Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de julio)

La agenda del viernes 08 de julio estados unidos -el departamento del trabajo emite el esperado reporte sobre la creación de empleo a nivel nacional en junio. los economistas encuestados esperan en promedio que las nóminas no agrícolas aumenten en 268.000 posiciones en junio, en comparación con la creación de 390.000 empleos en el mes anterior. (1230 gmt) -el banco central emite los datos de consumo de crédito en mayo. -el presidente de la reserva federal de nueva york, john williams, se referirá a la política monetaria y a las perspectivas de inflación durante un panel organizado por la universidad de puerto rico. (1500 gmt) mercados globales actualizados japón shinzo abe- japón se debatía entre la conmoción y la tristeza, tratando de asimilar el asesinato del ex primer ministro shinzo abe en una nación donde las armas de fuego están estrictamente reguladas y la violencia política es inusual. abe recibió disparos mientras pronunciaba un discurso de campaña en una calle y fue trasladado al hospital en helicóptero. su muerte se anunció a última hora del día. banco central chino- el banco central de china ha realizado esta semana su mayor retirada de efectivo del sistema financiero en tres meses, lo que ha aumentado las sospechas del mercado que sus dirigentes están abandonando gradualmente la política monetaria expansiva aplicada durante los confinamientos por el covid-19. bce- un aumento repentino de los precios del carbono, unido a las inundaciones y sequías de este año, provocaría pérdidas de al menos 70.000 millones de euros (71.100 millones de dólares) para los mayores bancos de la zona del euro, dijo el banco central europeo. ucrania- el presidente de ucrania, volodímir zelenski, afirmó que el izado de la bandera del país en la isla de las serpientes, en el mar negro, es una señal de que su país no se doblegará, mientras el presidente ruso vladimir putin advertía a occidente de que sus esfuerzos por derrotarlo desatarán una tragedia para ucrania. metales- a las 1119 gmt, el oro al contado cedía un 0,02%, a 1.739,49 dólares la onza, mientras que, a las 1112 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,62%, a 7.765,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1120 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,13%, a 104,79 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos subía un 0,02%, a 102,74 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas abrían con un sesgo general bajista protagonizado por las pérdidas de las mineras, ya que los precios del cobre retrocedieron ante la preocupación por las restricciones por el covid-19 de china, mientras que los inversores se mantenían cautelosos antes de los datos mensuales sobre el empleo en estados unidos. el índice continental stoxx 600 avanzava un 0,09%, a 415,36 puntos a las 1119 gmt mercados asia- las acciones chinas terminaron a la baja, rompiendo una racha de cinco semanas de subidas, ya que la preocupación por los brotes de covid-19 y las tensiones geopolíticas pesaron más que las esperanzas de estímulo de pekín. el índice referencial del mercado perdió un 0,33%, a 4.428,78 puntos, mientras el shanghai composite cedió un 0,25%, a 3.356,07 unidades. en japón en nikkei cerró a alza 0,1%, a 26.517,19 puntos. lo que hay que saber del jueves eeuu fed- dos de los "halcones" más expresivos de la reserva federal dijeron que apoyarían otro aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos a fines de este mes, pero luego un cambio a un ritmo más lento, pese a que ambos minimizaron el riesgo de que los costos de endeudamiento más altos empujen a estados unidos a la recesión. "definitivamente estoy a favor de hacer otro aumento de 75 puntos básicos en julio", dijo el gobernador de la fed christopher waller. "probablemente 50 en septiembre (...) y luego de eso podemos debatir si volver a bajar a 25 o si la inflación simplemente no parece estar bajando, tenemos que hacer más". economía brasil- la actividad económica brasileña comenzó el segundo trimestre en retroceso, según un índice del banco central, que perdió terreno en abril tras un alza en marzo. el índice de actividad económica ibc-br, un indicador adelantado del producto interior bruto, cayó un 0,44% desestacionalizado respecto de marzo, de acuerdo al reporte. argentina medidas- el banco central de argentina (bcra) mejoró las condiciones para acceder a divisas para los importadores de fertilizantes y productos fitosanitarios, entre otros productos. la autoridad monetaria, que en los últimos días fortaleció las restricciones para las importaciones para proteger sus escasas reservas internacionales, redujo de 90 a 60 días el plazo para que puedan acceder a dólares.

CHILE COBRE- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo que iniciará este año la construcción de una postergada planta desalinizadora de 1.000 millones de dólares para abastecer a sus mayores operaciones en el norte del país. El desarrollo de la instalación se retrasó luego de que en diciembre de 2019 la minera anuló la adjudicación que había otorgado a un consorcio conformado por Marubeni, Transelec y Techint, lo que atribuyó a nuevos ajustes técnicos, así como asegurar los requerimientos de transparencia y probidad.

WALLSTREET- Los índices de referencia de Wall Street cerraron con avances, el cuarto consecutivo del S&P 500 y el Nasdaq, ya que los inversores se inclinaban por las acciones estadounidenses después de que la Reserva Federal insinuó que las alzas de tasas de interés podrían moderarse si el crecimiento se resiente. Los mercados bursátiles estadounidenses se han estabilizado en julio después de una brutal caída en la primera mitad del año con el telón de fondo de un alza de la inflación, el conflicto de Ucrania y el abandono de la política monetaria de dinero barato de la Fed. (REUTERS VV RF MG/)