LATAM suspende más vuelos y afecta a otros 10.000 pasajeros por huelga de pilotos
La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció el lunes que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre y afectará a 10.000 pasajeros, debido a la huelga de uno de los...
- 1 minuto de lectura'
La aerolínea LATAM, la mayor de Sudamérica, anunció el lunes que suspenderá vuelos programados hasta el 22 de noviembre y afectará a 10.000 pasajeros, debido a la huelga de uno de los sindicatos de pilotos que buscan mejores sueldos.
La semana pasada, la compañía suspendió 173 vuelos programados entre el 12 y 17 de noviembre, afectando a 21.000 usuarios. Ahora suma otros 10.000 pasajeros, pero no informó de la cantidad de vuelos cancelados ante una consulta de la AFP.
En un comunicado, LATAM dijo que debido a la extensión de la huelga con uno de los sindicatos de pilotos debió cancelar de manera anticipada vuelos adicionales hasta el 22 de noviembre.
La medida, agregó, llegará a afectar "a 10.000 pasajeros adicionales a los ya informados". La mayoría de estos vuelos son domésticos, dijo una fuente de LATAM a la AFP.
A casi la totalidad de los pasajeros se le ofreció una alternativa de viaje para las siguientes 24 horas, dijo la empresa en el comunicado.
La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.
El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) de Chile inició el miércoles pasado la huelga tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.
Los pilotos buscan recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.
El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile.
axl/pa/mvl
- 1
ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
- 2
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 3
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 4
La floja elección de Jara expone la debilidad de Boric y deja a la izquierda de Chile al borde de un punto de quiebre