Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de abril)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler imparte una conferencia sobre "La dinámica de la inflación y la curva de Phillips" antes del acto virtual Ec 10b Lecture de la Universidad de Harvard. (1430 GMT) -Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, interviene en el Club Económico de Nueva York.

COLOMBIA -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informa el índice de precios al consumidor correspondiente a marzo. (2300 GMT)

CHILE -El Banco Central reporta la balanza comercial y las exportaciones de cobre de marzo. (1230 GMT) -Ejecutivos de alto rango de los mayores productores de cobre del mundo se reúnen en la Conferencia Mundial del Cobre CESCO/CRU, de tres días de duración, que se celebra anualmente en Santiago. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS MERCADOS GLOBALES- Los amplios planes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpeaban a los mercados financieros mundiales después de que advirtió a los países extranjeros que tendrían que pagar "mucho dinero" para levantar los gravámenes, que calificó de "medicina". Los mercados bursátiles asiáticos se hundían, las acciones europeas cayeron a mínimos de 16 meses y los precios del petróleo se desplomaban ante el temor de los inversores a que los aranceles anunciados por Trump la semana pasada provoquen un aumento de los precios, un debilitamiento de la demanda y, potencialmente, una recesión mundial. CHINA EEUU- Las amenazas y la presión no son la forma correcta de tratar con China, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino tras calificar de intimidación los "aranceles recíprocos" del presidente estadounidense, Donald Trump. Los aranceles son "el típico unilateralismo y proteccionismo y acoso económico", dijo el portavoz Lin Jian en una rueda de prensa regular, añadiendo que los aranceles estadounidenses en nombre de la reciprocidad sólo sirven a su propio interés a expensas de otros países. EUROZONA- La confianza de los inversores en la zona euro cayó en abril a su punto más bajo en más de un año, mostró una encuesta, en un momento en que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpeaban la confianza en el bloque. El índice Sentix para la zona euro cayó a -19,5 en abril desde -2,9 en marzo, su nivel más bajo desde octubre de 2023 y por debajo del -10,0 previsto por los analistas encuestados por Reuters. BCE STOURNARAS- Las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían ralentizar el crecimiento económico de la zona euro entre 0,5 y 1 puntos porcentuales, dijo el gobernador del Banco de Grecia y responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Yannis Stournaras, al Financial Times en una entrevista. Los comentarios de Stournaras se producen en un contexto en el que los países de la Unión Europea sopesan aprobar en los próximos días una primera serie de contramedidas selectivas sobre hasta 28.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses, desde el hilo dental hasta los diamantes. UE INDIA- La Unión Europea quiere que India elimine los aranceles sobre las importaciones de automóviles en el marco de un acuerdo comercial pendiente desde hace tiempo y el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, está dispuesto a mejorar su propuesta actual para sellar las conversaciones, dijeron fuentes a Reuters. India está abierta a la reducción gradual de los aranceles al 10% desde más del 100%, dijeron dos fuentes de la industria y un representante del Gobierno. Esto a pesar de las presiones del sector para que India mantenga al menos un arancel del 30%, aunque empiece a reducir el gravamen, y para que no modifique los aranceles a la importación de vehículos eléctricos durante cuatro años más a fin de proteger a los operadores nacionales. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU ARANCELES- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los países extranjeros tendrían que pagar "mucho dinero" para levantar los aranceles generalizados que calificó de "medicina", mientras los mercados financieros indicaban que podría avecinarse otra semana de fuertes pérdidas. En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que no estaba preocupado por las pérdidas del mercado, que ya ha borrado casi 6 billones de dólares del valor de las acciones estadounidenses. EEUU PROTESTAS- Miles de manifestantes se reunieron en Washington, D.C., y en todo Estados Unidos, como parte de unas 1.200 manifestaciones que se esperaba que formaran el mayor día de protesta contra el presidente Donald Trump y su aliado multimillonario Elon Musk desde que lanzaron una iniciativa para revisar el gobierno y ampliar la autoridad presidencial. La gente se agolpó en la extensión de césped que rodea el Monumento a Washington bajo un cielo sombrío y una ligera lluvia. Los organizadores dijeron a Reuters que se esperaba que más de 20.000 personas asistieran a una manifestación en el National Mall. CHINA ARANCELES- China anunció aranceles adicionales del 34% sobre los productos estadounidenses, contraatacando al presidente Donald Trump e intensificando una guerra comercial que alimentó el temor a una recesión y provocó un desplome del mercado bursátil mundial que no mostró señales de desaceleración. En el pulso entre las dos principales economías del mundo, Pekín también anunció controles a las exportaciones de algunas tierras raras medias, mientras que Trump redobló sus apuesta, prometiendo no cambiar de rumbo. FED POWELL- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los aranceles aprobados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son "mayores de lo esperado" y es probable que también lo sean sus consecuencias económicas, como el aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento. "Nos enfrentamos a un panorama muy incierto, con elevados riesgos tanto de aumento del desempleo como de la inflación", lo que socavaría los dos mandatos de la Fed del 2% de inflación y el máximo empleo, dijo Powell en declaraciones preparadas para una conferencia de periodistas de negocios. EEUU EMPLEO- La economía estadounidense añadió muchos más puestos de trabajo de lo esperado en marzo, pero los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump podrían poner a prueba la resistencia del mercado laboral en los próximos meses, en medio de la caída de la confianza empresarial y la liquidación del mercado de valores. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 228.000 puestos de trabajo el mes pasado después de un aumento revisado a la baja de 117.000 en febrero, dijo el Departamento del Trabajo en su informe de empleo. WALL STREET- Wall Street cayó con fuerza por segunda sesión consecutiva, con el Nasdaq confirmando un mercado bajista y el Dow Jones ingresando en corrección, después de que la escalada en la guerra comercial mundial provocó las mayores pérdidas desde la pandemia. Las consecuencias de los amplios aranceles del presidente estadounidense Donald Trump avivaron el temor a una recesión mundial, lo que eliminó billones de dólares del valor de las empresas estadounidenses. Las caídas en los índices fueron las más pronunciadas desde la pandemia durante el primer mandato de Trump. MERCADOS A. LATINA- Los principales mercados de América Latina se desplomaron, siguiendo la aversión a los activos de riesgo, ante la escalada en la guerra comercial mundial que supuso la contramedida de China de aplicar aranceles a las importaciones de Estados Unidos. China anunció aranceles adicionales del 34% sobre los productos estadounidenses, la escalada más grave en una guerra comercial con el presidente Donald Trump que alimentó el temor a una recesión y provocó un derrumbe de las bolsas mundiales y de materias primas. (REUTERS RF MF BMV)