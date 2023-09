La agenda del viernes estados unidos -el departamento de comercio informa del dato de inventarios mayoristas de julio. analistas consultados por reuters prevén una caída del 0,1%, a igual ritmo que en junio. (1400 gmt) -la reserva federal reporta las cifras de crédito al consumidor de julio. un sondeo de reuters estima que probablemente descendió a 16.000 millones de dólares, desde 17.850 millones de dólares en junio. (1900 gmt) -el vicepresidente de supervisión de la reserva federal, michael barr, tiene previsto hablar sobre "innovación en los pagos" antes de la séptima conferencia anual sobre tecnología financiera de la federal de filadelfia en filadelfia, pensilvania. (1300 gmt) -la jefa de la fed de san francisco, mary daly, pronuncia un discurso introductorio antes del evento "real-time insights on labor markets and the future of work" ("información en tiempo real sobre los mercados laborales y el futuro del trabajo"), que se celebra en salt lake city, utah. (1500 gmt) colombia -el presidente mexicano, andrés manuel lópez obrador, visita bogotá, donde se reunirá con su homólogo colombiano, gustavo petro. -la experta internacional en derechos humanos de naciones unidas antonia urrejola ofrece su visión sobre la implementación hasta el momento del acuerdo de paz de 2016 de colombia con los rebeldes de las farc, al cierre de su visita al país. chile -el instituto nacional de estadísticas da a conocer las cifras de inflación de agosto. el mercado estima que los precios habrían subido un 0,4%, a igual ritmo que en julio. (1100 gmt) ecuador -olivier de schutter, relator especial de la onu sobre extrema pobreza y derechos humanos, ofrece su evaluación independiente sobre el estado de la pobreza y las medidas que debe tomar el próximo gobierno del país para erradicarla. resto del mundo

-El ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, ofrecen una rueda de prensa en Nueva Delhi en vísperas de la Cumbre de Líderes del G20 en India. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS FED- La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que, aunque "podría ser apropiado" saltarse un alza de tasas de interés en la próxima reunión, probablemente se necesitará un mayor endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación al 2% de forma oportuna. "Las previsiones son inherentemente inciertas. Mi hipótesis básica, sin embargo, es que queda trabajo por hacer", dijo en unas declaraciones preparadas para el Club de Negocios de Dallas, en la Universidad Metodista del Sur. "Tras los inaceptablemente rápidos aumentos de precios de los últimos años, aún no estoy convencida de que hayamos extinguido el exceso de inflación". BCE- El Banco Central Europeo mantendrá sin cambios las tasas el 14 de septiembre, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters, pero algo menos de la mitad espera una subida más este año para reducir la inflación. A medida que la actividad económica del bloque de 20 miembros se ralentiza bajo el peso de las alzas acumuladas de 425 puntos básicos desde julio de 2022, los inversores apuestan por el fin de la racha de nueve aumentos consecutivos. EEUU- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que trabajará en la cumbre del G20 para obtener apoyo con el fin de aumentar los recursos de préstamo para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para ayudar a los países miembros a hacer frente a múltiples desafíos globales, incluyendo nuevos recursos de cuotas del FMI. Yellen dijo en una conferencia de prensa en Nueva Delhi que intentará conseguir el apoyo del G20 para un aumento "equi-proporcional" de los fondos de las cuotas del FMI pagados por los países miembros, lo que aumentaría los recursos de préstamo del FMI, pero no cambiaría de forma inmediata su estructura accionarial. G20- Es difícil predecir si los líderes de las principales economías del Grupo de los 20 llegarán a un consenso sobre la declaración al término de la cumbre de Nueva Delhi, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En una declaración en Nueva Delhi, Michel dijo que la Unión Europea desea que el G20 se centre en los desafíos mundiales a la seguridad alimentaria y energética. JAPÓN- La economía japonesa creció menos de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre y los salarios cayeron en julio, lo que pone en duda las previsiones del banco central de que la sólida demanda interna mantendrá al país en la senda de la recuperación. Tanto el gasto de capital como el consumo privado cayeron en el periodo abril-junio, mostraron los datos revisados del Producto Interno Bruto, lo que subraya el frágil estado de la economía japonesa, que se enfrenta a los vientos en contra del debilitamiento del crecimiento chino y estadounidense. UE- La Unión Europea no tiene ningún plan a corto plazo para prohibir el gas natural licuado (GNL) ruso pese al aumento de las importaciones al bloque, dijo Teresa Ribera, la ministra de Energía de España, citando los temores de otro aumento de precios. Los ingresos energéticos de Rusia han caído desde que las potencias occidentales impusieron amplias sanciones económicas a Moscú por su invasión de Ucrania, pero el GNL sigue aportando miles de millones de dólares. FAO- El índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) cayó en agosto a su nivel más bajo en dos años, invirtiendo el repunte del mes anterior, ya que el descenso de la mayoría de los alimentos contrarrestó el aumento del arroz y el azúcar. El índice de precios de la FAO, que registra los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 121,4 puntos en agosto, frente a los 124 puntos revisados del mes anterior, según informó el organismo. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU- El número de estadounidenses que solicitaron subsidios de desempleo por primera vez cayó inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo desde febrero, lo que apunta a un mercado laboral que sigue relativamente tenso incluso cuando otros datos recientes indican que ha empezado a relajarse. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron a 216.000 en la semana finalizada el 2 de septiembre, frente a las 229.000 revisadas de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo. FED- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que es una "incógnita" si la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para volver a equilibrar la economía. Williams se negó a decir si la Fed debería volver a subir las tasas. "Tenemos una política en un buen lugar, pero vamos a tener que seguir dependiendo de los datos", dijo, señalando que hay más cifras que se publicarán antes de que la Fed se reúna a finales de este mes. ARGENTINA- El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) de Argentina cayó en julio un 3,9% interanual, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador de la serie desestacionalizada mostró una baja del 1,2% respecto a junio, y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,5% respecto al mes previo. PERÚ- La producción de cobre en Perú creció un 17,7% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior para alcanzar unas 229.728 toneladas métricas, según cifras del Ministerio de Energía y Minas del país andino. El aumento fue "resultado de un óptimo desempeño" de la minera Marcobre, controlada por la local Minsur y la chilena Copec y de la mina Cerro Verde, de Freeport-McMoRan, dijo el ministerio en un comunicado. EEUU MÉXICO- La Casa Blanca enfrenta una "falta de voluntad" por parte de México para dedicar suficientes recursos que ayuden a detener el flujo de la droga ilegal fentanilo a Estados Unidos y está presionando a las autoridades mexicanas a hacer más, dijo un funcionario estadounidense. Todd Robinson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, declaró ante una subcomisión del Senado que Washington sigue dialogando con el Gobierno mexicano "para convencerle de que necesita dedicar más recursos" a la lucha contra el contrabando del mortal opioide.

