Latinoamérica: AEPD lanza sus premios con nuevas categorías: Delegados de Protección de Datos y Cooperación con Iberoamérica

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un extracto de las convocatorias de los 'Premios Protección de Datos Personales 2025', que en esta edición incorporan dos nuevas categorías para distinguir el trabajo de las personas Delegadas de Protección de Datos (DPD) y la cooperación en el espacio iberoamericano.

Así lo ha anunciado este jueves el organismo estatal, que ha informado de que el plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 31 de enero de 2026. De este modo, la edición 2025 queda integrada por nueve categorías, entre ellas, 'Emprendimiento, innovación, experiencias y maratones de privacidad e IA 'Ángela Ruiz Robles''; 'Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital'; 'Premio a las buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos'.

También se concederán los premios 'Comunicación'; 'Premio a la formación, educación y concienciación en protección de datos'; 'Investigación en protección de datos personales 'Emilio Aced'' y 'Difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales'.

Con estos premios, la Agencia quiere reconocer el trabajo realizado para difundir este derecho fundamental en ámbitos como el de los DPD, el iberoamericano, el educativo, el empresarial, la investigación científico-técnica, las redes sociales, las Administraciones Públicas, o los medios de comunicación.

Los premios de la Agencia Española de Protección de datos reconocen el compromiso tanto de personas como de proyectos conjuntos, y de organismos públicos y empresas. Las bases completas de los premios se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).