Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de febrero)

La agenda del miércoles estados unidos -el departamento del comercio publica las cifras de inventarios mayoristas en enero. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, revela los volúmenes de existencias de crudo y derivados en la última semana. -la operadora global de granos bunge reporta sus resultados del cuarto trimestre. -varias autoridades de alto rango de la reserva federal intervendrán en eventos públicos y se referirán a la política monetaria. durante el día, ofrecerán discursos el presidente de la fed de nueva york, john williams; la gobernadora del banco central lisa cook; el presidente de la fed de atlanta, raphael bostic; y el jefe de la fed de mineápolis, neel kaskari; entre otros. -el presidente joe biden viaja a wisconsin para promover su agenda económica. chile -la agencia nacional de estadísticas ine entrega su reporte de inflación de enero. economistas encuestados por reuters estiman que los precios al consumidor aumentaron en 0,5% el mes pasado, después del alza de 0,3% en diciembre. argentina -una agencia del gobierno da a conocer los datos de producción industrial de diciembre. mercados globales actualizados turquía- familias del sur de turquía y siria pasaron una segunda noche bajo un frío glacial, mientras los equipos de rescate, desbordados, se apresuraban a sacar a la gente de entre los escombros, dos días después del violento terremoto que ha dejado más de 9.600 muertos. en turquía, decenas de cadáveres, algunos cubiertos con mantas y sábanas y otros en bolsas para cadáveres, yacían alineados en el suelo frente a un hospital de la provincia de hatay. bce- los supervisores del banco central europeo se centrarán este año en los préstamos dudosos, tras constatar que algunos bancos habían reservado muy poco dinero o tardaron en reconocer el problema, según informó el bce. en la presentación de su revisión anual del sector, el bce dijo que los bancos de la zona euro tenían en general más capital del necesario, y que el aumento de los beneficios por la subida de los tipos de interés había compensado el daño económico de la guerra en ucrania. eeuu- el presidente de estados unidos, joe biden, calificó la democracia de su país como "inquebrantable" y se comprometió a trabajar con la oposición en un discurso sobre el estado de la unión que sirvió de rama de olivo a los escépticos republicanos y de proyecto para su candidatura a la reelección en 2024. en su primer discurso ante una sesión conjunta del congreso desde que los republicanos tomaron el control de la cámara de representantes en enero, biden citó los avances en una economía post-pandémica y subrayó que un legislativo amargamente dividido podría superar sus diferencias. perú- las minas de cobre más grandes de perú han podido mantener la producción a pesar de los cortes de carreteras, los ataques y las protestas que han sacudido a la nación andina durante más de dos meses y han provocado avisos de interrupciones en la producción. un análisis de los datos de consumo de energía de reuters en algunas de las minas clave de perú, el segundo productor mundial de cobre, indica que la actividad en los depósitos se mantiene cerca de los niveles normales, aunque una fuente cercana a una mina importante dijo que el riesgo de paros estaba aumentando. inflación- según minoristas, empresas de bienes de consumo e inversores, los compradores de todo el mundo pagarán aún más por los alimentos este año que en 2022, a menos que disminuyan los costos de las materias primas o se acelere el cambio a productos de marca más baratos. los minoristas y los fabricantes de bienes de consumo llevan más de un año enzarzados en duras negociaciones sobre los precios, que comenzaron a subir en 2021 por los atascos en la cadena de suministro relacionados con el covid. petróleo- los precios mundiales del petróleo podrían repuntar hasta alrededor de 100 dólares por barril en el segundo semestre de este año, a medida que se recupere la demanda china mientras la oferta sigue siendo limitada, declaró afshin javan, representante iraní de la opep. sus comentarios se producen después de que la agencia internacional de la energía se refiriera a la recuperación de la demanda china más temprano en la semana. lo que hay que saber del martes fed- el presidente de la reserva federal, jerome powell, dijo que el último reporte de empleo de estados unidos muestra que el proceso para volver a acercar la inflación al objetivo del 2% llevará "bastante tiempo", aunque hay indicios de que las presiones de los costos disminuyen, al menos para los bienes. el informe de nóminas no agrícolas de enero, publicado el viernes, fue "ciertamente más fuerte de lo que nadie que yo conozca esperaba", dijo powell durante una sesión de preguntas y respuestas en el club económico de washington. santander méxico- el banco español santander valoró su negocio mexicano en unos 8.100 millones de euros (8.650 millones de dólares) con el lanzamiento de una oferta voluntaria para adquirir el 3,76% de las acciones que no posee, como paso previo a su exclusión de bolsa. en los últimos años, santander se ha expandido en las economías emergentes en busca de un crecimiento más rápido que en los mercados centrales de europa, donde los tipos de interés ultrabajos habían hecho menos rentable el negocio bancario. fitch méxico- las empresas mexicanas enfrentarán un escenario económico débil pero están bien posicionadas y con pocos riesgos para encarar vencimientos de deuda por un valor de 19,400 millones de dólares este año, dijo la agencia de calificación de crédito fitch ratings. en una nota de investigación, fitch también dijo que las empresas mexicanas se enfrentan a una economía apagada producto de una esperada leve recesión en estados unidos y costos de financiamiento más elevados este año. bce- el banco central europeo anunció que reducirá el tipo máximo que paga por los depósitos de los estados para incentivarlos a volver a inyectar ese efectivo aparcado en el sistema financiero. a partir del 1 de mayo, el bce aplicará un descuento de 20 puntos básicos al tipo de interés a corto plazo del euro (estr, por sus siglas en inglés), que es actualmente el tipo máximo de los depósitos estatales. ecuador- el rechazo de la mayoría de los ecuatorianos a un referendo de ocho propuestas, incluida la extradición por delitos de delincuencia organizada, no es un revés "dramático" para la administración del presidente guillermo lasso, dijo el ministro de gobierno, francisco jiménez. una mayoría de ecuatorianos votó "no" a todas las preguntas planteadas por el presidente en el referendo del domingo, con el 97% de los votos escrutados, según datos oficiales del tribunal electoral del país. (reuters rf)

Reuters