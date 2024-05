Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (6 de mayo)

La agenda del lunes estados unidos -el presidente del banco de la reserva federal de richmond, thomas barkin, habla ante el rotary club de columbia. -el presidente del banco de la reserva federal de nueva york, john williams, participa en una conversación antes de la conferencia mundial del milken.

BRASIL -S&P Global publica los datos del PMI compuesto y de servicios correspondientes al mes de marzo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EUROZONA CONFIANZA- La confianza de los inversores en la zona euro mejoró por séptimo mes consecutivo en mayo, hasta su nivel más alto en más de dos años, mostró un sondeo, que añadió no obstante que la recuperación en la mayor economía del bloque, Alemania, era delicada. El índice de Sentix para la zona euro subió a -3,6 puntos en mayo desde -5,9 en abril, su nivel más alto desde febrero de 2022, superando también una previsión de -5,0 en un sondeo de Reuters entre analistas.

BCE- El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo al diario español El Confidencial que los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) en junio son cada vez más sólidos, ya que la inflación de los servicios empieza por fin a remitir. El BCE prácticamente ha prometido un recorte de las tasas de interés el 6 de junio, siempre que los nuevos datos refuercen la creencia de los responsables de política monetaria de que la inflación volverá a su objetivo del 2% a mediados del próximo año.

EUROZONA PMI- La actividad empresarial de la zona euro creció el mes pasado a su ritmo más rápido en casi un año, gracias a que el resurgimiento del sector de servicios, dominante en el bloque, compensó con creces la caída del sector manufacturero, mostró una encuesta. El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de HCOB para la unión monetaria, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, se situó en 51,7 puntos en abril, frente a los 50,3 de marzo, superando la estimación preliminar de 51,4 puntos.

TAIWÁN- Taiwán agradece la continua ayuda estadounidense en materia de seguridad, pero debe invertir primero en construir sus propias "fortalezas" y demostrar al mundo que su apoyo a la isla merece la pena, dijo la vicepresidenta electa, Hsiao Bi-khim. Hsiao, que asumirá el cargo junto con el presidente electo Lai Ching-te el 20 de mayo, es la antigua embajadora de facto de Taiwán en Washington y se espera que desempeñe un papel clave en el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, dado su fluido inglés y sus profundos vínculos en la capital estadounidense. ISRAEL- El ejército israelí dijo que había empezado a pedir a los residentes de Ráfah que evacúen la ciudad del sur de Gaza como parte de una operación de "alcance limitado", pero no confirmó inmediatamente las informaciones de algunos medios de comunicación de que esto formaba parte de los preparativos para un asalto terrestre. Tras siete meses de ofensiva contra Hamás, Israel ha afirmado que Ráfah alberga a miles de combatientes del grupo islamista palestino y que la victoria es imposible sin tomar la ciudad.

Lo que hay que saber del fin de semana economía eeuu- las autoridades de la reserva federal, golpeadas por la preocupación de que la economía pueda volver a sobrecalentarse, sintieron alivio cuando los datos de empleo de abril mostraron un marcado enfriamiento en el crecimiento de los salarios y un ritmo de contratación en línea con los niveles observados antes de la pandemia de covid-19. la ganancia de 175.000 empleos en nómina el mes pasado fue la más baja desde octubre de 2023, mientras que el cambio anual del 3,9% en los ingresos promedio por hora fue el menor desde mayo de 2021 y continuó lo que ha sido una disminución constante hacia el rango promedio del 3% que los funcionarios de la fed consideran coherente con su objetivo de inflación del 2%. brasil soja- las expectativas para la producción de soja en rio grande do sul, que iba camino de convertirse en el segundo mayor estado agrícola de brasil, se están deteriorando rápidamente porque las fuertes lluvias han interrumpido la cosecha cuando queda alrededor de una cuarta parte de la producción en los campos. el impacto de los aguaceros, que dejaron ciudades y granjas enteras bajo el agua, podría causar una caída de la producción de hasta el 15% en el estado, entre 19 millones y 20 millones de toneladas métricas, dijo leandro da silva, que dirige una unidad de granos en la cooperativa agrícola cotrisal. minería perú- los buenos precios del cobre y sus perspectivas alcistas están incentivando a que empresas de talla mundial vuelvan a mostrar interés en perú, dijo a reuters el ministro de minería, rómulo mucho, en un país en el que la incertidumbre política ha frenado la inversión. "el precio del cobre es un gran atractivo, para países cupríferos como perú sería muy beneficioso", sostuvo mucho. pemex- la petrolera estatal mexicana pemex prevé procesar unos 1,452 millones de barriles por día (bpd) de crudo en 2024, dijo el director general de la compañía, octavio romero, en estimados que incluyen ya a la nueva refinería olmeca, cuyo inicio de operaciones se ha postergado varias veces. romero dijo que olmeca, ubicada en el sur del país, agregaría este año 177.000 bpd al total de procesamiento de pemex, mientras que deer park, en texas, unos 271.000 bpd, y las seis actuales plantas de la petrolera bajo el sistema nacional de refinación (snr), poco más de un millón de bpd. bolivia economía- la economía de bolivia creció 3,1% en 2023 con respecto al año anterior, gracias al buen desempeño de sectores como servicios, transporte, construcción y comercio, mientras que la actividad de petróleo y gas natural tuvo un retroceso, informó el gobierno. el crecimiento de la economía del país andino se desaceleró respecto del 3,5% que registró en 2022 y del 6,1% en 2021. sin embargo, quedó entre las economías de la región que más crecieron, después de paraguay. panamá first quantum- panamá prohibirá a la canadiense first quantum extraer cobre durante el cierre de la mina de la que perdió los derechos de explotación el año pasado, dijo a reuters el ministro de comercio, jorge rivera staff, quien añadió que es necesario encontrar nuevas formas de financiar el cierre de la mina. mineras de todo el mundo tienden a mantener actividades de extracción durante los procesos de cierre, ya que utilizan esos beneficios para financiarlos, pero esto no será posible en el caso de cobre panamá, dijo rivera staff en una entrevista. (reuters ns)