Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (9 de agosto)

La agenda del martes 9 de agosto estados unidos -el departamento del trabajo publica el dato de productividad no agrícola del segundo trimestre. analistas consultados por reuters prevén que la productividad por hora de los trabajadores haya caído un 4,7%, luego de que bajó un 7,3% en el primer trimestre. (1230 gmt) -el departamento del tesoro subasta bonos a tres años. (1700 gmt) -el instituto americano del petróleo (api, por su sigla en inglés) entrega su reporte semanal de inventarios de crudo. brasil -indígenas protestan contra el gobierno del presidente jair bolsonaro y por la demarcación de tierras durante el día internacional de los pueblos indígenas. argentina -el instituto nacional de estadística y censos da a conocer las cifras de producción industrial de junio. un sondeo de reuters entre analistas proyecta que la actividad habría crecido un 4,6%, luego del incremento de 11,9% de mayo. (1830 gmt) chile -la aerolínea chilena latam airlines reporta sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado. (2000 gmt) resto del mundo -aniversario 77 del ataque nuclear contra nagasaki, japón, en 1945. mercados globales actualizados procesadores- el presidente joe biden firmará una ley para conceder 52.700 millones de dólares en subvenciones a la producción e investigación de semiconductores en estados unidos y para impulsar los esfuerzos para que este país sea más competitivo frente a los esfuerzos científicos y tecnológicos de china. la casa blanca está promocionando las inversiones que están realizando las empresas de chips, aunque sigue sin estar claro cuándo el departamento de comercio de estados unidos redactará las normas para revisar las subvenciones concedidas y cuánto tiempo se tardará en financiar los proyectos. rusia- el kremlin tachó de irracional el llamamiento del presidente ucraniano, volodímir zelenski, para que se prohíba a todos los rusos viajar a occidente, diciendo que europa tendría que decidir en última instancia si quiere pagar las facturas de los "caprichos" de zelenski. en una entrevista con the washington post, zelenski pidió a los líderes occidentales que dejen de permitir a los rusos viajar a sus países, como castigo por la decisión del presidente vladimir putin de enviar tropas a ucrania. metales- a las 1122 gmt, el oro al contado sumaba un 0,11%, a 1.790,37 dólares la onza, mientras que, a las 1117 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,21%, a 7.970,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1123 gmt, el crudo referencial brent subía un 1,52%, a 98,11 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 1,39%, a 92,02 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable bajaban en la apertura, ya que los valores se esforzaron por prolongar el rebote del comienzo de la semana, mientras los inversores esperan con cautela los datos clave sobre la inflación en estados unidos, que se publicarán el miércoles, para conocer el próximo movimiento de la reserva federal. el índice paneuropeo stoxx 600 caía un 0,57%, a 436,45 puntos a las 1126 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron, lideradas por los valores energéticos y de energías renovables, aunque las ganancias se vieron limitadas por los brotes de covid-19 y las tensiones con estados unidos, que pesaron sobre la confianza. el índice referencial del mercado ganó un 0,20%, a 4.156,29 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,32%, a 3.247,43 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,88%, a 27.999,96 puntos. lo que hay que saber del lunes trump- el expresidente de estados unidos donald trump dijo que su finca mar-a-lago en florida fue allanada por agentes del fbi, en el marco de una investigación del departamento de justicia sobre el traslado por parte del exmandatario de registros oficiales de la presidencia a su propiedad en palm beach. el departamento de justicia declinó hacer comentarios sobre el operativo, que según afirmó trump en un comunicado involucró a un "gran grupo de agentes del fbi". la oficina de campo del fbi en miami no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. colombia- el nuevo gobierno de colombia radicó ante el congreso un proyecto de ley de reforma tributaria para obtener en una fase inicial 25 billones de pesos (5.763 millones de dólares) adicionales en 2023, esenciales para financiar los planes sociales del presidente gustavo petro. el monto para el próximo año equivaldría a un 1,72% del pib. la reforma plantea incrementar el recaudo de impuestos de manera gradual con medidas antievasión y antielusión hasta llegar a unos 50 billones de pesos adicionales al año (11.528 millones de dólares) al término del gobierno de petro, en 2026, precisó el ministro de hacienda, josé antonio ocampo.

EEUU- El proyecto de ley sobre clima, salud e impuestos aprobado por el Senado estadounidense durante el fin de semana podría reducir levemente los beneficios de las empresas y desencadenar una oleada de recompras de acciones, además de dar impulso a sectores como los fabricantes de vehículos eléctricos, los biocombustibles y la energía solar. El proyecto de ley de reducción de la inflación, de 430.000 millones de dólares, impondría un nuevo impuesto especial a la recompra de acciones y una tasa mínima del 15% a las empresas. TV AZTECA- La empresa dijo que recibió un aviso del representante de tenedores de deuda del 2024, The Bank of New York Mellon, para que pague anticipadamente un bono por 400 millones de dólares. El grupo, controlado por el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, había pospuesto el pago de un cupón de los bonos que vencía en febrero de 2021, dando como motivo un panorama difícil para los medios de comunicación agravado por la pandemia del coronavirus.

BRASIL- Las previsiones de lluvias abundantes deberían ayudar al cultivo de caña de azúcar en la zona centro-sur de Brasil en los próximos días y mejorar la humedad del suelo para el café y los cereales. El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil dijo que el principal productor de azúcar, el estado de Sao Paulo, así como otras zonas importantes de caña como Mato Grosso do Sul y Goias, recibirán hasta 60 milímetros de lluvia en los próximos días, con más posibilidades en la segunda mitad de agosto. La humedad extra, a pesar de interrumpir la cosecha, ayudará al desarrollo de la caña de azúcar que se cosechará más tarde en la temporada.

WALLSTREET- Los índices bursátiles estadounidenses cerraron con pocos cambios, después de que datos sobre el empleo de la semana pasada reforzaron las expectativas de que la Fed tomará medidas contra la inflación, mientras que una advertencia del fabricante de chips Nvidia recordó a los inversores la desaceleración de la economía estadounidense. Las acciones retrocedieron desde máximos anteriores, ya que un alentador informe sobre el mercado laboral de la semana pasada se consideró inicialmente como una señal de que la economía podría soportar las agresivas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal para controlar la inflación.

NEWTON JOHN- La cantante Olivia Newton-John, que llegó a lo más alto de las listas de éxitos de la música pop en las décadas de 1970 y 1980 con temas como "I Honestly Love You" y "Physical" y que protagonizó el exitoso musical cinematográfico "Grease", falleció a los 73 años. "Olivia Newton-John (73) falleció en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos", dijo el post en la cuenta de Instagram de la artista. (REUTERS VV RF)