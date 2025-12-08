LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (8 de diciembre)

LA AGENDA DEL LUNES AMÉRICA LATINA

-Varios mercados estarán cerrados por feriados.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA EXPORTACIONES- Las exportaciones de China superaron las previsiones en noviembre, impulsadas por un aumento de los envíos a mercados no estadounidenses, a medida que los fabricantes estrechan los lazos comerciales con el resto del mundo a la luz de los aranceles prohibitivamente altos del presidente Donald Trump. La segunda mayor economía del mundo ha redoblado sus esfuerzos para diversificar sus mercados de exportación desde que Trump ganó las elecciones presidenciales del pasado noviembre, buscando lazos comerciales más estrechos con el sudeste asiático y la Unión Europea, y aprovechando la huella global de las empresas chinas para establecer nuevos centros de producción con acceso a bajos aranceles.

CHINA TAIWÁN- China se comprometió a defender su soberanía y advirtió contra la "injerencia externa" después de que Estados Unidos desveló una nueva estrategia de seguridad destinada a aumentar el poder militar para disuadir de un conflicto con Pekín por Taiwán. Washington expuso su enfoque de uno de los asuntos diplomáticos más delicados del mundo en su Estrategia de Seguridad Nacional oficial.

BCE TASAS- La próxima medida del Banco Central Europeo podría ser una subida de las tasas de interés, en lugar de un recorte como algunos aún esperan, pero no se producirá en un futuro próximo, según dijo Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, a Bloomberg News en una entrevista. El BCE ha recortado las tasas en un total de 2 puntos porcentuales hasta junio, pero desde entonces las ha mantenido estables y ha estado considerando si ha hecho lo suficiente o si puede ser necesario algo más para evitar que la inflación baje demasiado.

EUROPA CONFIANZA- El índice Sentix que mide la confianza de los inversores en la zona euro subió a -6,2 en diciembre desde -7,4 en noviembre, superando la previsión de -7,0 de los analistas encuestados por Reuters, mientras que la mayor economía del bloque, Alemania, sigue siendo un "escollo" para la región. La encuesta realizada a 1.063 inversores entre el 4 y el 6 de diciembre mostró que la valoración de la situación actual mejoró hasta -16,5 en diciembre, desde -17,5 en noviembre, dijo Sentix.

CHINA EEUU- China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para mejorar los lazos salvaguardando firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El portavoz del ministerio, Guo Jiakun, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la nueva estrategia de seguridad de Washington en una rueda de prensa ordinaria.

TOTALENERGIES FUSIÓN- la petrolera francesa TotalEnergies dijo que acordó fusionar sus activos petroleros en el mar del Norte británico con NEO NEXT Energy, una sociedad entre la española Repsol y HitecVision. Total tomará una participación del 47,5% en la rebautizada NEO NEXT+ a cambio de sus activos, según informó la empresa en un comunicado hecho público. Repsol poseerá el 23,625% de la empresa, mientras que HitecVision tendrá el 28,875% restante.

UE ELECTRICIDAD- La Unión Europea planea redoblar sus esfuerzos para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas con el objetivo de aliviar los costosos cuellos de botella y acelerar la construcción de nuevas redes eléctricas, según borradores de documentos a los que tuvo acceso Reuters. Los países de la UE han invertido considerablemente en energías renovables de bajo costo, pero la modernización y ampliación de la red no han estado a la altura. Como consecuencia, la producción eólica y solar se reduce cada vez más para evitar la sobrecarga de las redes, con el consiguiente derroche de electricidad y aumento de los costos para los consumidores.

LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

VOLKSWAGEN- Tiene previsto invertir 160.000 millones de euros (US$186.000 millones) hasta 2030, dijo su CEO, Oliver Blume, lo que refleja un ajuste de cinturón, ya que el principal fabricante de automóviles de Europa se enfrenta a una grave crisis en sus dos mercados clave, China y Estados Unidos. El gasto total, actualizado anualmente como parte del plan quinquenal de inversiones de Volkswagen, se compara con 165.000 millones de euros para el periodo 2025-2029 y 180.000 millones para 2024-2028.

EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró a principios de diciembre, pero persistía la preocupación por los altos precios y el mercado laboral, mostró el viernes una encuesta. La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores subió a 53,3 este mes, desde una medición final de 51,0 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 52.

HONDURAS ELECCIONES- En Honduras, crece la impaciencia debido a que las autoridades electorales hondureñas no han proporcionado una actualización sobre los resultados de las elecciones nacionales del 30 de noviembre durante casi 48 horas, y la carrera presidencial aún está demasiado reñida para declarar un ganador. En los últimos resultados publicados el viernes por la tarde, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba con el 40,19%, menos de 20.000 votos por delante de su rival centrista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtenía el 39,49%, con el 88% de los votos escrutados. Rixi Moncada, del gobernante Partido LIBRE, de izquierda, quedó muy por detrás con el 19,30%. Alrededor del 14% de las papeletas presentaron inconsistencias, según informaron las autoridades, y serán revisadas.

EEUU GASTO- El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó ligeramente en septiembre, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía al final del tercer trimestre, ya que un deslucido mercado laboral y el aumento del costo de la vida frenaron la demanda. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,3%, tras un aumento del 0,5% revisado a la baja en agosto, informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

COLOMBIA INFLACIÓN- Colombia registró una inflación de 0,07% en noviembre, un dato inferior al esperado por el mercado, debido a una caída en los precios de los alimentos y del sector de recreación y la cultura, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). La variación del penúltimo mes se comparó con un alza de 0,27% en noviembre de 2024 y de 0,18% en octubre pasado. BCE INFLACIÓN- La inflación en la zona euro se enfrenta a riesgos a la baja a mediano plazo, aunque el crecimiento de los precios haya vuelto al objetivo del 2% fijado por el BCE, dijo el responsable de política económica de la entidad, Olli Rehn. La brusca caída desde el máximo del 10,6% alcanzado en octubre de 2022 hasta alrededor del 2% actual se logró sin desencadenar un desempleo masivo ni una grave desaceleración, dijo Rehn a la revista financiera italiana Milano Finanza.

UBS DESPIDOS- UBS podría recortar otros 10.000 puestos de trabajo de aquí a 2027, informó el diario suizo SonntagsBlick, que no aclaró de dónde había obtenido la información. En respuesta al reporte, UBS no confirmó esta cifra, pero dijo que "mantendrá el número de recortes de puestos de trabajo en Suiza y en todo el mundo lo más bajo posible".

REGENERON- Dijo que su terapia combinada experimental contra el cáncer es eficaz y muestra la desaparición de la enfermedad en pacientes con un tipo de cáncer de la sangre no tratado previamente, en la primera parte de un ensayo en fase avanzada. El ensayo, en el que participaron 22 pacientes, estudió la seguridad y eficacia preliminar de la terapia, odronextamab, en combinación con quimioterapia en pacientes con linfoma difuso de células B grandes o LDCBG. (REUTERS JL APF)