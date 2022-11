Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de noviembre)

La agenda del lunes estados unidos -la presidenta del banco de la reserva federal de cleveland, loretta mester, y su par de la fed de boston, susan collins, participan en una discusión moderada durante un simposio híbrido organizado por la reserva federal de cleveland. (2040 gmt) -el jefe de la fed de richmond, thomas barkin, participa en un foro sobre inflación organizado por la fed de richmond. (2300 gmt) -la reserva federal entrega las cifras de crédito al consumidor de septiembre. (2000 gmt) -comienza el juicio en el tribunal federal de manhattan de otto y ronald salguero, dos hermanos guatemaltecos acusados de tráfico de drogas. su caso está relacionado con el expresidente hondureño juan orlando hernández, quien fue extraditado a estados unidos por cargos de narcotráfico en abril. méxico -el instituto nacional de estadística y geografía reporta el dato de confianza del consumidor de octubre. en septiembre, la lectura fue de 41,0. (1200 gmt) -el inegi comunica las cifras de producción y exportación de automóviles de octubre. (1200 gmt) -el inegi publica la inversión fija bruta de agosto. (1200 gmt) chile -el banco central difunde las cifras de la balanza comercial de octubre. en septiembre, el país anotó un déficit de 513 millones de dólares. (1130 gmt) -el banco central informa el dato de exportaciones de cobre de octubre. (1130 gmt) mercados globales actualizados zona euro- la confianza de los inversores en la zona euro mejoró en noviembre, su primera subida en tres meses, lo que refleja la esperanza de que las recientes temperaturas más cálidas y la bajada de los precios de la energía eviten el racionamiento de gas en el continente este invierno boreal, mostró una encuesta. el índice sentix para la zona euro subió a -30,9 puntos en noviembre desde -38,3 en octubre, superando las expectativas de los analistas encuestados por reuters, que anticipaban una lectura de -35,0. china- el comercio de exportación e importación de china se contrajo de manera inesperada en octubre, la primera caída simultánea desde mayo de 2020, ya que la combinación de restricciones del país por covid-19 y los riesgos de una recesión global hicieron mella en la demanda y oscurecieron aún más las perspectivas de una economía en dificultades. apple- la compañía dijo que espera que los envíos de los modelos de alta gama del iphone 14 sean más bajos de lo previsto tras un importante recorte de la producción en una planta afectada por un brote de covid-19 en china, lo que ha reducido sus perspectivas de ventas para la ajetreada temporada navideña de fin de año. la demanda de teléfonos inteligentes de gama alta ensamblados en la planta de foxconn en zhengzhou ha ayudado a apple a destacar en un sector tecnológico golpeado por los recortes del gasto de los consumidores en medio de la creciente inflación y los tipos de interés. g20- la inflación desbocada, la incipiente crisis de la deuda y los problemas del costo de la vida plantean las mayores amenazas para hacer negocios en los países del g20 en los próximos dos años, mostraron datos del foro económico mundial. la inflación ha aumentado a niveles no registrados en varias décadas, lo que ha llevado a un tercio de los países del g20 a identificar el aumento de los precios como su principal preocupación, según mostró la encuesta de opinión ejecutiva realizada por el centro para la nueva economía y sociedad del foro económico mundial. ucrania- el presidente de volodímir zelenski advirtió contra posibles ataques rusos a su infraestructura energética, mientras que el alcalde de kiev instó a los residentes a que se preparen para irse por un tiempo si la capital pierde el suministro de agua y energía. en sus comentarios nocturnos habituales, zelenski dijo que rusia estaba "concentrando fuerzas y medios para una posible repetición de ataques masivos en nuestra infraestructura. en primer lugar, la energía". eeuu- el presidente joe biden advirtió que una victoria republicana en las elecciones legislativas del martes podría debilitar la democracia estadounidense, mientras que el expresidente donald trump insinuó otra candidatura a la casa blanca, de cara a las votaciones en las que los republicanos podrían hacerse con el control de ambas cámaras del congreso. lo que hay que saber del viernes eeuu empleo- los empresarios estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en octubre, pero el aumento de la tasa de desempleo al 3,7% sugirió cierta relajación en las condiciones del mercado laboral, lo que permitiría a la reserva federal moverse a alzas más pequeñas de las tasas de interés a partir de diciembre. los puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas aumentaron en 261.000 el mes pasado, mostró el informe de empleo del departamento de trabajo. mexico fmi- el fondo monetario internacional dijo que es posible que méxico necesite más aumentos de la tasa objetivo y el mantenimiento de una postura política restrictiva durante algún tiempo ante una significativa incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación en 2023 y riesgos al alza. en su reporte sobre el resultado de la consulta del artículo iv de su convenio constitutivo, el organismo dijo que prevé un crecimiento del producto interno bruto (pib) en méxico del 2.1% en 2022 y 1.2% en 2023. fed- ha llegado el momento de que la reserva federal cambie a subidas menores de las tasas de interés para evitar endurecer la política monetaria más de lo necesario, y ralentizar aún más el ritmo ya que los riesgos están en "ambos lados", dijo el presidente de la fed de chicago, charles evans. "de aquí en adelante, no creo que se trate de adelantar las subidas, sino de buscar el nivel adecuado de restricción", dijo evans a reuters en una entrevista, refiriéndose a la ristra de alzas de tasas del banco central estadounidense. economia brasil- el director de política monetaria del banco central de brasil, bruno serra, dijo que bajar la inflación de los servicios en el país es el mayor desafío que ven los responsables del órgano emisor. en su intervención en un evento organizado por bradesco asset management, serra afirmó que aún queda un "gran" trabajo por hacer para combatir la inflación en la mayor economía de américa latina, en un momento en que la inflación subyacente sigue siendo del 10% en 12 meses. argentina vacamuerta- pampa energía, la tercera productora de gas de la cuenca neuquina, en argentina, planea invertir 550 millones de dólares en 2023 para aumentar su producción no convencional en la formación vaca muerta, dijo el presidente de la empresa, marcelo mindlin. la formación de hidrocarburos resulta imprescindible para que argentina revierta su déficit energético, que ha derivado en cifras fiscales negativas e inestabilidad financiera, por lo que el gobierno lanzó un plan de estímulo para las productoras de gas -conocido como plan gas- y la construcción de un gasoducto troncal que unirá en un comienzo vaca muerta con buenos aires. granos brasil- las ventas de la nueva cosecha de la soja brasileña están muy por debajo del año pasado y del promedio histórico, ya que los agricultores se aferran a las cosechas con la esperanza de conseguir mejores precios, informó una consultora de agronegocios. safras & mercado dijo en un comunicado que los volúmenes de soja pre-vendida avanzaron poco desde el mes pasado hasta apenas por debajo del 21% de la producción esperada en brasil, el mayor proveedor mundial de la oleaginosa.

