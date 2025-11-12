LA NACION

LATAM suspende casi 200 vuelos en Chile por huelga de pilotos

La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció la suspensión de 173 vuelos programados entre este miércoles y el próximo lunes en Chile a causa de una huelga de uno de los...

LATAM suspende casi 200 vuelos en Chile por huelga de pilotos
La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció la suspensión de 173 vuelos programados entre este miércoles y el próximo lunes en Chile a causa de una huelga de uno de los sindicatos de pilotos que piden mejoras salariales.

"La medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20.000 pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original", apuntó LATAM en un comunicado.

La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.

LATAM canceló vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre, precisó el comunicado.

El grueso de las cancelaciones afectan a trayectos nacionales, confirmó a la AFP una fuente de la compañía.

El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) de Chile inició este miércoles la huelga tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.

Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.

El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía.

pa/axl/atm

