LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (9 de diciembre)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de política monetaria de dos días, en la que los mercados esperan que recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos, a un rango de entre 3,5% a 3,75% desde el actual 3,75% a 4,0%.

-El Departamento del Trabajo entrega su Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS) correspondiente a octubre. (1500 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta US$39.000 millones en deuda a 10 años. (1800 GMT)

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. El mercado espera una inflación del 0,56%, frente al 0,36% registrado en octubre. En términos anuales, se prevé una inflación general del 3,69%, tras el 3,57% registrado el mes anterior. (1200 GMT)

-El INEGI da a conocer el Índice de Precios al Productor de noviembre. (1200 GMT)

ARGENTINA

-El Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta el dato de producción industrial de octubre. (1900 GMT)

CHILE

-El Banco Central informa el dato de la balanza comercial de noviembre. (1130 GMT)

-El Banco Central reporta las cifras de exportaciones de cobre de noviembre. (1130 GMT)

RESTO DEL MUNDO

-La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado, responde a preguntas de periodistas en el Instituto Nobel de Noruega la víspera de la ceremonia, en Oslo, Noruega. (1200 GMT)

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

UE GOOGLE- La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio para evaluar si Google está infringiendo las normas de competencia de la Unión Europea en su uso de contenidos en línea de editores web y Youtube para fines de inteligencia artificial. "La investigación examinará, en particular, si Google está distorsionando la competencia al imponer condiciones desleales a los editores y creadores de contenidos, o al concederse a sí mismo un acceso privilegiado a dichos contenidos, colocando así en desventaja a los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial competidores", dijo la Comisión.

BOJ TASAS- El Banco de Japón planea aumentar la compra de bonos del Estado si las tasas de interés a largo plazo suben bruscamente, dijo el gobernador Kazuo Ueda, señalando que las recientes subidas de tipos han sido "algo rápidas". "Recientemente, las tasas a largo plazo han estado subiendo a un ritmo algo rápido", dijo Ueda al Parlamento, en un momento en que el rendimiento de referencia de la deuda pública japonesa a 10 años alcanzó esta semana máximos de 18 años.

ALEMANIA EXPORTACIONES- Las exportaciones alemanas aumentaron ligeramente en octubre, desbaratando las expectativas de un descenso gracias al comercio de la Unión Europea, mientras que los envíos a Estados Unidos y China cayeron en picado. Las exportaciones de la mayor economía europea aumentaron un 0,1% en octubre respecto al mes anterior, según los datos de la Oficina Federal de Estadística.

AUSTRALIA REGULACIÓN- Australia se convertirá en el primer país en aplicar una edad mínima para el uso de las redes sociales, y plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se verán obligadas a bloquear más de un millón de cuentas, marcando el inicio de una esperada oleada mundial de regulación. A partir de la medianoche en Camberra (1300 GMT), diez de las mayores plataformas deberán bloquear a los australianos menores de 16 años o serán multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$33 millones). La ley recibió duras críticas de las grandes empresas tecnológicas y de los defensores de la libertad de expresión, pero fue elogiada por padres y defensores de la infancia.

BITCÓIN- Con una serie de máximos históricos y caídas fulminantes, 2025 ha sido una montaña rusa para el bitcóin, la mayor criptomoneda del mundo, que corre el riesgo de terminar el año con su primera caída anual desde 2022. Los principales índices bursátiles del mundo también han tenido un año turbulento, alcanzando repetidamente máximos históricos y retrocediendo después a medida que las preocupaciones por los aranceles, las tasas de interés y una posible burbuja de la inteligencia artificial sacudían los mercados. Aunque la renta variable ha subido en su mayor parte en lo que va de año, la correlación general del bitcóin con los precios de las acciones se ha reforzado notablemente este año.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

EEUU AGRICULTURA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un paquete de ayuda de US$12.000 millones para los agricultores estadounidenses, el último esfuerzo del Gobierno para apoyar a un sector político clave afectado por las consecuencias financieras de sus políticas comerciales. Grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados agrícolas han solicitado la ayuda, en parte, para apoyar a los agricultores con la compra de semillas, fertilizantes y otros gastos para la temporada de cultivo del próximo año.

EEUU MÉXICO AGUA- El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores estadounidenses, acusando al país de violar un tratado que describe el reparto de agua entre los vecinos. Según el tratado, México debe enviar 1,75 millones de acres-pies de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

EEUU ECONOMÍA- Los hogares estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre su situación financiera actual y futura en noviembre, aunque sus expectativas sobre la trayectoria de la inflación se mantuvieron estables, según un informe de la Reserva Federal de Nueva York. En su Encuesta sobre las Expectativas de los Consumidores de noviembre, el banco regional de la Fed indicó que las opiniones de los sondeados sobre su situación financiera actual "se deterioraron de manera notable", mientras que sus perspectivas a un año vista "se deterioraron levemente".

CHINA ECONOMÍA- El superávit comercial chino superó el billón de dólares por primera vez, ya que los fabricantes que buscan evitar los aranceles del presidente Donald Trump enviaron más a mercados no estadounidenses en noviembre, con un aumento de las exportaciones a Europa, Australia y el Sudeste Asiático. Los envíos a Estados Unidos cayeron cerca de un tercio respecto al mismo mes del año anterior.

BPI MERCADOS- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) afirmó que la subida simultánea de los precios del oro y de las acciones es un fenómeno que no se había visto en al menos medio siglo y plantea interrogantes sobre una posible burbuja en ambos. mientras los mercados de renta variable siguen impulsados por las ganancias de la inteligencia artificial y la tecnología, la subida del 60% del oro este año será la mayor desde 1979, lo que aviva el debate sobre si ha cambiado su papel tradicional como activo de refugio.

PARAMOUNT WARNER BROS- Paramount Skydance lanzó una oferta hostil por valor de US$108.400 millones por Warner Bros Discovery, poniendo en aprietos el acuerdo con Netflix en un último esfuerzo por crear una potencia mediática que desafíe el dominio del gigante del "streaming". Netflix había salido victorioso el viernes de una guerra de ofertas de semanas de duración con Paramount y Comcast, asegurándose un acuerdo de capital de US$72.000 millones por los estudios de televisión, cine y activos de "streaming" de Warner Bros Discovery.

HONDURAS ELECCIONES- La ventaja del candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se duplicó con poco más de 40.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, luego de que se reanudara el escrutinio de las elecciones presidenciales tras tres días detenido. De acuerdo a los resultados oficiales, con el 97,45% de las actas transmitidas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,52% del respaldo frente al 39,18% del presentador de televisión Nasralla. La diferencia entre ambos se amplió luego de haberse reducido horas antes. En un lejano tercer lugar figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, un 19,32%.

ECUADOR MORENO- Un juez ecuatoriano llamó al expresidente Lenín Moreno a juicio penal, acusado de ser autor directo en el presunto delito de cohecho en la adjudicación de un contrato para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país andino. El caso, presentado inicialmente por la fiscalía en marzo de 2023, vinculó a Moreno, miembros de su familia y empresarios comerciales locales y chinos con la recepción de sobornos para la construcción de la central Coca Codo Sinclair, que inició operaciones en 2016.

(REUTERS RF APF)