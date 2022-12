Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (9 de diciembre)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo reporta la variación de su índice de precios al productor para demanda final en noviembre. -la universidad de michigan da a conocer el reporte sobre la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor en diciembre. -el departamento de agricultura (usda) revela su reporte mensual con estimaciones de las existencias y producción de cereales a nivel global. mercados globales actualizados rusia- el presidente ruso, vladimir putin, afirmó que el deseo de occidente de mantener su dominio en la escena mundial estaba aumentando los riesgos de conflicto. "el potencial de conflicto en el mundo está creciendo y esto es una consecuencia directa de los intentos de las élites occidentales de preservar su dominio político, financiero, militar e ideológico por cualquier medio", declaró putin. eurozona- los bancos de la zona euro están relativamente saneados al inicio del frenazo de la actividad económica y una prioridad clave será mantener bajo el volumen de préstamos dudosos, dijo el jefe de supervisión del banco central europeo, andrea enria. enria añadió que los supervisores deben permanecer alerta ante el posible riesgo sistémico de los criptoactivos y que cada vez es más necesario un marco regulador global. reino unido- el ministerio de economía británico presentó sus planes para reformar el sector financiero, que incluyen una revisión de las normas para que los banqueros rindan cuentas de sus decisiones y una flexibilización de los requisitos de capital para los bancos más pequeños. la city ha quedado en gran medida aislada de la unión europea por el brexit, lo que ha presionado al gobierno para que suavice las normas, mientras ámsterdam superó a londres para convertirse en el principal centro de negociación de acciones de europa. francia- la economía francesa "probablemente" crecerá ligeramente el año que viene, declaró el presidente del banco central, françois villeroy de galhau. "no puedo descartar una recesión, pero este no es nuestro escenario de base", dijo villeroy a la radio france info, y añadió que por ahora esperaba "probablemente un crecimiento ligeramente positivo" el próximo año. china- los precios de fábrica registraron una caída anual por segundo mes consecutivo en noviembre, mientras que la inflación al consumo se ralentizó, lo que indica una actividad débil y una demanda floja en una economía que se ha visto frenada por los duros controles de la pandemia. los analistas prevén que el gobierno mantenga bajas las tasas de interés y que tome medidas para impulsar la confianza. el índice de precios a la producción bajó un 1,3% respecto al año anterior, sin cambios respecto a la contracción anual registrada en octubre, según los datos de la oficina nacional de estadísticas. lo que hay que saber del jueves perú- un juez ordenó siete días de prisión preliminar para el destituido expresidente pedro castillo mientras la fiscalía lo investiga por rebelión, al tiempo que su reemplazante celebraba reuniones en el palacio presidencial tras una jornada dramática que conmocionó a la región. los legisladores del congreso votaron el miércoles abrumadoramente a favor de destituir a castillo, lo que provocó la rápida caída del impopular presidente, luego de que su intento de disolver el congreso y gobernar por decreto se vio frustrado ese mismo día. eeuu- el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo creció moderadamente la semana pasada, lo que apunta a un mercado laboral aún ajustado y fuerte, a pesar de los crecientes temores a una recesión. las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 4.000, a 230.000 en la semana finalizada el 3 de diciembre, informó el departamento del trabajo. los economistas consultados por reuters habían previsto 230.000 solicitudes para la última semana. méxico- los precios al consumidor subieron un 7,8% anual hasta noviembre, desacelerándose respecto al mes previo para alcanzar su nivel más bajo desde mayo, mientras el índice subyacente sigue siendo una preocupación. la agencia de estadísticas inegi informó que la inflación anual en la segunda mayor economía de américa latina estuvo por debajo de las previsiones del mercado, que esperaba que alcanzara un 7,93% en noviembre, frente al 8,41% en septiembre, según un sondeo de reuters. argentina- el ministro de economía, sergio massa, anunció que el gobierno aliviará en enero el impuesto a las ganancias que cobra a los trabajadores, en medio de reclamos sindicales por una tasa que recorta los salarios medios y altos. en una serie de publicaciones en su cuenta de twitter, massa indicó que la suba del piso a partir del cual se paga el tributo beneficiará a 312.864 trabajadores, que dejarán de pagar el impuesto a partir de enero próximo, pero no indicó cuál será el costo fiscal de la medida. wall street- el s&p 500 subió y rompió una racha de pérdidas de cinco sesiones, ya que los inversores impulsaron el índice tras interpretar datos que mostraron un aumento en las solicitudes de subsidios por desempleo de estados unidos como una señal de que el ritmo de alzas de las tasas de interés podría disminuir pronto. los principales índices de wall street habían estado bajo presión en los últimos días y el s&p 500 ha perdido un 3,6% desde principios de diciembre ante las expectativas de un ciclo de aumento de tasas más largo y las opiniones pesimistas sobre la economía de algunos altos ejecutivos de empresas. microsoft- la comisión federal de comercio de estados unidos presentó una denuncia para impedir que el gigante tecnológico microsoft compre activision, el fabricante del juego "call of duty", en una operación de 69.000 millones de dólares. microsoft, que fabrica la consola xbox, anunció en enero de 2022 que compraría activision por 68.700 millones de dólares, en la mayor operación de la historia en el sector de los videojuegos. el presidente de microsoft, brad smith, dijo que lucharían contra la ftc en los tribunales. (reuters rf)

Reuters