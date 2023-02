Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de febrero)

La agenda del martes estados unidos -el presidente de la reserva federal, jerome powell, participa en un panel de conversación organizado por el economic club en washington (1740 gmt) -el departamento de comercio entrega el reporte sobre la balanza comercial de diciembre. economistas encuestados por reuters prevén en su mayoría que el déficit comercial del país haya aumentado a 68.500 millones de dólares en el mes. -la reserva federal emite su informe sobre los montos de crédito al consumidor de diciembre. brasil -la agencia local de estadísticas revela la variación del índice de inflación igp-di en enero. chile -el banco central publica los datos de la balanza comercial correspondientes a enero. mercados globales actualizados turquía- los equipos de rescate, desbordados, tenían dificultades para salvar a personas atrapadas bajo los escombros, mientras el número de víctimas mortales del devastador terremoto que ha sacudido turquía y siria superaba las 5.000. la desesperación iba en aumento y la magnitud de la catástrofe dificultaba las labores de socorro. el seísmo de magnitud 7,8 —el más mortífero en turquía desde 1999— se produjo a primera hora del lunes, derribando miles de edificios, entre ellos muchos bloques de apartamentos, destrozando hospitales y dejando a miles de personas heridas o sin hogar en ciudades turcas y sirias. brasil- la policía federal realizó nuevas redadas como parte de una investigación sobre la insurrección del 8 de enero, cuando partidarios del expresidente ultraderechista jair bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en brasilia. la policía dijo en un comunicado que estaba cumpliendo tres órdenes de detención temporal, una orden de arresto preventivo y seis órdenes de registro e incautación en el distrito federal, donde se encuentra brasilia, bajo órdenes del supremo tribunal federal. bce- las expectativas de inflación de los consumidores de la zona euro volvieron a subir en diciembre, según mostró una encuesta del banco central europeo, lo que indica que las subidas recientes de los tipos de interés y la caída de los precios de la energía aún no han atenuado los temores sobre el crecimiento de los precios. la inflación alcanzó un máximo del 10% en octubre, pero desde entonces ha disminuido rápidamente debido a la bajada de los precios del gas, aunque el crecimiento subyacente de los precios sigue aumentando. alemania- la producción industrial alemana cayó más de lo esperado en diciembre, con un descenso del 3,1% respecto al mes anterior, según informó la oficina federal de estadística. en un sondeo de reuters, los analistas habían apuntado a una caída del 0,7% para el mes. en el conjunto de 2022, la producción industrial alemana fue un 0,6% inferior en términos ajustados al calendario que en 2021 y un 5,0% inferior a la de 2019, antes de la pandemia. australia- el banco central de australia subió el tipo de interés oficial 25 puntos básicos, hasta situarlo en el 3,35%, el nivel más alto de la década, y reiteró la necesidad de nuevas subidas, una decisión de política monetaria más agresiva de lo que muchos esperaban. al término de su reunión de febrero, el banco de la reserva de australia (rba, por sus siglas en inglés) también abandonó la orientación anterior de que no estaba en una senda preestablecida y pronosticó que la inflación solo volvería a la parte superior de su rango objetivo del 2-3% a mediados de 2025. bp- la compañía comunicó un beneficio récord de 27.600 millones de dólares en 2022, impulsado por la subida de los precios de la energía desde la invasión rusa de ucrania. la empresa también aumentó su dividendo en un 10%. en señal de confianza en la fortaleza continuada del mercado. el beneficio ajustado a coste de reposición de bp en el cuarto trimestre, la definición de la empresa para el beneficio neto, alcanzó los 4.800 millones de dólares, frente a las previsiones de un beneficio de 5.000 millones de dólares en una encuesta de analistas proporcionada por la empresa. lo que hay que saber del lunes eeuu centroamérica- empresas privadas se comprometieron a invertir 4.200 millones de dólares en el norte de centroamérica como parte de un esfuerzo del despacho de la vicepresidenta de estados unidos, kamala harris, para contener la migración, dijo la casa blanca. las cifras más recientes, superiores a los 3.200 millones de dólares anunciados en junio de 2022, se derivan de las promesas de 47 empresas y organizaciones, incluidas la minorista target y la empresa de ropa deportiva de columbia. ypf- la petrolera estatal argentina ypf buscará financiamiento de los mercados internacionales por unos 1.000 millones de dólares para las inversiones previstas este año, dijo a reuters el presidente de la empresa, pablo gonzález. ypf aumentará sus inversiones en 2023 a 5.000 millones de dólares desde 3.700 millones de dólares en 2022, de los cuales unos 3.500 millones de dólares se destinarán a la formación de hidrocarburos no convencionales de vaca muerta, explicó. américa móvil- renovó un acuerdo con telekom austria por 10 años que asegura el control del gigante mexicano de telecomunicaciones sobre la empresa europea, reveló un documento presentado al regulador local. el acuerdo considera la escisión de las torres de telekom austria en la mayoría de los países en los que opera, incluyendo austria. iata- el tráfico aéreo mundial recuperó el año pasado el 68,5% de los niveles anteriores a la pandemia y aumentó un 64,4% respecto de 2021, según las cifras publicadas por la iata. las aerolíneas perdieron decenas de miles de millones de dólares en 2020 y 2021 debido a la pandemia de covid-19 y vieron las primeras señales de alivio cuando los viajes comenzaron a regresar en 2022, especialmente durante los meses del verano boreal. google- alphabet inc, matriz de google, planea lanzar un servicio de chatbot y más inteligencia artificial para su motor de búsqueda, así como para sus desarrolladores, con lo que replica a microsoft corp en una rivalidad por liderar una nueva ola tecnológica. en una publicación de blog, sundar pichai, director ejecutivo de alphabet, dijo que la compañía está abriendo un servicio de ia conversacional llamado bard para poner a prueba con usuarios y obtener sus opiniones, seguido de un lanzamiento público en las próximas semanas. 