de información falsa sobre los estados más disputados que probablemente determinarán el resultado de la carrera presidencial, según afirmaron expertos en elecciones y desinformación.

ISRAEL GAZA- Varios ataques israelíes en toda la Franja de Gaza han causado la muerte de al menos 30 palestinos desde el lunes por la noche, informaron medios de comunicación palestinos y médicos, mientras el ejército israelí estrechaba el cerco sobre las zonas del norte del enclave. Un ataque aéreo dañó dos casas en la localidad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, donde el ejército ha llevado a cabo nuevas operaciones desde el 5 de octubre, y mató al menos a 20 personas a última hora del lunes, según informaron la agencia oficial palestina de noticias WAFA y medios de Hamás.

Lo que hay que saber del lunes eeuu elecciones- donald trump y kamala harris pronosticaron su victoria mientras hacían campaña por pensilvania y otros estados disputados, en el último y frenético día de unas elecciones presidenciales estadounidenses excepcionalmente reñidas. la campaña ha sido testigo de giros vertiginosos: dos intentos de asesinato y una condena por delito grave para el expresidente republicano trump y la sorprendente ascensión de la vicepresidenta demócrata harris a lo más alto de la candidatura después de que el presidente joe biden, de 81 años, renunció a la reelección bajo la presión de su propio partido. desde marzo se han gastado más de 2.600 millones de dólares para influir en los votantes, según la empresa de análisis adimpact. economía chile- la economía chilena no alcanzará la meta de crecimiento del 2,6% estimada por el gobierno para este año luego del débil resultado registrado en septiembre, dijo el ministro de hacienda, mario marcel. "si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. por lo tanto, con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir", dijo a periodistas. "vamos a hacer una actualización de nuestras proyecciones una vez que tengamos las cifras trimestrales. obviamente las diferencias no van a ser gigantescas, pero sí queremos tener una actualización que sea mejor informada", agregó.

ARGENTINA GAS- Argentina inauguró las obras de reversión del Gasoducto del Norte que permitirá llevar gas desde Vaca Muerta hacia las provincias del norte y exportarlo a países vecinos, anunció el gobierno. Con esta obra, Argentina dejará de importar gas de Bolivia y abastecerá desde Vaca Muerta a hogares e industrias de las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán, dijo el Gobierno. El proyecto requirió una inversión de 710 millones de dólares, de los cuales 540 millones fueron aportados por un crédito del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). PETRÓLEO OPEP- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene una visión muy positiva de la demanda petrolera tanto a corto como a largo plazo, dijo el secretario general, Haitham Al Ghais, en un evento de la industria energética en Abu Dabi. "Hay algunos desafíos, pero el panorama no es tan negativo como algunos lo hacen parecer", afirmó, añadiendo que el llamado pico de demanda no se producirá mientras la economía mundial siga creciendo.

PETRÓLEO DEMANDA- La petrolera francesa TotalEnergies considera que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo después de 2030 en sus dos escenarios de transición energética más probables, ninguno de los cuales limitará el calentamiento global a 2 grados centígrados, como plantea el Acuerdo de París sobre el Clima. Según el director de Sostenibilidad y Estrategia, Aurelien Hamelle, esto se debe principalmente al aumento de la población, la lentitud de las inversiones en redes eléctricas y unas ventas de vehículos eléctricos más lentas de lo previsto en todo el mundo.

SHEIN- Infinite Styles Ecommerce Co, la unidad de Shein registrada en Irlanda, registró un aumento de las ventas del 68% en 2023, alcanzando los 7.684 millones de euros (8.360 millones de dólares), frente a los 4.582 millones de euros del año anterior, según los resultados anuales. El beneficio después de impuestos del grupo también se duplicó con creces, hasta 99,5 millones de euros, frente a los 45,8 millones de euros de 2022. (REUTERS NS)

Reuters