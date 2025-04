Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de abril)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación organizada por la Escuela de Negocios Marriott de la Universidad Brigham Young de Utah. (1800 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a tres años. (1700 GMT) BRASIL -El Banco Central reporta la balanza presupuestaria primaria de febrero. Analistas consultados por Reuters estiman que el país habría registrado un déficit presupuestario de 30.900 millones de reales, lo que se compara con el superávit de 104.096 millones de reales anotado en enero. (1130 GMT) CHILE -El Instituto Nacional de Estadísticas difunde el Índice de precios al Consumidor de marzo. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que los precios habrían subido un 0,5%, luego del alza de 0,4% reportada en febrero. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU CONFIANZA- La confianza de las pequeñas empresas en Estados Unidos cayó por tercer mes consecutivo en marzo, erosionando la mayor parte de los avances que siguieron a la victoria electoral del presidente Donald Trump en noviembre, en un contexto de creciente preocupación por la política comercial del Gobierno, a pesar del optimismo inicial sobre un posible impulso empresarial derivado de los recortes de impuestos y la desregulación previstos. La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés) dijo que su Índice de Optimismo de Pequeñas Empresas cayó 3,3 puntos, a 97,4, por debajo del promedio de 51 años y la mayor caída desde junio de 2022. La caída reflejó descensos tanto en la confianza de los consumidores como de las empresas en otras encuestas recientes. EEUU ARANCELES- China se negó a ceder a lo que calificó de "chantaje" de Estados Unidos, mientras la guerra comercial mundial desatada por los aranceles generalizados del presidente Donald Trump mostraba pocos signos de disminuir, incluso mientras los castigados mercados bursátiles se estabilizaban. El enfoque rápido y duro de China contrasta con los movimientos más emolientes de otros países asiáticos. La Unión Europea también sigue consultando a sus Estados miembros sobre cómo contraatacar a los aranceles de Trump sin causar más daño a sus consumidores y exportadores. UE CHINA- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a China que garantice una solución negociada a los problemas causados por los aranceles a la importación impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una llamada telefónica con el primer ministro chino, Li Qiang, Von der Leyen "subrayó la responsabilidad de Europa y China, en tanto que dos de los mayores mercados del mundo, de apoyar un sistema comercial fuerte y reformado, libre, justo y basado en la igualdad de condiciones", dijo su oficina en un comunicado. BCE BANCA- El Banco Central Europeo (BCE) ha intensificado su vigilancia de los bancos y los mercados de renta fija de la zona del euro en un contexto de caída de las bolsas mundiales provocada por la guerra comercial, pero aún no ha encontrado motivos para alarmarse, dijeron tres fuentes a Reuters. El BCE, que fija las tasas de interés para los 20 países que comparten el euro y supervisa los mayores bancos del bloque, ha aumentado su nivel de escrutinio porque las ventas masivas de los mercados pueden traducirse en daños a la economía real si duran lo suficiente. BCE DE GUINDOS- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se mostró "relativamente optimista" sobre las posibilidades de Europa de sortear las tensiones comerciales con Estados Unidos. "Yo soy relativamente optimista", dijo en un acto en España. "Desde el punto de vista de lo que es Europa, esto ha sido una llamada de atención. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más autónomos (defensiva y económicamente)". Añadió que Europa necesita negociar con Estados Unidos "con la cabeza fría". ENI VENEZUELA- Eni seguirá produciendo gas en Venezuela mientras se compromete con el Gobierno estadounidense sobre una exención para exportar petróleo del país sudamericano como pago por el gas, dijo el CEO del grupo energético italiano. Eni ha estado produciendo gas en Venezuela para el mercado interno desde 2022, pero se le paga en petróleo venezolano, que exporta. El Gobierno de Trump dijo la semana pasada a Eni que ya no podría recibir pagos por el petróleo como parte de sus esfuerzos para imponer sanciones secundarias al país. MÉXICO GAS- México ha estado hablando con empresas del sector privado sobre la posibilidad de aumentar la hidrofracturación —o "fracking"— para reducir su dependencia del gas estadounidense en un escenario de crecientes tensiones comerciales entre ambos países, informó el Financial Times. Las importaciones, que proceden casi en su totalidad de Estados Unidos, cubren el 72% de la demanda total de gas natural que se consume en México. EEUU EUROPA- Altos cargos del Departamento de Defensa de Estados Unidos están considerando una propuesta para retirar hasta 10.000 soldados de Europa del Este, informó NBC News, que cita a seis fuentes estadounidenses y europeas cercanas al asunto. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU ARANCELES- La guerra comercial mundial desatada por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se intensificó cuando Trump amenazó con aumentar los aranceles a China y la Unión Europea propuso sus propias represalias. Los mercados financieros de todo el mundo anotaron una tercera sesión seguida de pérdidas, ya que los inversores temen que las fuertes barreras comerciales en el mayor mercado de consumo del mundo puedan provocar una recesión. El S&P 500 cerró a la baja tras una sesión de infarto en la que tocó su nivel más bajo en más de un año. FED GOOLSBEE- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las empresas están nerviosas por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que el banco central tendría que examinar los "datos concretos" en su respuesta a través de la política monetaria. "La ansiedad es que si estos aranceles son tan grandes como los que se amenazan por parte de Estados Unidos, y si hay represalias masivas, y luego si hay represalias de nuevo, podría enviarnos de vuelta al tipo de condiciones que vimos en 2021 y 2022, cuando la inflación estaba fuera de control", dijo Goolsbee en una entrevista con CNN. FED KUGLER- La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler dijo que parte de la reciente aceleración de la inflación de bienes y servicios puede ser una "anticipación" del efecto de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump y agregó que el enfoque debería ser mantener la inflación bajo control. "Debería ser una prioridad asegurarse de que la inflación no se mueve hacia arriba", dijo Kugler al término de una conferencia sobre la dinámica de la inflación a una clase de economía de la Universidad de Harvard. Señaló que las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado, pero a largo plazo siguen bien ancladas. UE ARANCELES- La Comisión Europea dijo que había ofrecido un acuerdo arancelario de "cero por cero" para evitar una guerra comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los ministros de la UE acordaron dar prioridad a las negociaciones, al tiempo que contraatacaban con aranceles del 25% sobre algunas importaciones estadounidenses. El bloque de 27 países se enfrenta a aranceles del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y automóviles y a aranceles más amplios del 20% a partir del miércoles para casi todos los demás bienes, en virtud de la política de Trump de golpear a los países que, según él, imponen altas barreras a las importaciones estadounidenses. IRÁN NUCLEAR- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos e Irán están participando en conversaciones directas sobre el programa nuclear del país de Oriente Medio. "Estamos teniendo conversaciones directas con Irán, y han comenzado. Seguirán el sábado. Tenemos una reunión muy importante, y veremos qué puede pasar. Y creo que todo el mundo está de acuerdo en que sería preferible llegar a un acuerdo", dijo Trump a periodistas. MÉXICO EEUU- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su Gobierno no descarta imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, pero que busca, a través del diálogo y la negociación, evitar la medida. México, que destina cerca del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense, no fue incluido entre los países blanco de aranceles recíprocos de al menos el 10% del presidente Donald Trump la semana pasada, pero aún debe lidiar con gravámenes a autos y acero y aluminio. COLOMBIA INFLACIÓN- Colombia registró una inflación de 0,52% en marzo, un dato inferior al esperado por el mercado, impulsada por el alza de los precios de la salud y de los alimentos, informó el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). La cifra del tercer mes del año se ubicó por debajo del alza de 0,70% en marzo del 2024 y del 1,14% en febrero último. Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 0,58%. COSTA RICA- La Fiscalía General de Costa Rica presentó una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por un supuesto esquema de corrupción en la contratación de una empresa que involucra al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Al mandatario y a su colaborador se les señala del delito de "concusión", sancionado con penas de entre dos y ocho años de cárcel y dirigido a funcionarios públicos que obliguen o induzcan a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial, dijo la Fiscalía en un comunicado. GAZA TREGUA- Los directores de seis agencias de la ONU pidieron una renovación urgente del alto el fuego en Gaza, advirtiendo que desde que Israel reanudó su asalto total ha habido falta de ayuda y hambre que han causado la semana más mortífera para los niños de Gaza en un año. No han entrado nuevos suministros humanitarios en el enclave palestino desde que Israel bloqueó la entrada de camiones de ayuda el 2 de marzo, al estancarse las conversaciones sobre la siguiente fase de una tregua ahora rota. Israel reanudó su asalto el 18 de marzo. (REUTERS RF JLL BMV)

LA NACION