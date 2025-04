Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (9 de abril)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -La Reserva Federal publica las minutas de la reunión de política monetaria de marzo. (1800 GMT) -El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación con el Economic Club of Washington. (1630 GMT) -El Departamento de Comercio difunde el dato de inventarios mayoristas de febrero. Analistas consultados por Reuters prevén que los inventarios habrían crecido un 0,3%, en línea con el aumento de enero. (1400 GMT) -La Administración de Información de Energía (EIA) entrega su reporte semanal de inventarios de petróleo. (1430 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años. (1700 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta el Índice de Precios al Consumidor de marzo. Un sondeo de Reuters entre analistas estima que los precios habrían subido un 0,31% mensual, frente al alza de 0,28% anotada en febrero. En los 12 meses a marzo, la inflación habría aumentado un 3,80%, frente al 3,77% de febrero. (1200 GMT) -El INEGI da a conocer el Índice de Precios al Productor de marzo. (1200 GMT) BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística comunica el dato de las ventas minoristas de febrero. El mercado proyecta que las ventas habrían crecido un 0,5% mensual, tras caer un 0,1% en enero. Anualmente, las ventas habrían subido un 1,6%. (1200 GMT) ARGENTINA -Instituto Nacional de Estadística y Censos informa el dato de la producción industrial de febrero. (1900 GMT) CHILE -Ejecutivos de alto rango de los mayores productores de cobre del mundo se reúnen en la Conferencia Mundial del Cobre CESCO/CRU, que se celebra anualmente en Santiago. PANAMÁ -El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visita el país. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU ARANCELES- Los aranceles "recíprocos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a decenas de países entraron en vigor, incluidos gravámenes masivos del 104% a productos chinos, mientras la Unión Europea preparaba medidas de represalia, intensificando una guerra comercial mundial. Los aranceles punitivos de Trump han sacudido un orden comercial mundial que ha persistido durante décadas, han despertado temores de recesión y han eliminado billones de dólares del valor de mercado de las principales empresas. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos también se veían atrapados en la agitación del mercado y ampliaban fuertes pérdidas, en una señal de que los inversores se están deshaciendo incluso de sus activos más seguros, y el dólar, un refugio tradicional, se debilitaba frente a otras monedas importantes. CHINA EEUU- China calificó de inevitable su superávit comercial con Estados Unidos y advirtió de que tiene la "determinación y los medios" para continuar la lucha si Trump sigue castigando con aranceles los productos chinos para tratar de rebajarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza de imponer aranceles por un total del 104% a los productos chinos, firmando un decreto ejecutivo que entró en vigor después de que Pekín ignoró su exigencia de que retirara los gravámenes de represalia que había anunciado después de que Trump desveló una primera ronda de aranceles. ALEMANIA GOBIERNO- Los conservadores alemanes de Friedrich Merz alcanzaron un acuerdo de coalición con los socialdemócratas (SPD, por sus siglas en alemán), de centroizquierda, con el objetivo de reactivar el crecimiento en la mayor economía de Europa, justo cuando una guerra comercial mundial amenaza con provocar una recesión. El acuerdo pone fin a semanas de negociaciones entre Merz y el SPD después de que el primero ganó las elecciones de febrero, pero se quedó muy lejos de la mayoría, en las que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) subió al segundo puesto. BCE- El crecimiento económico de la zona euro podría caer mucho más de lo estimado inicialmente por el Banco Central Europeo por el impacto de los aranceles comerciales de Estados Unidos y la agitación también podría arrastrar la inflación a corto plazo, dijeron cuatro fuentes a Reuters. El BCE predijo el mes pasado que una guerra comercial restaría 0,5 puntos porcentuales al crecimiento económico de la zona euro en el primer año y que haría subir brevemente los precios en una magnitud similar si la Unión Europea tomara represalias. Sin embargo, los aranceles reales revelados desde entonces por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son mucho más perjudiciales que los modelos estimados y se ha pedido al personal que presente nuevas cifras, que serán discutidas por los dirigentes monetarios en su reunión del 17 de abril, dijeron las fuentes, todas con conocimiento directo de la situación. BCE ESCRIVÁ- La aplicación de los aranceles estadounidenses afectará a la economía española y a otras economías de la zona euro, aunque el impacto en la inflación será menos claro, dijo el gobernador del Banco de España y responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, José Luis Escrivá. La caída de los mercados financieros mundiales provocada por el anuncio de los aranceles estadounidenses ha reforzado los argumentos a favor de una nueva rebaja de las tasas de interés del BCE la próxima semana y respalda los argumentos a favor de una relajación aún más rápida de la política monetaria por parte del segundo mayor banco central del mundo, según economistas. BCE VILLEROY- El Banco Central Europeo está dispuesto a garantizar la financiación sólida de la economía de la zona del euro y la estabilidad financiera, dijo el gobernador del Banco de Francia y responsable de política monetaria del BCE, François Villeroy de Galhau, al tiempo que los aranceles estadounidenses alimentaban nuevas turbulencias en los mercados. La incertidumbre económica provocada por las tensiones comerciales está afectando a la estabilidad financiera y podría aumentar el riesgo de crédito para algunas instituciones financieras, aunque los bancos franceses son sólidos, dijo Villeroy. FRANCIA EEUU- El ministro de Industria de Francia, Marc Ferracci, instó a las empresas francesas a suspender sus inversiones en Estados Unidos, dados los enfrentamientos entre Francia y Europa con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por los aranceles. "Estamos diciendo que suspendan sus inversiones, dado este momento tan complicado. Actualmente estamos en una situación de gran confusión. Algunas inversiones que estaban previstas ahora se han vuelto inciertas", dijo Ferracci a la radio France Info. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES WALL STREET- El índice S&P 500 cerró en menos de 5.000 puntos por primera vez en casi un año, tras una sesión volátil y una fuerte alza en la mañana, ya que se desvanecían las esperanzas de los inversores de cualquier inminente retraso o concesión de Estados Unidos. Después de que las acciones cayeron a su ritmo más rápido desde la pandemia en las tres sesiones anteriores, los inversores mostraron algunas señales de esperanza al principio del día. "La gente quería ser optimista y al final se dio cuenta de que no tenía una buena razón", Melissa Brown, directora general de Investigación de Decisiones de Inversión de SimCorp. CHINA ARANCELES- Pekín, que se siente acorralado por la escalada del ataque arancelario de Estados Unidos a China y a cualquier país que compre o ensamble productos chinos, se prepara para una guerra económica de desgaste. "Quien se rinda primero se convertirá en la víctima", dijo un asesor político chino, que pidió mantenerse en el anonimato por lo sensible del tema. "Es una cuestión de quién puede aguantar más". Sin embargo, China no tiene muchas opciones. Recurrirá a otros mercados de Asia, Europa y el resto del mundo, pero puede no ser una gran válvula de escape. FED DALY- La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que no hay prisa por recortar las tasas de interés, ya que la economía y el mercado laboral siguen siendo sólidos y aún hay muchas incógnitas sobre el tamaño y el alcance de los aranceles del mandatario estadounidense, Donald Trump. Aunque "le preocupa un poco" que los aranceles puedan elevar la inflación, al menos temporalmente, "con un buen crecimiento y la política monetaria en un buen lugar, hemos construido el tiempo y la capacidad para ir despacio y con cuidado", dijo. ALEMANIA ECONOMÍA- Institutos económicos alemanes han recortado sus previsiones para este año hasta el 0,1% de crecimiento, desde el 0,8% previsto en septiembre, dijeron dos fuentes a Reuters, y añadieron que la revisión no incluye aún los últimos aranceles anunciados por Estados Unidos. Alemania fue la única economía del G7 que no creció en los dos últimos años. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrán un duro golpe para la mayor economía europea, que posiblemente la encamine a un tercer año de recesión por primera vez en la historia. ARGENTINA FMI- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el personal técnico del organismo y autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre un programa económico integral que podría respaldarse con un acuerdo de 48 meses por un monto de 20.000 millones de dólares. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI en los próximos días, dijo un comunicado del organismo internacional de crédito. "El acuerdo se basa en los impresionantes avances iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldados por un sólido ancla fiscal, que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y los indicadores sociales", señaló el FMI. MÉXICO AUTOS- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la mayoría de empresas automotrices globales presentes en la nación latinoamericana no tienen planes por ahora de mover sus plantas ante la imposición de aranceles al sector por parte de Estados Unidos. Aunque México no está entre los países incluidos en la lista de aranceles recíprocos generales de al menos el 10% anunciada por el gobierno de Donald Trump, está negociando con Washington una rebaja en las barreras arancelarias del 25% impuestas a la importación de vehículos, y otras para el acero y el aluminio. PANAMÁ CANAL- Estados Unidos recuperará el Canal de Panamá de la influencia china, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita al país centroamericano. Hegseth, tras conversar con el Gobierno panameño, se comprometió a profundizar la cooperación y afirmó que no se permitirá que Pekín "convierta en un arma" la vía interoceánica usando las relaciones comerciales de empresas chinas para espionaje. REPÚBLICA DOMINICANA- El catastrófico derrumbe del techo de una discoteca en la capital de República Dominicana dejó al menos 79 muertos y los equipos de emergencia trabajaban frenéticamente al caer la noche para sacar a los sobrevivientes de entre los escombros. Unas 155 personas resultaron heridas. Los familiares de las víctimas se reunían cerca de la discoteca Jet Set en busca de información sobre sus seres queridos. (REUTERS RF JLL BMV)

