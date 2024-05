Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de mayo)

La agenda del martes estados unidos -la reserva federal da a conocer sus datos sobre el crédito al consumidor en abril. -el presidente de la fed de mineápolis, neel kashkari, participa en una conversación sobre el panorama económico antes de la conferencia mundial 2024 del milken institute. -disney y occidental petroleum entregan sus resultados del primer trimestre.

MÉXICO -La agencia de estadísticas del Gobierno difunde los datos de confianza al consumidor correspondientes a abril, junto con la producción y exportación automotriz.

BRASIL -El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios da a conocer la balanza comercial del mes de mayo.

COLOMBIA -La agencia de estadísticas del Gobierno entrega los datos de exportaciones correspondientes a marzo.

CHILE -El banco central publica las cifras de la balanza comercial y las exportaciones de cobre correspondientes a abril. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

JAPÓN- El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que el banco central orientará su política monetaria teniendo en cuenta el impacto "potencialmente importante" que las variaciones de las tasas de cambio podrían tener en la economía y los precios. En declaraciones a la prensa tras reunirse con el primer ministro, Fumio Kishida, Ueda dijo también que había discutido con el primer ministro los recientes movimientos de las divisas, así como la evolución económica reciente. ALEMANIA- Las exportaciones alemanas repuntaron en marzo un 0,9% respecto al mes anterior, informó la oficina federal de estadística. Los analistas consultados por Reuters esperaban un aumento del 0,4%.

REINO UNIDO- China accedió de forma no autorizada a una base de datos que contenía información personal de las fuerzas armadas británicas, informó Sky News. El Ministerio de Defensa británico declinó hacer comentarios sobre el papel desempeñado por China, pero señaló que el ministro de Defensa, Grant Shapps, haría una declaración ante el Parlamento más tarde para exponer un "plan de varios puntos para apoyar y proteger al personal". PAÍSES BAJOS- La policía antidisturbios neerlandesa puso fin a una manifestación propalestina en la Universidad de Ámsterdam, deteniendo a unas 125 personas en enfrentamientos en ocasiones violentos, según las autoridades. La policía publicó varios mensajes en la red social X, diciendo que tuvo que actuar para detener el evento y desmantelar las tiendas de campaña que habían montado los manifestantes, quienes emplearon la violencia contra la policía en el lugar.

ISRAEL- El ejército israelí dijo que había tomado el control operativo de la parte palestina del cruce de Ráfah, al sur de Gaza, que limita con Egipto y ha sido fundamental para la entrega de ayuda humanitaria y la salida de heridos en la guerra de Gaza. El ejército dijo que estaban explorando la zona por la mañana tras lanzar una operación terrestre y aérea en parte del este de Ráfah el lunes por la noche, en medio de los esfuerzos diplomáticos en el exterior para lograr una nueva tregua.

CHINA UCRANIA- Pekín apoya la celebración de una conferencia de paz sobre la guerra de Ucrania en la que participen por igual todas las partes, dijo el embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, en una entrevista con la agencia de noticias estatal rusa RIA. "China apoya la convocatoria oportuna de una conferencia internacional de paz, aprobada por las partes rusa y ucraniana, con participación igualitaria de todas las partes y un debate justo de todas las opciones para la paz", dijo el embajador, citado por RIA.

Lo que hay que saber del lunes eeuu fed- el fin de la batalla contra la inflación requerirá probablemente un golpe a la demanda, tras un año en el que las presiones sobre los precios se enfriaron en gran medida gracias a las mejoras en el lado de la oferta de la economía, sin apenas cambios en la tasa de desempleo, dijo el presidente de la reserva federal de richmond, thomas barkin. "el año pasado obtuvimos muchos beneficios por el lado de la oferta", dijo barkin, señalando el aumento de la inmigración y el incremento de la productividad como fuerzas que permitieron a la economía crecer con rapidez y añadir puestos de trabajo, al tiempo que permitían que la inflación cayera rápidamente.

BRASIL LLUVIAS- Las fuertes lluvias e inundaciones que han dejado ciudades enteras bajo el agua han obligado a los empacadores de carne a detener total o parcialmente las operaciones en 10 plantas de carne de cerdo o aves de corral en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, informó ABPA. El grupo de presión de la carne dijo en un comunicado que las plantas afectadas han estado tratando de procesar materia prima y de transportar a los empleados a las fábricas, que enfrentan "problemas extremos" para operar. COLOMBIA EEUU- Estados Unidos emitió sanciones de visado contra ejecutivos de varias compañías marítimas colombianas presuntamente vinculadas al tráfico de migrantes a través de la frontera entre Colombia y Panamá, dijo un funcionario estadounidense de alto rango en una llamada con periodistas. El anuncio estuvo relacionado a una reunión de funcionarios del Hemisferio Occidental en Guatemala centrada tanto en el apoyo a los migrantes como en el aumento de la fiscalización en la región en virtud de un acuerdo conocido como la Declaración de Los Ángeles. FIRST QUANTUM PANAMÁ- First Quantum Minerals está deseando dialogar con la nueva administración panameña y trabajar juntos para encontrar una solución para la controvertida mina Cobre Panamá, dijo la minera canadiense. Panamá eligió el domingo como nuevo presidente a José Mulino, que ganó las elecciones con el 34% de los votos, en una campaña centrada principalmente en su antiguo jefe, el expresidente Ricardo Martinelli, que contaba con un fuerte apoyo popular, pero al que se le impidió presentarse en marzo debido a una condena por blanqueo de dinero. CODELCO SQM- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, aún tiene temas pendientes en su diálogo con la productora de litio SQM sobre sus operaciones en el salar de Atacama, dijo el presidente del directorio. El ejecutivo agregó que espera cumplir con los plazos establecidos para aun acuerdo definitivo, de fines de mayo. FMI URUGUAY- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento económico de Uruguay este año alcanzará el 3,7% antes de desacelerarse a 2,9% en 2025, según un comunicado, manteniendo sus perspectivas para la economía sudamericana. El FMI agregó que espera que la tasa de inflación de Uruguay repunte en la segunda mitad de 2024. (REUTERS NS)