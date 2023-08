Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de agosto)

La agenda del lunes estados unidos

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla en un evento FedListens en Atlanta. La gobernadora Michelle Bowman ofrecerá unas palabras de manera remota. (1230 GMT)

-Tyson Foods y Paramount Global reportan resultados. BRASIL -Los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela asisten a la cumbre amazónica sobre política climática regional y cómo frenar la deforestación y que se celebrará en el norteño estado de Pará el lunes y martes. -Itaú Unibanco Holding SA reporta sus resultados después del cierre de la sesión. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el dato de confianza del consumidor de julio. (1200 GMT) CHILE -El Banco Central difunde el dato de la balanza comercial de julio. (1330 GMT) -El Banco Central informa las cifras de exportaciones de cobre de julio. (1330 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS FED- John C. Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, prevé que las tasas de interés puedan empezar a bajar el año que viene, según The New York Times. Williams indicó que no descarta la posibilidad de reducir los tipos a principios de 2024, dependiendo de los datos económicos, y añadió que la inflación está bajando como se había estimado. EUROZONA- La confianza de los inversores de la zona euro subió de forma inesperada en agosto, poniendo fin a tres meses consecutivos de descenso, ya que la inflación ha perdido parte de su poder explosivo, pero no hay indicios de un cambio duradero en la confianza, mostró una encuesta. El índice Sentix para la zona euro subió a -18,9 puntos en agosto desde -22,5 en julio, superando las expectativas de los analistas encuestados por Reuters que apuntaban a una nueva caída a -24,3. JAPÓN- El Banco de Japón debatió en su reunión de julio las crecientes perspectivas de una inflación sostenida, y uno de sus miembros afirmó que los salarios y los precios podrían seguir subiendo a un ritmo "no visto en el pasado", según un resumen publicado. Aunque los miembros insistieron en la necesidad de mantener una política monetaria ultralaxa, la visión optimista sobre las perspectivas de inflación sugiere que ahora están más convencidos de que podrían darse las condiciones para retirar los estímulos de manera gradual. UE CHINA- El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que tanto él como el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, desean reforzar las relaciones entre la UE y China, tras una llamada con Wang. "Hablamos del próximo Diálogo Estratégico en Pekín para preparar la Cumbre UE-China", dijo Borrell en un mensaje en X, antes conocido como Twitter, añadiendo que también intercambiaron puntos de vista sobre Níger y sobre la reunión en Arabia Saudita por Ucrania. ALEMANIA- La producción industrial alemana cayó más de lo previsto en junio, según los datos publicados, lo que subraya los retos a los que se enfrenta la industria manufacturera en medio de la recesión de la mayor economía europea. La producción cayó un 1,5% respecto al mes anterior, informó la oficina federal de estadística. Analistas consultados por Reuters habían previsto un descenso del 0,5%. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU- La economía de Estados Unidos mantuvo un ritmo moderado de crecimiento del empleo en julio, pero las sólidas ganancias salariales y la disminución de la tasa de desempleo indicaron que las condiciones del mercado laboral siguen siendo ajustadas. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 187.000 empleos el mes pasado, dijo el Departamento de Trabajo. Los datos de junio se revisaron a la baja para mostrar 185.000 puestos de trabajo añadidos en lugar de los 209.000 informados anteriormente. COLOMBIA- Los precios al productor en Colombia disminuyeron un 0,74% en julio, frente a igual mes del año pasado, informó el Departamento Nacional de Estadísticas, en una moderación en el ritmo de caída. La variación del Índice de Precios al Productor en el séptimo mes se comparó con una caída de un 2,71% interanual en junio y un alza de 2,71% en julio del año pasado. BRASIL- El gigante minorista en línea Amazon lanzará el martes su oferta de tarjeta de crédito en Brasil en asociación con Bradesco, dijo el presidente ejecutivo del banco, Octavio de Lazari Junior. Amazon ya había programado un evento para esta semana para lanzar la tarjeta que llevará la marca de Mastercard.

PETROBRAS- El programa de recompra de acciones de Petrobras comenzará de forma conservadora para que no provoque una gran fluctuación en los precios, dijo el director ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores, Sérgio Caetano. El consejo de administración de la empresa aprobó el programa el jueves, como parte de los cambios en las políticas de remuneración de los accionistas llevados a cabo por la actual dirección de la empresa, que pretende estar en línea con las principales petroleras mundiales.

PETRÓLEO- La demanda mundial de crudo crecerá 2,4 millones de barriles por día este año, y la fuerte demanda hace que el mercado se equilibre, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. La producción de petróleo de Rusia se mantiene estable en alrededor de 9,5 millones de barriles por día, aseguró también después de una reunión del comité de seguimiento conjunto de productores OPEP y no OPEP.

