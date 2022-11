Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -se realizan las elecciones de mitad de mandato que determinarán si los demócratas mantienen sus leves mayorías en el congreso durante los próximos dos años. si los republicanos obtienen el control de cualquiera de las dos cámaras del congreso, podrán bloquear la mayor parte de la agenda del presidente joe biden. -el departamento del tesoro subasta 40.000 millones de dólares en bonos a tres años. (1800 gmt) -el instituto americano del petróleo (api) entrega su reporte semanal de inventarios de crudo. (2130 gmt) -walt disney co, occidental petroleum corp, novavax inc reportan sus resultados trimestrales. méxico -eclipse lunar total. brasil -la asociación nacional de fabricantes de vehículos automotores (anfavea) da a conocer las cifras de producción y ventas de coches de octubre. (1200 gmt) -el banco btg pactual sa reporta sus resultados. (1130 gmt) argentina -el instituto nacional de estadística y censos (indec) comunica el dato de la producción industrial de septiembre. (1900 gmt) colombia -funcionarios del gobierno y dirigentes de empresas de oro y cobre asisten al simposio anual del oro en medellín. resto del mundo -el secretario general de la otan, jens stoltenberg, abre una discusión sobre seguridad climática en la cop27 en sharm el-sheik, egipto. (1400 gmt) mercados globales actualizados zona euro- las ventas minoristas de la zona euro aumentaron en septiembre como se había previsto respecto al mes anterior, y cayeron menos de lo anticipado en términos interanuales tras una fuerte revisión al alza en agosto, lo que subraya la demanda sostenida de los consumidores en el tercer trimestre. la oficina de estadísticas de la unión europea, eurostat, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro aumentaron un 0,4% mensual, tal como estaba previsto, para una caída interanual del 0,6%, que fue mucho menor que el 1,3% anticipado por los economistas en una encuesta de reuters. bce- el banco central europeo continuará aumentando los costos de endeudamiento aunque la economía de la zona euro sufra, porque dejar que la inflación se mantenga alta sería aún más doloroso, dijeron dos de los principales dirigentes monetarios del bce. el banco ha estado elevando las tasas de interés a un ritmo récord y apuntando hacia más alzas en el futuro para llevar la inflación de dos dígitos en la zona euro de regreso a su objetivo del 2%. china- los nuevos casos de coronavirus se dispararon en cantón y otras ciudades chinas, mostraron datos oficiales, y el centro de producción mundial se convirtió en el último epicentro de covid-19 de china, lo que pone a prueba la capacidad de la ciudad para evitar un cierre como el de shanghái. en todo el país, las nuevas infecciones de transmisión local ascendieron a 7.475 el 7 de noviembre, según las autoridades sanitarias chinas, frente a las 5.496 del día anterior y la cifra más alta desde el 1 de mayo. casi un tercio de las nuevas infecciones se produjeron en cantón. basilea- los estados miembros de la unión europea han respaldado retrasar hasta 2025 y suavizar temporalmente las reglas sobre capital bancario que habían sido pactadas globalmente en el acuerdo 'basilea iii', dijo la presidencia checa de la ue. los estados de la ue ahora negociarán un acuerdo final con el parlamento europeo. la mayor parte del acuerdo 'basilea iii', un conjunto de reglas de capital más estrictas para los bancos que se estableció después de la crisis financiera mundial hace más de una década, ya se ha implementado. ucrania- la siembra de cereales de invierno de ucrania de la temporada 2022/23 se había completado en un 90%, o 4,3 millones de hectáreas, hasta el pasado 7 de noviembre, dijo el ministerio de agricultura ucraniano. la superficie incluía 3,6 millones de hectáreas de trigo de invierno, lo que representa el 91% del área prevista, según mostraron los datos del ministerio. los agricultores habían sembrado 6,09 millones de hectáreas de trigo de invierno hasta el 4 de noviembre de 2021. mercados europa- las bolsas europeas bajaban ligeramente en la apertura, mientras las mineras lideraban las caídas por las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda de china, y los inversores también se mostraban cautelosos antes de las elecciones a mitad de mandato en estados unidos que determinarán el control del congreso. el índice stoxx 600 cedía un 0,4% a las 0808 gmt. el índice europeo de recursos básicos se dejaba un 0,8%, siguiendo las caídas en los precios de los metales básicos al perder fuerza las esperanzas de que china alivie su estricta estrategia de 'cero covid'. lo que hay que saber del lunes citibanamex- el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, dijo que quedan al menos tres aspirantes que buscan adquirir citibanamex, el negocio de banca de consumo del estadounidense citigroup en la nación latinoamericana, y agregó que la puja podría resolverse antes de que finalice el año. citigroup anunció en enero su intención de vender, poniendo fin a una presencia minorista de dos décadas en el país. algunos postores iniciales, como santander o banorte, se han retirado de la carrera por adquirir citibanamex, en la que está el grupo financiero inbursa, del magnate carlos slim. petróleo- emiratos árabes unidos será un proveedor responsable de petróleo y gas durante el tiempo que el mundo necesite, dijo su presidente, el jeque mohamed bin zayed al-nahyan, en el inicio de dos semanas de conversaciones climáticas en egipto. agregó que la nación del golfo pérsico, que es uno de los mayores productores de la opep pero que también ha invertido en energía renovable, se centró en reducir el impacto de carbono de su producción de combustibles fósiles. ryanair- la compañía aseguró que acabará convirtiéndose en la única gran aerolínea de bajo costo de europa, y su presidente ejecutivo, michael o'leary, afirmó que la creciente diferencia de costos convertirá a sus competidoras easyjet y wizz en objetivos de compra. "europa avanza inexorablemente hacia un resultado similar al de norteamérica, donde habrá tres grandes aerolíneas de conexión de alto costo y una gran aerolínea de bajo costo", ryanair, dijo o'leary. airbnb- la plataforma y otras empresas de alquiler de viviendas a corto plazo tendrán que compartir datos sobre la cantidad de personas que utilizan sus plataformas, según las propuestas normativas de la unión europea, dijo la comisión europea, en el marco de un enfoque flexible para regular este sector. la propuesta de la comisión europea se produce al tiempo que destinos turísticos populares como parís, venecia y barcelona culpan a airbnb de agravar la escasez de viviendas, al expulsar a los residentes de bajos ingresos. elon musk- apenas unos días después de tomar el control del poderoso gigante de las redes sociales twitter inc, el multimillonario elon musk recomendó que los votantes elijan candidatos republicanos para el congreso de estados unidos en las elecciones de mitad de mandato del martes. musk, que también es presidente ejecutivo de tesla, ha enfrentado críticas de algunos grupos por su postura absolutista sobre la libertad de expresión. esperan que su posición aumente el volumen de desinformación y discurso de odio en la plataforma. penguin simon&schuster- una jueza de estados unidos citó impactos negativos en los autores más vendidos al bloquear una fusión planificada de 2.200 millones de dólares de penguin random house, la editorial de libros más grande del mundo, y su rival simon & schuster, según una opinión escrita. la jueza florence pan del tribunal de distrito de columbia dijo en una breve orden emitida el 31 de octubre que encontró que el departamento de justicia había demostrado que el acuerdo podría reducir sustancialmente la competencia "en el mercado de los derechos de publicación en estados unidos de los libros más vendidos y más esperados".

Reuters