Latam espera recibir 12 aviones Embraer en 2026

SAO PAULO, 17 nov (Reuters) - Latam espera recibir 12 aviones Embraer el próximo año, con las primeras entregas previstas para finales de octubre, dijo el lunes el presidente de Latam Brasil, Jerome Cadier.

El ejecutivo sostuvo en una conferencia telefónica con periodistas que aún se están definiendo los destinos y la operación de la nueva flota.

"Estamos afinando exactamente dónde van a operar, cómo van a operar y las fechas exactas de inicio", dijo Cadier.

El ejecutivo destacó que existe la posibilidad de que parte de las entregas previstas para 2027 sean enviadas a otros países del grupo. "Los primeros 12 llegarán con seguridad (a Brasil), los segundos 12 aún no los hemos definido", destacó.

Cadier dijo que la empresa vive "un excelente momento", que le permitirá abrir nuevas rutas rentables en el primer semestre de 2026, incluso antes de la llegada de la flota Embraer.

La empresa planea nuevas conexiones locales y lanzará las rutas Guarulhos-Amsterdam en abril, Guarulhos-Bruselas en junio y Guarulhos-Ciudad del Cabo en septiembre.

Con las nuevas rutas, la compañía deberá alcanzar 63 destinos nacionales y 28 internacionales desde Brasil, frente a los 59 aeropuertos atendidos este año y los 44 anteriores a la pandemia. (Reporte de Gabriel Araújo. Editado en español por Javier Leira)