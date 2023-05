Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (9 de mayo)

La agenda del martes estados unidos

-El presidente, Joe Biden, se reúne en la Casa Blanca con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros funcionarios de alto rango del Congreso para mantener conversaciones sobre el techo de la deuda.

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, interviene en un evento del Economic Club of New York. (1605 GMT)

-El gobernador de la Fed Philip Jefferson participa de una conversación virtual del evento Atlanta Black Chambers Tuesdays Talks en Washington. (1230 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta deuda a 3 años. (1700 GMT)

-El Instituto Americano del Petróleo (API) da a conocer su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2030 GMT) -Boeing Co, Occidental Petroleum Corp, Electronic Arts Inc, Under Armour Inc, Fox Corp y Novavax Inc reportan resultados trimestrales.

Brasil

-El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se reúne con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.

MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa el dato de inflación de abril. Analistas consultados por Reuters proyectan que los precios hayan caído un 0,04% mensual, frente al alza de 0,27% de marzo, y que hayan subido un 6,23% anual, lo que se compara con el 6,85% del mes previo. (1200 GMT) -El INEGI publica las cifras de producción y exportación de vehículos de abril.

Argentina

-El Instituto Nacional de Estadística y Censos divulga el dato de producción industrial de marzo. (1830 GMT)

Colombia

-La energética estatal Ecopetrol publica sus resultados del primer trimestre.

Resto del mundo

-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Kiev con motivo del Día de Europa y se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Mercados globales actualizados

BCE- El Banco Central Europeo podría tener que subir los tipos de interés durante más tiempo del previsto y septiembre podría ser el momento más cercano en que los dirigentes monetarios puedan juzgar si las anteriores subidas de tipos han sido eficaces, dijo Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. El BCE ha subido los tipos de interés en cada una de sus siete últimas reuniones para combatir el histórico aumento de los precios al consumo, y los dirigentes monetarios han señalado que se producirán nuevas subidas a medida que aumenten las presiones inflacionistas. BOJ- El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, declaró que el banco central pondrá fin a su política monetaria de control de la curva de rendimientos y comenzará a reducir su balance, una vez que aumenten las perspectivas de que la inflación alcance de forma sostenible su objetivo del 2%. En su intervención en el Parlamento, Ueda afirmó que la economía japonesa se está recuperando y que las expectativas de inflación se mantienen en niveles elevados. CHINA COMERCIO- Las importaciones de China se contrajeron bruscamente en abril, mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo más lento, reforzando los signos de debilidad de la demanda interna a pesar del levantamiento de las restricciones por el COVID-19 y aumentando la presión sobre una economía que ya lidia con el enfriamiento del crecimiento mundial. Los envíos entrantes a la segunda economía mundial cayeron un 7,9% interanual, mientras que las exportaciones crecieron un 8,5% en el mismo periodo, tras un inesperado aumento del 14,8% en marzo, mostraron los datos de aduanas. FMI- El Fondo Monetario Internacional sigue preocupado por las recientes turbulencias en el sector bancario, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses y suizas para hacer frente a los bancos con problemas bajo su vigilancia, dijo su economista jefe, Pierre-Olivier Gourinchas. En comentarios a los periodistas en París, añadió que "la historia no ha terminado" y que los bancos de la UE no son inmunes a los problemas mientras el bloque no vaya más allá con el fin de completar unos mecanismos largamente debatidos para hacer frente a los bancos en quiebra.

CHINA EEUU- La Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghái dijo que estaba preocupada por los informes sobre investigaciones a empresas estadounidenses de diligencia debida y consultoría en China e instó a las autoridades a proporcionar más orientación para el sector. "Estamos preocupados por los recientes informes sobre investigaciones de empresas estadounidenses en China especializadas en diligencia debida o consultoría", dijo Eric Zheng, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghái CHINA UE- La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China afirmó que las recientes y sonadas medidas enérgicas de las autoridades chinas contra consultorías extranjeras y nacionales eran una señal preocupante y aumentaban la incertidumbre para las empresas extranjeras que operan en China. En un comunicado remitido a Reuters, el grupo europeo de defensa de las empresas afirmó también que estos acontecimientos "no favorecen el restablecimiento de la confianza empresarial ni la atracción de inversiones extranjeras". LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU ECONOMÍA- Los inventarios mayoristas estadounidenses se revisaron a la baja en marzo para mostrarlos sin cambios respecto al mes anterior, según datos del Gobierno. El Departamento de Comercio había estimado previamente que los inventarios mayoristas habían aumentado un 0,1%. Las existencias de los mayoristas tampoco variaron en febrero. Los economistas consultados por Reuters esperaban que los inventarios no experimentaran cambios.

EEUU DEUDA- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que si el Congreso no eleva el límite de la deuda federal sobre los 31,4 billones de dólares asestaría un duro golpe a la economía estadounidense y debilitaría al dólar como moneda de reserva mundial. Yellen dijo a la cadena CNBC que el presidente Joe Biden se vería obligado a tomar decisiones sobre qué hacer con los recursos del Tesoro si no se elevaba el techo de la deuda, pero que "no había buenas alternativas".

EEUU AEROLÍNEAS- El Gobierno de Estados Unidos anunció que está redactando nuevas normas para obligar a las aerolíneas a compensar a los pasajeros por retrasos o cancelaciones importantes de vuelos cuando las compañías sean responsables. Esta es la más reciente de una serie de decisiones del Gobierno de Biden para endurecer las medidas contra las compañías aéreas y reforzar la protección de los pasajeros en los vuelos nacionales y los internacionales que salen o llegan a Estados Unidos.

BRASIL- La producción de la industria automotriz brasileña se desplomó un 19,4% en abril respecto al mes anterior, totalizando 178.853 unidades, mostraron datos de la asociación de fabricantes de automóviles Anfavea. Las ventas de automóviles en el país sudamericano cayeron un 19,2% en el periodo, a 160.730 vehículos, añadió Anfavea.

ENAP- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile firmó un acuerdo con la petrolera argentina YPF para la primera importación de crudo a través del sistema Oleoducto Trasandino, informó la empresa en un comunicado. El oleoducto, conocido como OTA-OTC u OTASA en Argentina, conecta la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén con Chile. La formación es la segunda reserva de shale gas del mundo y la cuarta de petróleo. El contrato tiene una vigencia de 45 días durante los cuales ENAP compraría 41.000 barriles de petróleo por día a ser entregados entre mayo y junio.

TESLA- Espera producir litio para alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos en su próxima fábrica de litio en Texas, dijo el CEO de la empresa, Elon Musk. Tesla ha puesto la primera piedra de la planta de refinado de litio, con la que pretende asegurarse el suministro del componente clave de las baterías y cumplir su ambicioso objetivo de ventas de vehículos eléctricos. Musk dijo que Tesla pretende terminar la construcción de la fábrica en 2024 y alcanzar la producción plena aproximadamente un año después. (REUTERS NS)

Reuters