Latinoamérica: Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

-- 09.00 horas: En Madrid, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Fundación Encuentros del Futuro (FEF) celebran la primera edición que se celebra en Europa del Congreso Futuro Iberoamericano. Será inaugurado por Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo; y Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, entre otros. Los días 30 y 31 de octubre en Casa de América (Calle Marqués del Duero, 2).

-- 09.00 horas: En Madrid, Foro Salud Nueva Economía Forum con Paula Gil Leyva, presidenta de Médicos Sin Fronteras presentada por María Entrecanales, empresaria, miembro de la Junta Directiva de ACNUR y donante de MSF. En el Real Casino Gran Círculo de Madrid (Alcalá, 15) y online.

-- 09.30 horas: En Madrid, Marcas de Restauración y Too Good To Go celebran el evento "Tras la aprobación del desperdicio alimentario: El papel de la Restauración de Marca". En la sede del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46).

-- 09.30 horas: En Madrid, Ecoembes organiza la jornada "Horizonte COP30: Impulso global a la economía verde, circular y competitiva". En el Auditorio WPP Campus (C/ Ríos Rosas, 26).

--9.30 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, inaugura la jornada 'Horizonte COP30'

-- 10.00 horas: En Madrid, los Reyes, Felipe VI y Letizia, presiden la reunión de la comisión delegada de la Fundación Princesa de Girona. Palacio de La Zarzuela (Cam. de la Zarzuela, Fuencarral-El Pardo).

-- 10.00 horas: Jornada "ESG en transición: contexto, cambio e incertidumbre" del ciclo Esade - Fundación SERES. Online.

-- 11.00 horas: En Madrid, la campaña 'Un juguete, una ilusión', impulsada por RTVE en colaboración con la Fundación Crecer Jugando, presenta su 26ª edición. En la sala de Comunicación de RTVE. Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92).

-- 11.00 horas: En Madrid, Forética organiza una nueva edición del 'Net-Zero Business Forum', en el marco del Clúster de Cambio Climático. En la sala Gobernador - Impact Hub Madrid (Calle del Gobernador, 26).

-- 11.00 horas: En Madrid, EmancipaTIC, con el apoyo del Imserso y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela, presenta una investigación sobre soledad no deseada en mayores. En el salón de Actos del Imserso (Avenida de la Ilustración s/n, esquina con calle Ginzo de Limia, 58) y online.

-- 11.30 horas: En Madrid, Fundación Verisure presenta 'Desoledad', la iniciativa contra la soledad no deseada en los mayores. En la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes (Calle Alcalá, 42).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el acto de cierre del Programa Comunidad Glocal 2025, organizado por la Diputación de Zaragoza en la Facultad de Educación de Zaragoza. NOTA: Antes del acto, a las 17:40 horas, la ministra atiende a los medios de comunicación. Calle de Pedro Cerbuna, 12.

18:30 horas: En Madrid, XII edición de los Premios Mujeres a Seguir (MAS), para dar visibilidad al talento femenino, inaugurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11.

19:00 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo 2025, otorgados por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA). En los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro (Paseo de Uruguay, 5).

19:30 horas: En Madrid, V edición de los Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad MasOrange. Calle de la Paloma, 15.