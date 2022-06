Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (6 de junio)

La agenda del lunes 06 de junios estados unidos -el gobierno demócrata del presidente joe biden es anfitrión de la cumbre de las américas que se realiza esta semana en los ángeles, una cita que ha generado polémicas por las invitaciones que no se enviaron a países con gobiernos fuertes de izquierda como venezuela o nicaragua. hay pocas expectativas de que se logren acuerdos regiones importantes en el evento, debido a las discordias ideológicas y el escepticismo sobre el nivel de compromiso en washington. canadá -el presidente chileno, gabriel boric, realiza una visita oficial a ottawa antes de dirigirse a los ángeles. méxico -una agencia del gobierno difunde las cifras de inversión extranjera directa en dólares en marzo. brasil -una asociación de la industria da a conocer las cifras de producción y exportación de autos en mayo. china -el banco central da a conocer el valor de sus reservas en el exterior al final de mayo. mercados globales actualizados ucrania- los intensos combates entre las fuerzas ucranianas y las rusas se libraban en las calles de la ciudad industrial de severodonetsk, en una batalla crucial por la ventaja en el este de ucrania, según el gobernador de la provincia. los defensores ucranianos habían recuperado durante el fin de semana el control de cerca de la mitad de la ciudad, justo cuando los rusos parecían estar al borde de la victoria. onu energía nuclear ucrania- el organismo de control nuclear de la onu está "desarrollando las modalidades" de una misión internacional de expertos que espera enviar a la central nuclear de zaporiyia, en ucrania, la más grande de europa, dijo el jefe del organismo. el jefe del organismo internacional de la energía atómica (oiea), rafael grossi, lleva meses diciendo que la situación en zaporiyia, donde el personal ucraniano trabaja bajo las órdenes de rusia, supone un riesgo para la seguridad y ha dicho que quiere dirigir una misión allí. johnson moción de censura- el primer ministro británico boris johnson se enfrentará a una moción de censura, después de que más del 15% de los parlamentarios conservadores electos de reino unido retiraran su apoyo al líder británico tras el escándalo conocido como "partygate". metales- a las 1141 gmt, el oro al contado sumaba un 0,14%, a 1.853,10 dólares la onza, mientras que, a las 1137 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 2,33%, a 9.724,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1143 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,33%, a 120,13 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,23%, a 119,21 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable subían ayudados por las mineras y los valores de lujo, ya que china suavizó más restricciones del covid-19, mientras que los inversores se mantenían atentos a los datos de inflación de estados unidos y a los detalles de la reunión del banco central europeo de esta semana. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,90%, a 444,05 puntos a las 1138 gmt. mercados asia- las acciones de shanghái subieron y cerraron en máximos de dos meses, ya que tanto pekín como shanghái están volviendo a la normalidad tras el mayor brote de covid-19 en dos años, mientras que las medidas para reactivar el crecimiento económico ayudaron a impulsar el ánimo de los inversores. el índice referencial del mercado ganó un 1,87%, a 4.166,08 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,28%, a 3.236,37 unidades. en japón el nikkei avanzó un 0,56%, a 27.915,89 puntos. lo que hay que saber del fin de semana eeuu inflación- la secretaria de comercio de estados unidos, gina raimondo, dijo que el presidente joe biden ha pedido a su equipo que estudie la opción de levantar algunos aranceles a china que impuso el expresidente donald trump, para combatir la elevada inflación actual. eeuu corea del sur- corea del sur y estados unidos dispararon ocho misiles tierra-tierra frente a la costa oriental de corea del sur, después de que corea del norte lanzó una andanada de misiles balísticos de corto alcance, informó un funcionario del ministerio de defensa surcoreano. rusia ucrania- rusia atacó la capital de ucrania, kiev, con misiles por primera vez en más de un mes, mientras que las autoridades ucranianas dijeron que mediante contraataque en el este habían retomado la mitad de la ciudad de severodonetsk. eeuu tiroteo- un tiroteo masivo en filadelfia dejó al menos tres personas muertas y otras 11 heridas, dijo la policía, en el más reciente caso de violencia con armas de fuego en estados unidos tras las recientes masacres en texas, nueva york y oklahoma, donde murieron decenas de personas. wallstreet- los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja, después de que un sólido reporte de empleo enfrió las expectativas de una pausa del agresivo endurecimiento de la política monetaria de la reserva federal, necesario para enfriar la inflación más alta en décadas. las acciones de los pesos pesados del mercado, apple inc. y tesla inc. también fueron un importante lastre para el mercado, presionando a la baja a los sectores de consumo discrecional y de tecnología, mientras que el energético se desempeñó mejor gracias a un alza de los precios del petróleo. economía citi- la presidenta ejecutiva de citigroup inc. jane fraser afirmó que es más probable que europa entre en recesión que estados unidos, uniéndose a otros jefes de importantes bancos que advierten sobre la salud de la economía mundial. fraser dijo que en europa "la energía está realmente teniendo un impacto en un número de empresas en ciertas industrias que ni siquiera son competitivas en este momento". "debido al costo de la electricidad y el costo de la energía, algunas de ellas están cerrando operaciones. así que europa definitivamente se siente más propensa a entrar en una recesión que lo que se ve en estados unidos", añadió. eeuu twitter- twitter inc. dijo que el periodo de espera antimonopolio de estados unidos para la adquisición del gigante de las redes sociales por parte de elon musk por 44.000 millones de dólares había expirado, lo que indica que logró esquivar una larga revisión del acuerdo propuesto. con la expiración, la finalización del acuerdo está ahora sujeta a las condiciones de cierre habituales restantes, incluyendo la aprobación de los accionistas de la compañía y cualquier otra aprobación regulatoria, dijo twitter. argentina inflación- analistas consultados por el banco central de argentina subieron su estimación de inflación para el país sudamericano para el 2022 a 72,6%, 7,5 puntos porcentuales más que lo que pronosticaron el mes anterior, señaló el sondeo rem mensual publicado por la autoridad monetaria. a su vez, según el relevamiento expectativas de mercado (rem) mensual de la institución, el cálculo de los analistas para la inflación de mayo de argentina es de un 5,2%. colombia preciosproductor- los precios al productor en colombia aumentaron un 3,13% en mayo, por encima de los del mes previo, impulsados por los costos asociados a la minería y a la industria manufacturera, reveló el departamento nacional de estadísticas (dane). la variación del indicador, medido a través del índice de precios al productor (ipp), se comparó con un alza de un 2,71% en abril y de un 3,15% en mayo del año pasado.

Argentina minería- la cámara argentina de empresarios mineros (caem) criticó el valor de referencia para la exportación de litio fijado por el gobierno, al considerar que puede afectar la actividad. la preocupación de la entidad se dio a conocer luego de que argentina, uno de los países con mayor potencial productor del mundo, decidiera a inicios de semana establecer un precio de referencia de 53 dólares por kilo para las exportaciones de carbonato de litio a algunos países. (reuters vv mg/)