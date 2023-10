La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo publica el dato de nóminas no agrícolas de septiembre. analistas consultados por reuters prevén que las nóminas hayan aumentado en 170.000, luego del incremento de 187.000 visto en agosto. (1230 gmt) -el departamento del trabajo informa la tasa de desempleo de septiembre. un sondeo de reuters estima que la tasa de desempleo habría descendido a 3,7% desde el 3,8% de agosto. (1230 gmt) -el departamento del trabajo comunica el dato de ingresos promedio por hora de septiembre. el mercado proyecta que los ingresos promedio habrían crecido un 0,3% mensual en septiembre, luego del alza de 0,2% de agosto. (1230 gmt) -la reserva federal da a conocer el dato de crédito de consumo de agosto. economistas anticipan que el crédito habría aumentado a 11.700 millones de dólares, desde 10.400 millones de dólares en julio. (1900 gmt) -el gobernador de la reserva federal christopher waller habla en un evento del brookings institution. (1600 gmt) -amazon.com inc lanza los dos primeros satélites prototipo de su proyectada red de internet kuiper a bordo de un cohete atlas 5 de united launch alliance, una misión largamente retrasada para probar sus satélites de internet en el espacio por primera vez antes de desplegar unos 3.200 más. brasil -la fundación getúlio vargas reporta el índice general de precios de disponibilidad interna (igp-di) de septiembre. analistas consultados por reuters estiman que los precios habrían subido un 0,31%, luego del alza de 0,05% de agosto. (1100 gmt) méxico -el instituto nacional de estadística y geografía entrega las cifras de producción y exportación de autos de septiembre. (1200 gmt) colombia -el departamento administrativo nacional de estadística (dane) divulga el índice de precios al consumidor de septiembre. un sondeo de reuters prevé un incremento mensual de los precios de 0,52%, luego del avance de 0,7% de agosto. (2300 gmt) chile

-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) difunde el Índice de Precios al Consumidor de septiembre. El mercado proyecta un alza mensual de los precios del 0,6%, luego del aumento de 0,1% de agosto. (1100 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- La transmisión de la política monetaria del BCE está funcionando para domar la inflación, aunque persiste la incertidumbre material en la zona del euro, dijo Constantinos Herodotou, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. "El reciente aumento de los precios de la energía podría transmitirse de nuevo al resto de la economía y ejercer una presión al alza sobre los precios", dijo Herodotou, quien también es gobernador del banco central de Chipre, en una conferencia en la ciudad de Limasol.

RUSIA- El Gobierno ruso dijo que había levantado la prohibición sobre las exportaciones de diésel por oleoductos a través de los puertos, eliminando la mayor parte de las restricciones instaladas el 21 de septiembre. Las restricciones a las exportaciones de gasolina siguen vigentes. EEUU UE- Los dirigentes de la Unión Europea y Estados Unidos están tratando de anunciar un acuerdo provisional en una cumbre sobre el comercio de acero y aluminio el 20 de octubre que evitaría la reimposición de los aranceles de la era Trump sobre el comercio transatlántico, informó Bloomberg News. Responsables de la Casa Blanca y de la Comisión Europea están negociando un acuerdo político provisional que cubriría los dos principales puntos del Acuerdo Global para el Acero y el Aluminio Sostenibles que la UE y Estados Unidos han estado negociando desde 2021, que incluyen abordar el exceso de capacidad no comercial y las emisiones de carbono, dice el artículo, basándose en la información de fuentes familiarizadas con las conversaciones. UE- Los líderes de la Unión Europea debatirán cómo puede el bloque reforzar su competitividad, situarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías ecológicas y digitales y reducir su dependencia de terceros países, en particular China. En una carta dirigida a los líderes antes de la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 había puesto a Europa en la senda de reducir su dependencia energética y construir una base económica más sólida. ALEMANIA- El sector químico alemán siguió sumido en la crisis en septiembre, dijo el instituto económico Ifo, en referencia a los resultados de su última encuesta, en la que se ponía de manifiesto la disminución de la cartera de pedidos y la debilidad de la demanda exterior. "En general, apenas hubo puntos positivos en septiembre. La industria química está sumida en una profunda crisis", dijo Anna Wolf, experta industrial del Ifo. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU EMPLEO- El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada, mientras que los despidos disminuyeron en septiembre, lo que apunta a que las condiciones del mercado laboral siguen siendo ajustadas. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 2.000, a una cifra desestacionalizada de 207.000, en la semana finalizada el 30 de septiembre, informó el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes para la última semana. MERCOSUR UE- Los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur se reunieron en Brasil el martes y el miércoles para tratar de conciliar sus diferentes posturas y completar un acuerdo comercial que lleva dos décadas en preparación, dijeron a Reuters tres fuentes diplomáticas. Los cuatro países del bloque comercial sudamericano habían preparado su respuesta a la adenda de la UE presentada a principios de año y que las conversaciones tenían como objetivo alcanzar un compromiso, dijeron. "Estamos en una fase intensa de negociaciones en la que intentaremos fusionar los documentos de ambas partes", contó un diplomático. EEUU FED- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, no ve señales claras de que la economía estadounidense esté desviándose de la "senda dorada" hacia el objetivo de inflación del 2% y, al mismo tiempo, evitando una recesión, incluso cuando el reciente aumento de los rendimientos del Tesoro a largo plazo tiene a algunos analistas cuestionando exactamente eso. "En el lado real, creo que no ha ocurrido nada hasta ahora que sea una prueba convincente de que estamos fuera de la senda dorada", dijo Goolsbee en el podcast Odd Lots de Bloomberg. "Sigo pensando que este es nuestro objetivo y que todavía es posible". PUTIN NUCLEAR- El presidente ruso, Vladimir Putin, dejó entrever la posibilidad de que Rusia reanude las pruebas nucleares por primera vez en más de tres décadas y retire su ratificación del histórico tratado de prohibición de ensayos atómicos. Putin, máximo responsable de la toma de decisiones en la mayor potencia nuclear del mundo, dijo también que Moscú había probado con éxito un misil de crucero con propulsión y capacidad nucleares —el Burevestnik— cuyas capacidades ha calificado de inigualables. CLIMA FONDOS- El principal fondo de Naciones Unidas para ayudar a los países vulnerables a hacer frente al cambio climático dijo que había recaudado 9.300 millones de dólares, por debajo del objetivo de 10.000 millones, después de que los países ricos, incluido Estados Unidos, no hicieron aportes. La cantidad representa sólo una fracción de los 200.000 a 250.000 millones de dólares que los países en desarrollo necesitarán cada año de aquí a 2030 para adaptarse al cambio climático, según una estimación dada el miércoles en un informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que mostraba cómo los costos de preparación para los impactos climáticos y los daños de los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando. (REUTERS NS)