Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de mayo)

La agenda del lunes estados unidos -el departamento de comercio divulga los datos de inventarios mayoristas correspondientes a marzo. chile

-La agencia nacional de estadísticas INE difunde los datos de inflación de abril. -El Banco Central publica las cifras de balanza comercial y el valor de las exportaciones de cobre, el principal envío del país. MÉXICO -La agencia de estadísticas INEGI emite su reporte sobre la producción y ventas de autos en abril. ARGENTINA -El Gobierno da a conocer las cifras de ventas minoristas en marzo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA- La confianza de los inversores en la zona euro sufrió un sorprendente retroceso en mayo, ya que la preocupación persistente por la inflación y la energía ha echado por tierra las expectativas de una recuperación primaveral, mostró una encuesta. El índice Sentix de la zona euro cayó a -13,1 puntos en mayo, frente a los -8,7 de abril. Los analistas consultados por Reuters habían previsto que subiera a -8,0 este mes. JAPÓN- Varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco de Japón (BoJ) afirmaron que el banco central debe mantenerse alerta ante el riesgo de que la inflación se acelere más de lo previsto, mostraron las actas de la reunión de política monetaria de marzo. Algunos de los nueve miembros de la junta también dijeron que veían algunos "signos positivos" emergentes en Japón que sugieren que la economía estaba avanzando hacia el objetivo del BoJ de una inflación del 2%, según mostraron las actas de la reunión del 9 y 10 de marzo. UE- La Unión Europea ha propuesto imponer sanciones a las empresas chinas acusadas de vender equipos que podrían utilizarse en armamento de apoyo a la maquinaria bélica rusa, informó el Financial Times. Siete empresas chinas han sido incluidas en un nuevo paquete de sanciones que será debatido por los Estados miembros de la UE esta semana, según el artículo, que se basa en una copia de la lista de sanciones a la que tuvo acceso el FT. CHINA- El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, dijo que es imperativo estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos, después que una serie de "palabras y hechos erróneos" volvieran a dejarlas en punto muerto. Qin, en una reunión en Pekín con el embajador estadounidense, Nicholas Burns, subrayó en particular que Estados Unidos debe corregir su gestión de la cuestión de Taiwán y detener el debilitamiento del principio de "una sola China". ALEMANIA- La producción industrial alemana cayó más de lo previsto en marzo, debido en parte a los débiles resultados del sector automotor, lo que aviva de nuevo los temores de recesión en la mayor economía europea. La producción descendió un 3,4% respecto al mes anterior, tras un aumento ligeramente revisado del 2,1% en febrero, dijo la oficina federal de estadística. En una encuesta de Reuters, los analistas habían apuntado a una caída del 1,3%. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU- El crecimiento del empleo se aceleró en abril y los salarios de los trabajadores subieron con fuerza, lo que apunta a una solidez sostenida del mercado laboral que podría hacer que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés más altas durante más tiempo para controlar la inflación. El esperado informe de empleo publicado por el Departamento de Trabajo también mostró que la tasa de desempleo había vuelto a caer a su nivel más bajo en 50 años, un 3,4%. Si bien los datos de febrero y marzo se revisaron a la baja, la desaceleración del mercado laboral es mínima. EEUU- El aumento de la tasas de un cuarto de punto porcentual anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos fue "una buena medida" en la lucha contra la inflación, dijo el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard. "Tenemos mucha inflación en la economía de Estados Unidos", dijo Bullard, en los primeros comentarios de las autoridades del banco central desde su reunión finalizada el miércoles. COLOMBIA- La inflación en Colombia podría cerrar el 2023 por debajo del 9,5% de continuar la tendencia a la baja de los precios que se registró en abril, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien además admitió un posible aumento de la meta de déficit fiscal para este año. Colombia registró una inflación de 0,78% en abril, un dato por debajo de lo esperado por el mercado y que respaldaría las expectativas de que el indicador inició el camino de descenso. En el acumulado de los últimos 12 meses hasta abril la inflación totalizó un 12,82%, inferior al 13,34% que alcanzó al cierre de marzo, pero todavía más de cuatro veces superior a la meta establecida por el Banco Central, de 3%. AMAZONAS- El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que su país contribuirá al Fondo Amazonia, un avance importante para Brasil en momentos en que la nación sudamericana intenta conseguir más donantes para la iniciativa destinada a luchar contra la deforestación. La promesa de Sunak en una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue a un compromiso similar del líder estadounidense, Joe Biden, a principios de año, que se unió a los donantes anteriores, Noruega y Alemania. COVID- El COVID-19 ya no representa una emergencia sanitaria mundial, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS), un paso importante hacia el fin de la pandemia que acabó con la vida de más de 6,9 millones de personas, atormentó a la economía mundial y devastó comunidades. El Comité de Emergencias de la OMS se reunió la semana pasada y recomendó a la agencia de la ONU declarar el fin de la crisis provocada por el coronavirus como "emergencia de salud pública de importancia internacional" que duró más de tres años. (REUTERS NS)

