Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de diciembre)

La agenda del miércoles estados unidos -la reserva federal divulga los datos de crédito al consumidor en octubre. las estimaciones de analistas encuestados apuntan a un aumento a 28.830 millones de dólares en préstamos frente a los 24.980 millones de dólares del mes previo. -el departamento del trabajo difunde el informe sobre productividad y costos laborales del tercer trimestre. -la asociación nacional de agentes inmobiliarios presenta su informe mensual sobre las tasas hipotecarias fijas a 30 años. brasil -el comité que fija la política monetaria del banco central, conocido como copom, emite la decisión sobre las tasas de interés tras una reunión de dos días. se espera que la tasa de referencia, selic, permanezca sin cambios en 13,75%. perú -el banco central difunde su comunicado de política monetaria de diciembre. se estima que la entidad elevará la tasa de interés clave en 25 puntos base, al 7,50%. chile -la agencia nacional de estadísticas, ine, publica el informe sobre la variación del índice de precios al consumidor en noviembre, que habría subido un 0,45% según las estimaciones de analistas. el instituto también da a conocer los datos de la balanza comercial. mercados globales actualizados zona euro- el producto interior bruto (pib) de la zona euro creció ligeramente por encima de las estimaciones iniciales, según mostraron los datos de la agencia estadística europea eurostat, en los que el gasto de los hogares y la inversión empresarial apuntalaron la economía. eurostat mostró que el crecimiento del pib en el tercer trimestre fue del 0,3% en la zona euro de 19 países en el periodo julio-septiembre respecto al trimestre anterior y del 2,3% interanual, por encima de sus estimaciones preliminares del 0,2% y el 2,1% publicadas a mediados de noviembre. tecnologia- la industria tecnológica europea ha visto cómo este año se esfumaban 400.000 millones de dólares en valor y se reducía un 18% la financiación de capital riesgo, según un informe de la empresa de capital riesgo atomico. el valor combinado de las empresas tecnológicas públicas y privadas en europa cayó a 2,7 billones de dólares, frente a los 3,1 billones de finales de 2021. las elevadas tasas de interés, la guerra en ucrania y la reducción de la reserva de talento fueron algunas de las razones citadas para la caída. china comercio- las exportaciones y las importaciones del país se contrajeron en noviembre a su ritmo más pronunciado en al menos dos años y medio, debido a la debilidad de la demanda exterior y la nacional, las interrupciones de la producción provocadas por el covid y el desplome del sector inmobiliario local. la contracción fue mucho peor de la prevista por los mercados, y los economistas prevén un nuevo periodo de descenso de las exportaciones, lo que subraya el brusco retroceso del comercio mundial, a medida que consumidores y empresas recortan el gasto en respuesta a las agresivas medidas de los bancos centrales para contener la inflación. chile- los precios al consumidor subieron un 1,0% en noviembre debido a alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como transporte, informó el gobierno. el instituto nacional de estadísticas (ine) dijo que la inflación registró un alza a 12 meses del 13,3%, muy por encima del rango de tolerancia del banco central, de entre 2,0 y 4,0%. china covid- el país anunció los cambios más radicales en su estricto régimen de lucha contra el covid desde que comenzó la pandemia hace tres años, flexibilizando las normas que frenaron la propagación del virus pero que han golpeado su economía y provocado protestas históricas. la relajación de las normas, que incluyen permitir que las personas infectadas con síntomas leves o asintomáticas permanezcan en cuarentena en sus casas y suprimir la necesidad de un test para las personas que viajan dentro del país, son la señal más clara de que pekín está preparando a su población para convivir con la enfermedad. eeuu- el demócrata raphael warnock ganó la reelección al senado de estados unidos en una reñida segunda vuelta en georgia, reforzando la ajustadísima mayoría de su partido al enfrentarse al republicano herschel walker, exestrella del fútbol americano. la victoria prevista de warnock fue ajustada. con el 99% de los votos escrutados, aventajaba a walker por 50,8% a 49,2%, según edison research. lo que hay que saber del martes argentina- la poderosa vicepresidenta cristina fernández de kirchner recibió una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "vialidad", pero la sentencia quedaría en suspenso tras la prevista apelación. aunque la peronista fernández de kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político. perú- el presidente pedro castillo dijo que la oposición busca "dinamitar la democracia" y rechazó acusaciones de corrupción en su contra, un día antes de que el congreso se reúna para decidir si el mandatario debe continuar en el cargo. el congreso ha convocado al presidente, a las 15.00 horas local (2000 gmt) del miércoles, para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en el tercer intento de la oposición de sacarlo del poder desde que asumió en julio del 2021 para un mandato de cinco años. eeuu- el déficit comercial se amplió considerablemente en octubre, debido a que la desaceleración de la demanda mundial y la fortaleza del dólar pesaron sobre las exportaciones. el déficit comercial aumentó un 5,4% a 78.200 millones de dólares, dijo el departamento de comercio. las exportaciones cayeron un 0,7% a 256.600 millones de dólares. las importaciones, en tanto, crecieron un 0,6% a 334.800 millones de dólares. banco mundial- los países más pobres del mundo dedican actualmente más de una décima parte de sus ingresos por exportaciones al servicio de la deuda externa, la proporción más alta desde el año 2000, indicó el banco mundial en su informe anual sobre la deuda internacional. el sobreendeudamiento es mayor a medida que los países descienden en la escala de riqueza, ya que los más pobres han aumentado su deuda en la última década a un ritmo mucho más rápido que otras economías. méxico- el banco central podría comenzar a desacelerar el ritmo de incrementos a su tasa clave de interés después de cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos, como parte de su actual ciclo de endurecimiento monetario, dijo el subgobernador jonathan heath. el próximo anuncio de política monetaria de la entidad está programado para la próxima semana y el mercado anticipa un alza de 50 puntos base -en medio de una moderación de los niveles de inflación-, de acuerdo con una encuesta divulgada más temprano por el grupo financiero citibanamex. mercosur- la pretensión de uruguay de avanzar en tratos unilaterales con china y con el acuerdo transpacífico disparó las críticas de sus socios del bloque comercial mercosur, cuya cumbre en montevideo finalizó sin una declaración conjunta. el bloque, compuesto también por brasil, argentina y paraguay, es blanco hace años de críticas por las dificultades para que el comercio entre sus miembros sea aceitado y para cerrar acuerdos con otros países y alianzas. meta- los reguladores de la unión europea han dictaminado que las plataformas de meta, facebook e instagram, no deben exigir a los usuarios que acepten anuncios personalizados basados en su actividad digital, informó el wall street journal, citando a personas familiarizadas con la decisión. la resolución fue aprobada el lunes por una junta que representa a todos los reguladores de privacidad de la ue y podría limitar los datos a los que meta puede acceder para vender dichos anuncios, añade el artículo. las acciones de la empresa bajaban un 5,3%. (reuters rf)

