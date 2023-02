Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (6 de febrero)

La agenda del lunes brasil -la asociación de la industria anfavea informa los datos de producción y exportaciones de autos en enero. japón -una agencia del gobierno emite los datos de gastos de las familias en diciembre. -el banco de japón (boj) publica las cifras de reservas en moneda extranjera correspondientes a enero. china -el banco de la república popular china presenta las cifras de reservas en moneda extranjera de enero. mercados globales actualizados turquía- más de 1.300 personas murieron y miles resultaron heridas por un terremoto que sacudió el centro de turquía y el noroeste de siria, derrumbando bloques de apartamentos y sembrando más destrucción en ciudades sirias ya devastadas por años de guerra. el sismo, de magnitud 7,8, que se produjo en la oscuridad de una mañana de invierno boreal, fue el peor que ha sacudido turquía en lo que va de siglo. también se sintió en chipre y líbano. posteriormente, un segundo terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región de kahramanmaras, en el sureste de turquía, informó la autoridad de gestión de desastres y emergencias (afad) del país. se produjo a una profundidad de 7 km, dijo afad, añadiendo que el epicentro del terremoto fue la región de elbistan de la provincia de kahramanmaras. ucrania- ucrania envió mensajes contradictorios sobre el futuro de su ministro de defensa, dejando en entredicho un puesto clave en su esfuerzo bélico, mientras se prepara para una nueva ofensiva rusa. un día después de anunciar que el ministro de defensa, oleksii reznikov, sería sustituido, un importante aliado del presidente volodímir zelenski pareció dar marcha atrás por el momento, afirmando que esta semana no se realizarían cambios de personal en el sector de defensa. hong kong- decenas de miles de viajeros se desplazaron entre china continental y la región administrativa especial de hong kong, según las autoridades, en la primera ocasión en tres años en que todos los puestos fronterizos estaban completamente reabiertos y sin restricciones por covid-19. china anunció la semana pasada que los viajes transfronterizos entre la china continental, hong kong y macao se reanudarían por completo a partir del 6 de febrero, eliminando las cuotas existentes y la prueba covid obligatoria exigida para viajar. japón- el gobierno japonés ha ofrecido al vicegobernador del banco de japón (boj) masayoshi amamiya el puesto del actual gobernador, haruhiko kuroda, para que lo suceda como jefe del banco central, según informó el periódico nikkei, citando fuentes gubernamentales anónimas y del partido en el poder. el próximo dirigente del boj se enfrentará a la delicada tarea de normalizar la política monetaria ultralaxa del banco, cada vez más criticada por distorsionar el funcionamiento del mercado. nissan- la automotriz japonesa y renault desvelaron los detalles de su alianza rediseñada, en la que nissan se compromete a comprar una participación de hasta el 15% en la unidad de vehículos eléctricos (ve) de renault, ampere. el socio menor de la alianza, mitsubishi motors, también considerará invertir en ampere, que renault pretende sacar a bolsa, dijeron las empresas en un comunicado. dell- la empresa dell technologies inc suprimirá unos 6.650 puestos de trabajo, es decir, alrededor del 5% de su plantilla mundial, lastrada por la caída de la demanda de sus ordenadores personales, informó bloomberg news. la empresa está experimentando unas condiciones de mercado que "siguen erosionándose con un futuro incierto", escribió el codirector de operaciones jeff clarke en un memorándum dirigido a los empleados, según el informe. lo que hay que saber del fin de semana eeuu china- aviones de combate estadounidenses derribaron un presunto globo espía chino mientras flotaba frente a la costa de carolina del sur, poniendo fin a una dramática saga que puso de relieve el empeoramiento de las relaciones entre china y estados unidos. "lo hemos derribado con éxito y quiero felicitar a los aviadores que lo hicieron", declaró el presidente joe biden. el derribo se produjo poco después de que el gobierno de estados unidos ordenó detener los vuelos en torno a la costa de carolina del sur debido a lo que calificó en ese momento como un "esfuerzo de seguridad nacional" no revelado. eeuu empleo- el crecimiento del empleo en estados unidos se aceleró bruscamente en enero en el contexto de un mercado laboral resistente, pero una mayor moderación de los aumentos salariales debería tranquilizar a la reserva federal en su lucha contra la inflación. la encuesta a empresas del informe de empleo del departamento de trabajo de eeuu, seguida muy de cerca por los mercados, mostró que la creación de empleo aumentó en 517.000 puestos de trabajo el mes pasado. los datos de diciembre fueron revisados al alza para mostrar 260.000 puestos de trabajo añadidos en lugar de los 223.000 comunicados anteriormente. eeuu fed- la presidenta de la reserva federal de san francisco, mary daly, dijo que la tasa de interés terminal del 5,1% que la mayoría de las autoridades de la fed estimaron en diciembre es un "buen indicador" sobre hacia dónde se dirige la política monetaria, pero que el banco central podría elevar aún más los tipos. "estoy dispuesta a llevarla más que eso, si es que se necesita más", dijo daly a fox business network. méxico bmw- la automotriz alemana bmw invertirá 800 millones de euros (unos 866 millones de dólares) en el central estado mexicano san luis potosí para producir baterías y autos eléctricos, informó la empresa. la expansión es el último impulso en vehículos eléctricos de bmw, que busca que más de la mitad de sus ventas en coches provengan de unidades totalmente eléctricas para 2030. méxico inversiones- méxico se está preparando para construir varios centros de fabricación de vehículos eléctricos en todo el país, dijo a reuters el secretario de relaciones exteriores, marcelo ebrard, y está en conversaciones con algunas de las principales automotrices del mundo. el impacto de la pandemia y los dos años de caos en las cadenas de suministros están coincidiendo con un cambio de tecnología fundamental en la industria que se produce una vez en un siglo, a medida que los vehículos de combustión dan paso a los eléctricos. petróleo- los países de la ue acordaron una propuesta de la comisión europea para establecer límites de precios en los productos procesados del petróleo ruso, dijo la presidencia sueca de la unión europea. los diplomáticos de la ue dijeron que los precios máximos acordados por los embajadores de los 27 países de la ue son de 100 dólares por barril en productos que se comercializan con una prima sobre el crudo, como el diésel; y 45 dólares por barril para productos que se comercializan con descuento, como el fuel oil. chile- los incendios forestales que azotan el sur de chile dejaban al menos 24 fallecidos, más de 970 heridos y arrasaban unas 270.000 hectáreas, informaron autoridades, en momentos en que la ayuda internacional empezaba a llegar al país sudamericano. el fin de semana, el gobierno del presidente gabriel boric amplió el "estado de catástrofe" a la araucanía, que se suma a ñuble y biobío, las tres regiones más afectadas por el fuego, caracterizadas por la intensa actividad agrícola y forestal. 