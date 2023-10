La agenda del lunes estados unidos -la presidenta del banco de la reserva federal de dallas, lorie logan, habla sobre las perspectivas y la política monetaria de estados unidos ante la 65 reunión anual de la national association for business economics. (1300 gmt) -el vicepresidente de la fed michael barr habla sobre la regulación bancaria en un acto de la american bankers association. (1315 gmt) -el vicepresidente de la fed philip jefferson habla sobre la transmisión de la política monetaria en la 65 reunión anual de la national association for business economics. (1730 gmt) -día de los pueblos indígenas. cierran las oficinas del gobierno federal, el fmi y la reserva federal. los mercados de valores operan. méxico -el instituto nacional de estadística y geografía publica el dato del índice de precios al consumidor de septiembre. analistas consultados por reuters proyectan que los precios habrían subido un 0,45% mensual, luego del alza de 0,55% registrada en agosto. (1200 gmt) resto del mundo -las juntas de gobernadores del grupo del banco mundial y del fmi realizan sus reuniones anuales de otoño boreal en marrakesh, marruecos. (hasta el 15 de octubre) -la opep publica sus perspectivas mundiales del petróleo, en las que ofrece previsiones actualizadas de la oferta y la demanda a largo plazo, así como su evaluación de las inversiones necesarias en el sector.

-El jefe del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, participa en una conferencia en Lisboa, Portugal, con miembros de Bancos Centrales de países de habla portuguesa. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BCE- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirmó que se prevé que la inflación mantenga su tendencia a la baja en los próximos meses, pero pidió cautela debido a la incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo tras los acontecimientos en Oriente Medio. "El entorno macroeconómico está sujeto a una enorme incertidumbre. (...) Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, (...) sobre todo después de lo que ha pasado este fin de semana", dijo De Guindos en un evento financiero. NOBEL- La historiadora económica estadounidense Claudia Goldin ha sido galardonada con el Premio Nobel de Economía 2023 por "haber contribuido al conocimiento de los resultados de las mujeres en el mercado laboral", anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia. El prestigioso galardón, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la cosecha de premios Nobel de este año y está dotado con 11 millones de coronas suecas (999.137 dólares).

ISRAEL- El Banco de Israel anunció que venderá hasta 30.000 millones de dólares de divisas en el mercado abierto, en la primera venta de divisas del banco central, para mantener la estabilidad durante la guerra de Israel contra los militantes palestinos en Gaza. La medida pareció calmar rápidamente el mercado, mientras el shekel se recuperaba de las fuertes pérdidas iniciales.

Goldman sachs crudo- goldman sachs no ve ningún efecto importante inmediato en los inventarios del mercado del petróleo a corto plazo tras los ataques en israel durante, dijo en una nota. sin embargo, añadió que estos ataques reducen la probabilidad de normalización de las relaciones del país con arabia saudí, y el consiguiente impulso a la producción saudí en el futuro. alemania- la producción industrial alemana se contrajo en agosto por cuarto mes consecutivo, informó la oficina federal de estadística, un indicio de que el sector sigue sometido a graves presiones. la producción industrial cayó ligeramente más de lo previsto en agosto, un 0,2% respecto al mes anterior. los analistas consultados por reuters habían pronosticado un descenso del 0,1%. china israel palestinos- china está muy preocupada por la reciente escalada del conflicto palestino-israelí y se opone a la violencia y los ataques, declaró una portavoz del ministerio de asuntos exteriores chino. "china se opone a las acciones que intensifican los conflictos y socavan la estabilidad regional. esperamos ver un pronto alto el fuego, el cese de la guerra y la restauración de la paz", dijo la portavoz mao ning en una rueda de prensa regular en respuesta a una pregunta. lo que hay que saber del fin de semana israel palestinos- el grupo islamista palestino hamás lanzó el mayor ataque contra israel en años, en un asalto sorpresa que combinó hombres armados que cruzaron al territorio del estado judío con una andanada de cohetes disparados desde gaza. israel dijo que el grupo respaldado por irán había declarado la guerra mientras su ejército confirmaba combates con militantes en varias ciudades israelíes y bases militares cerca de gaza y el primer ministro benjamin netanyahu prometía tomar represalias. empleo eeuu- el crecimiento del empleo en estados unidos se aceleró a su ritmo más rápido en ocho meses en septiembre, lo que sugiere que el mercado laboral sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que la reserva federal suba las tasas de interés de nuevo, aunque el crecimiento salarial se esté moderando. el aumento mayor de lo esperado en las nóminas no agrícolas el mes pasado y una fuerte revisión al alza de los recuentos de empleos de julio y agosto reportados por el departamento de trabajo en su informe de empleo, cimentaron las expectativas de que la actividad económica se aceleró en el tercer trimestre. méxico migración- méxico intentará que los gobiernos de brasil, colombia, cuba, nicaragua y venezuela acepten los vuelos de retorno de sus migrantes desde territorio mexicano, cuando hay un repunte de los flujos migratorios hacia estados unidos desde el caribe, sudamérica y centroamérica. el instituto nacional de migración (inm) dijo que pidió a la cancillería iniciar gestiones diplomáticas con esos países, una semana después de que la titular de esa dependencia, alicia bárcena, informó de que el gobierno exploraba realizar "retornos asistidos" de migrantes a ecuador, venezuela y colombia. exxon pioneer- exxon mobil está en conversaciones avanzadas para adquirir pioneer natural resources, en una operación que podría valorar al productor de la cuenca pérmica de esquisto en unos 60.000 millones de dólares, dijeron personas conocedoras del asunto. la adquisición sería la mayor de exxon desde la compra de mobil en 1998 por 81.000 millones de dólares y ampliaría su presencia en una de las regiones más lucrativas de la cuenca petrolera estadounidense. nobel- la defensora de los derechos de la mujer encarcelada en irán, narges mohammadi, ganó el premio nobel de la paz en una censura a los dirigentes teocráticos de teherán y un espaldarazo a los manifestantes antigubernamentales. el comité que concede el galardón dijo que el premio era un testimonio para todos aquellos que están detrás de las recientes protestas sin precedentes en irán y pidió la liberación de mohammadi, quien ha hecho campaña tanto por los derechos de las mujeres como por la abolición de la pena de muerte. argentina divisas- argentina dispuso nuevas trabas que restringen las operaciones de bonos con liquidación en moneda extranjera con el propósito de descomprimir presiones sobre los mercados alternativos de cambio, dijo la comisión nacional de valores. la medida amplía el período de tenencia mínima de activos conocido como "parking" para los bonos regidos por ley extranjera (globales), no así para los de ley local (bonares).