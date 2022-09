Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (7 de septiembre)

La agenda del miércoles 07 de septiembre estados unidos -el departamento de comercio publica los datos de la balanza comercial de julio. economistas encuestados esperan en su mayoría un déficit comercial más ajustado, a 70.300 millones de dólares. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, divulga su reporte sobre las existencias de petróleo y derivados del país en la última semana. -la reserva federal emite su informe del libro beige sobre las condiciones económicas y de negocios a nivel nacional. -apple inc anuncia los nuevos diseños del iphone, apple watch y airpods en una conferencia en su sede de cupertino, california. -las autoridades de la fed thomas barkin, loretta mester, lael brainard y michael barr se refieren a la política monetaria y al panorama de inflación en eventos por separado. argentina -una agencia del gobierno da a conocer los datos de la producción industrial de julio. chile -el banco central difunde las cifras de la balanza comercial correspondiente a agosto. mercados globales actualizados energía- la comisión europea propondrá una limitación del precio del gas ruso, junto con medidas que incluyan un recorte obligatorio del uso de la electricidad en la ue y un límite a los ingresos de los generadores de energía no procedentes del gas, dijo la jefa del bloque. "propondremos una limitación del precio del gas ruso. (...) debemos recortar los ingresos de rusia que putin utiliza para financiar esta guerra atroz en ucrania", dijo a periodistas la presidenta de la comisión europea, ursula von der leyen. el presidente vladimir putin dijo que rusia dejará de suministrar gas y petróleo si se imponen topes a los precios. el salvador- en el extremo oriental de el salvador, donde el presidente nayib bukele anunció que levantaría la primera ciudad bitcóin del mundo, no hay rastros de que una próspera urbe con extensas áreas comerciales, residenciales y un aeropuerto estén en obras. un año después de que el país adoptara el criptoactivo como moneda de curso legal con la promesa de reactivar el empleo y la inversión, en conchagua no hay movimientos de tierra, maquinaria pesada, ni obreros que hagan presumir que el paraíso fiscal para criptomonedas y tecnología blockchain esté próximo. metales- a las 1131 gmt, el oro al contado sumaba un 0,10%, a 1.702,88 dólares la onza, mientras que, a las 1129 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,40%, a 7.652 dólares la tonelada. petróleo- a las 1132 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,22%, a 93,03 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,26%, a 87,09 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas abrían a la baja, con las mineras y las empresas energéticas liderando las pérdidas, ya que los inversores se preocupan por las perspectivas de la demanda tras los mediocres datos comerciales de china. el índice paneuropeo stoxx 600 cedía un 0,55%, a 412,09 puntos a las 1138 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron, lideradas por los fabricantes de chips ante las expectativas de apoyo nacional, aunque las ganancias se vieron limitadas por los datos que mostraron que el crecimiento de las exportaciones del país se debilitó en agosto. el índice referencial del mercado ganó un 0,07%, a 4.054,98 puntos, mientras el shaghai composite sumó un 0,09%, a 3.246,29 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,71%, a 27.430,30 puntos. lo que hay que saber del martes eeuu- la industria de servicios de estados unidos repuntó en agosto por segundo mes consecutivo gracias al mayor crecimiento de los pedidos y el empleo, mientras disminuían los cuellos de botella y la presión sobre los precios, lo que reforzó la opinión de que la economía no estaba en recesión, pese a que la producción se hundió en el primer semestre. el instituto de gerencia y abastecimiento dijo que su pmi no manufacturero subió a 56,9 el mes pasado desde 56,7 en julio, el segundo aumento mensual consecutivo después de tres meses de caídas. wall street- los principales índices de wall street cerraron a la baja, en la primera sesión tras el feriado del día del trabajo y las vacaciones de verano en estados unidos, mientras los operadores evaluaban nuevos datos económicos en una sesión volátil. el s&p 500 perdió 16,07 puntos, o un 0,41%, a 3.908,19 puntos, mientras que el nasdaq bajó 85,96 puntos, o un 0,74%, a 11.544,91. el promedio industrial dow jones cayó 173,14 puntos, o un 0,55%, a 31.145,3. reino unido- liz truss asumió como nueva primera ministra británica, prometiendo una acción inmediata para afrontar uno de los retos más abrumadores para un líder entrante en la historia de la posguerra, encabezado por el aumento de la factura energética, una inminente recesión y problemas industriales. truss, el cuarto integrante del partido conservador que ocupa el cargo de primer ministro en seis años, voló a la casa escocesa de la familia real para recibir el encargo de la reina isabel de formar gobierno. sustituye en el puesto a boris johnson, que se vio obligado a dimitir tras tres tumultuosos años en el poder. ucrania- el secretario general de las naciones unidas, antonio guterres, instó a rusia y ucrania a acordar un perímetro desmilitarizado alrededor de la central nuclear de zaporiyia, que se encuentra controlada por las fuerzas de moscú. "como primer paso, los ejércitos ruso y ucraniano deben comprometerse a no realizar ninguna actividad militar hacia el lugar donde se encuentra de la central o desde el mismo", dijo guterres ante el consejo de seguridad de la onu.

COVID- Los nuevos refuerzos de la vacuna para el COVID-19, destinados a combatir las variantes del coronavirus, estarán disponibles esta semana, dijeron autoridades sanitarias estadounidenses, que añadieron que la inmunización se acerca a una dosis anual, como en el caso de la gripe. A fines de esta semana, el 90% de los estadounidenses vivirá en un radio de ocho kilómetros de los centros de vacunación actualizados, dijo el secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, en una reunión informativa en la Casa Blanca. CHILE- El presidente chileno Gabriel Boric cambió a la ministra del Interior y al encargado de las relaciones con el Congreso, entre las mayores modificaciones a su gabinete tras la contundente derrota en el plebiscito constitucional del domingo. En Interior, la médica Izkia Siches será reemplazada por la exministra de centroizquierda Carolina Tohá y en la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson -antiguo amigo y compañero en la carrera política del presidente- dejará su puesto a la también exministra Ana Lya Uriarte. (REUTERS VV RF/)