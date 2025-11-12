LATAM suspende casi 200 vuelos en Chile por huelga de pilotos
La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció la suspensión de 173 vuelos programados entre este miércoles y el próximo lunes en Chile a causa de una huelga de uno de los...
La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció la suspensión de 173 vuelos programados entre este miércoles y el próximo lunes en Chile a causa de una huelga de uno de los sindicatos de pilotos que piden mejoras salariales.
"La medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20.000 pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original", apuntó LATAM en un comunicado.
La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.
LATAM canceló vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, precisó el comunicado.
El grueso de las cancelaciones afectan a trayectos nacionales, confirmó a la AFP una fuente de la compañía.
El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) de Chile inició este miércoles la huelga tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.
Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.
El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía.
