La agenda del lunes estados unidos

-La Reserva Federal informa el dato del crédito al consumo de noviembre. Analistas consultados por Reuters prevén que el crédito haya aumentado a 9.000 millones de dólares, tras un incremento de 5.130 millones en octubre. (2000 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada sobre las perspectivas económicas ante el Rotary Club de Atlanta. (1730 GMT)

México

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta el dato de la confianza del consumidor de diciembre. (1200 GMT)

Chile

-El Instituto Nacional de Estadísticas difunde las cifras de inflación de diciembre. (1130 GMT)

-El Banco Central comunica los datos de balanza comercial y exportaciones de cobre de diciembre. (1130 GMT)

Mercados globales actualizados evergrande- china evergrande new energy vehicle group comunicó la detención de un director ejecutivo, liu yongzhuo, vicepresidente de la empresa, lo que provocó una caída del 23% de sus acciones en la reanudación de la cotización. la rama de vehículos eléctricos de la atribulada promotora inmobiliaria china evergrande group dijo que liu había sido detenido bajo sospecha de "delitos ilegales", pero no dio más detalles. boeing- las acciones de boeing que cotizan en fráncfort retrocedían hasta un 8% después de que la administración federal de aviación de estados unidos (faa, por sus siglas en inglés) ordenara la inmovilización temporal de algunos aviones boeing 737 max 9 equipados con un panel que se desprendió de un avión en pleno vuelo el viernes. a las 0812 gmt, la cotización de boeing en fráncfort perdía un 6,8%, a 209,95 euros por acción. alemania economía- los pedidos de la industria alemana aumentaron menos de lo esperado en noviembre, mostraron los datos de la oficina federal de estadística, al debilitarse la demanda. los pedidos industriales aumentaron un 0,3% intermensual sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo la oficina federal de estadística. alemania protestas- agricultores alemanes iniciaron una semana de protestas en todo el país en respuesta a los planes de eliminar gradualmente las subvenciones agrícolas, mientras el gobierno de coalición lucha por sanear sus finanzas. las imágenes mostraban convoyes de tractores y camiones, algunos adornados con pancartas de protesta, en las carreteras alemanas a temperaturas bajo cero antes del amanecer. la policía informó de que se habían bloqueado carreteras y rampas de autopistas en varios lugares, provocando atascos en la hora punta de la mañana. eeuu- donald trump dijo que asistirá a una audiencia en un tribunal de apelaciones sobre el alcance de su inmunidad presidencial en washington d.c., en una publicación de truth social. "por supuesto que tenía derecho, como presidente de los estados unidos y comandante en jefe, a la inmunidad", dijo trump en su red social. lo que hay que saber del fin de semana eeuu empleo- los empresarios estadounidenses contrataron a más trabajadores de lo esperado en diciembre y aumentaron los salarios a buen ritmo, poniendo en duda las expectativas de los mercados financieros de que la reserva federal empiece a recortar las tasas de interés en marzo. la oficina de estadísticas laborales del departamento de trabajo dijo que hubo 216.000 puestos de trabajo más en las nóminas no agrícolas el mes pasado, en un reporte que se sigue muy de cerca. los datos de noviembre se revisaron a la baja para mostrar un aumento de las nóminas de 173.000 en lugar de 199.000. los economistas consultados por reuters habían previsto un alza de 170.000 puestos de trabajo. boeing- la junta nacional de seguridad en el transporte (ntsb, por sus siglas en inglés) dijo que el "componente clave que faltaba" del boeing 737 max 9 implicado en un aterrizaje de emergencia de alaska airlines había sido recuperado del patio trasero de una casa del extrarradio de portland. una de las puertas de salida se desprendió del lado izquierdo del avión de alaska airlines el viernes tras despegar de portland, oregón, con destino al aeropuerto de ontario, california, despresurizando el avión y obligando a los pilotos a regresar y aterrizar a salvo con los 171 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

BRASIL SUPERÁVIT- La balanza comercial de Brasil cerró 2023 con un superávit récord de 98.800 millones de dólares, beneficiada por la caída de las importaciones, mientras que las exportaciones terminaron el año con un leve crecimiento ayudadas por mayores volúmenes de materias primas vendidas, mostraron datos oficiales. La cifra representa un crecimiento del 60,6% respecto al récord anterior, registrado en 2022. El resultado anual se dio tras un superávit de 9.400 millones de dólares en diciembre, por encima de las expectativas de 7.800 millones de dólares de analistas encuestados por Reuters.

EEUU SERVICIOS- El sector de servicios de Estados Unidos se desaceleró considerablemente en diciembre, y una medida del empleo cayó al nivel más bajo en casi tres años y medio, mostró una encuesta. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo que su PMI no manufacturero cayó a 50,6 el mes pasado, la lectura más baja desde mayo, desde 52,7 en noviembre.

PETRÓLEO OPEP- La producción petrolera de la OPEP subió en diciembre, según un sondeo de Reuters, ya que los aumentos en Irak, Angola y Nigeria compensaron los recortes en curso de Arabia Saudita y otros miembros de la alianza más amplia OPEP+ para apoyar el mercado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 27,88 millones de barriles diarios (bpd) el mes pasado, según el sondeo, 70.000 bpd más que en noviembre. La producción es inferior en más de 1 millón de bpd a la del mismo mes del año anterior. El impulso se da antes de que se produzcan nuevos recortes de la OPEP+ en 2024 y la salida de Angola de la OPEP, que reducirán el bombeo y la cuota de mercado en enero. La cuota de mercado de la OPEP ya ha venido disminuyendo debido a la contención de la producción y a la salida de algunos miembros.

Japón aseguradoras- las pérdidas aseguradas por el devastador terremoto en japón podrían alcanzar los 6.400 millones de dólares, según una estimación de la empresa estadounidense de modelos de catástrofes karen clark & ​​co (kcc). las pérdidas de propiedades residenciales representan más de dos tercios del total, según kcc, ya que la mayoría de los edificios comerciales e industriales en las ciudades afectadas son más resistentes a los terremotos debido a su construcción predominantemente de acero. el terremoto sacudió la península de noto, en el oeste de japón, en la tarde del día de año nuevo, derribando casas, provocando un tsunami y dejando aisladas a comunidades remotas. (reuters ns bmv)