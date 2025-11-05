LATAM DAY AHEAD: Noticias e Indicadores de América Latina (5 de noviembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-El procesador de pagos de nóminas Automatic Data Processing (ADP) publica sus estimaciones de empleo privado de octubre.

-El Instituto de Gerencia y Abastecimiento publica su índice de gerentes de compras (PMI) no manufacturero de octubre.

-La Administración de Información de Energía (EIA) publica sus cifras de inventarios energéticos de la semana terminada el 31 de octubre.

-La Asociación de Banqueros Hipotecarios publica cifras sectoriales de la semana terminada el 31 de octubre.

-El Banco de la Reserva Federal de Nueva York publica un reporte sobre endeudamiento de los hogares durante el tercer trimestre.

BRASIL

-S&P Global publica su índice PMI del sector servicios de octubre.

-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia una gira por México y Brasil.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática publica cifras de formación bruta de capital fijo de agosto.

COLOMBIA

-El Banco de la República publica su reporte de política monetaria de octubre.

MERCADOS GLOBALES

CHINA ECONOMÍA- El primer ministro chino, Li Qiang, dijo que la economía del país superará los 170 billones de yuanes (US$23,87 billones) en 2030, lo que representa una gran oportunidad de mercado para el mundo a medida que aumentan las restricciones comerciales a nivel global. En su discurso en la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghái, Li criticó los aranceles y dijo que China quiere reformar el sistema económico mundial de comercio para hacerlo más razonable y transparente, sobre todo para los países en desarrollo.

COP30 UE- Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea alcanzaron en la madrugada un acuerdo provisional sobre un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, tras suavizarlo en las negociaciones de última hora, según se desprende de un borrador de documento del grupo, mientras se apresuran a cerrar un acuerdo antes de la COP30 de Brasil.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE dieron su respaldo informal a un compromiso para reducir las emisiones en un 90% para 2040 frente a los niveles de 1990, pero con flexibilidades para suavizar este objetivo, dijeron diplomáticos comunitarios.

TASAS - Un número cada vez mayor de responsables de política monetaria del Banco de Japón cree que se están dando las condiciones para una subida de las tasas de interés y dos de sus miembros abogan por un aumento inmediato, según las minutas de la reunión de septiembre del banco central. En la reunión de dos días finalizada el 19 de septiembre, los nueve miembros del consejo mantuvieron los tipos en el 0,5%, rechazando las propuestas de dos miembros de línea dura de elevar los costos de endeudamiento al 0,75%.

CHIPS - El Gobierno chino publicó unas directrices que exigen que los nuevos proyectos de centros de datos que hayan recibido fondos estatales usen solo chips de inteligencia artificial de fabricación nacional, según informaron a Reuters dos fuentes cercanas al asunto. En las últimas semanas, las autoridades reguladoras chinas han ordenado a los centros de datos que están a menos del 30% de su construcción que retiren todos los chips extranjeros instalados o cancelen los planes de adquirirlos, mientras que los proyectos en una fase más avanzada se decidirán caso por caso, dijeron las fuentes.

TIFÓN FILIPINAS - Mientras el número de muertos por el tifón Kalmaegi en Filipinas se eleva a 66, los residentes de la provincia de Cebú, la más afectada, se enfrentan a la devastación que dejó: casas reducidas a ruinas, calles llenas de escombros y vidas destrozadas. En la ciudad de Talisay, los supervivientes rebuscan entre la destrucción, con la esperanza de salvar lo poco que queda.

EMPRESAS - Las perspectivas de salud de las empresas europeas han mejorado sustancialmente, según mostraron las últimas previsiones de beneficios, al no materializarse los peores temores de los inversores sobre los resultados trimestrales. Se espera que las empresas europeas registren un crecimiento medio del 4,3% en sus beneficios del tercer trimestre, según los datos de LSEG I/B/E/S, por encima del aumento del 0,4% que esperaban los analistas hace una semana.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

ELECCIONES - Los demócratas arrasaron en tres elecciones, las primeras importantes desde que Donald Trump recuperó la presidencia, encumbrando a una nueva generación de líderes y proporcionando al atribulado partido un soplo de aire fresco de cara a las elecciones al Congreso del año que viene. En la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista de 34 años, ganó las elecciones a la alcaldía, culminando un ascenso meteórico e improbable desde su anonimato como parlamentario estatal hasta convertirse en una de las figuras demócratas más destacadas del país.

En Virginia y Nueva Jersey, las demócratas moderadas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las elecciones a gobernadora con una ventaja considerable.

BANCOS MERCADOS- Los presidentes ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs, dos de los grandes bancos de Wall Street, advirtieron de que los mercados de renta variable podrían encaminarse hacia una caída, lo que subraya la creciente preocupación por las altísimas valoraciones. "Deberíamos acoger con satisfacción la posibilidad de que haya caídas, del 10% al 15%, que no estén impulsadas por algún tipo de efecto macroeconómico", dijo Ted Pick, presidente ejecutivo de Morgan Stanley, en la Cumbre de Inversión de Líderes Financieros Mundiales celebrada en Hong Kong.

WALL STREET- Las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes caídas después de que grandes bancos advirtieron de que los mercados de renta variable podrían estar abocados a una caída por las exageradas valoraciones. Las acciones tecnológicas pesaron especialmente en el Nasdaq y los valores relacionados con la IA fueron los más perjudicados.

EEUU AVIACIÓN- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió de que si el cierre del Gobierno federal se prolonga una semana más podría provocar un "enorme caos", que podría obligarle a cerrar parte del espacio aéreo al tráfico. La aviación estadounidense ya se ha enfrentado a decenas de miles de retrasos en los vuelos durante el último mes.

NVIDIA CHINA- El Gobierno de Trump no tiene previsto permitir que Nvidia venda ahora mismo a China su chip de IA más avanzado, conocido como Blackwell, informó LA NACION. "En cuanto a los chips más avanzados, el chip Blackwell, no es algo que nos interese vender a China en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

YPF GNL- La petrolera bajo control estatal de Argentina, YPF, y la italiana Eni acordaron el ingreso de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) al proyecto de gas natural licuado (GNL) para exportar gas desde Vaca Muerta, dijo el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín. La empresa emiratí, a través de su brazo internacional XRG, firmó un acuerdo marco para sumarse al proyecto, que planea tener una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, luego expandible a 18 millones.

CLIMA COP- El mundo no ha alcanzado su principal objetivo en materia de cambio climático de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y es probable que supere este umbral en la próxima década, dijo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe anual sobre la Brecha de Emisiones dijo que debido a la lentitud de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, ahora está claro que el mundo superará el objetivo principal del Acuerdo de París de 2015, al menos temporalmente.

