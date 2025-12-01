Latinoamérica.- Alsea (Vips y Starbucks) impulsa su crecimiento sostenible en Europa con la refinanciación de US$550 millones

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Alsea, operador de establecimientos en América Latina y Europa con marcas como Starbucks, Domino's Pizza, VIPS, Foster's Hollywood y Ginos, ha firmado un contrato de línea de crédito no garantizada de 550 millones de euros para reforzar la estructura financiera de su negocio en Europa, gestionado a través de Food Service Project (FSP).

En concreto, esta operación ha estado liderada por ING, que ha actuado como coordinador de sostenibilidad, acompañado de Rabobank, BBVA, Santander, CaixaBank y Sabadell, según informa en un comunicado.

Con este paso, la cadena de restauración avanza en la optimización de su estructura de capital dentro de un plan global de refinanciación que concluirá durante el primer trimestre de 2026.

De esta forma, este movimiento llega en un momento de fortaleza para Alsea. En 2024, el Grupo alcanzó los 4.000 millones de euros en ventas, un resultado bruto de explotación (Ebitda) pre-IFRS de 595 millones de euros, un margen del 15% y un nivel de endeudamiento de 2,3 veces, cifras que lo consolidan como uno de los operadores más sólidos del sector.

Con más de 4.800 restaurantes repartidos en 12 países y 12 marcas, Alsea mantiene un modelo diversificado que combina comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.

Europa, que ya representa el 29% de las ventas del Grupo, sigue mostrando un desempeño "robusto y alineado" con las tendencias de consumo fuera del hogar, especialmente en España, Portugal y mercados de Europa Central.

De esta forma, esta refinanciación permitirá a Alsea reforzar su estructura financiera en Europa con una solución adaptada a su tamaño y ambición de crecimiento.

La directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Alsea Europa, Ana Torroba, ha subrayado que esta refinanciación es "un paso clave para consolidar" el crecimiento sostenible en Europa. "Gracias a esta operación fortalecemos nuestra estructura financiera y reforzamos nuestra capacidad para seguir invirtiendo en la eficiencia y el desarrollo de nuestras marcas. Nuestra alianza con ING ha sido determinante para avanzar con ambición y visión de largo plazo", ha señalado.

Por su parte, la responsable de financiación sostenible de ING España & Portugal, Belén Flor, ha señalado que la entidad cree que "la financiación sostenible es mucho más que un producto, es una herramienta para acompañar a los clientes en su transición hacia modelos más responsables". "Por ello estamos muy satisfechos de poder acompañar a Alsea con un compromiso común que incorpora planes de transición y consideraciones climáticas", ha asegurado.

De esta forma, como parte de este nuevo acuerdo, se han definido los KPIs que regirán la actividad de la compañía entre 2026 y 2029 con tres líneas de actuación diferenciadas como son la reducción de emisiones de categorías de alcance tres seleccionadas: entre 2022 y 2024, la reducción absoluta de emisiones de alcance 1 y 2 alcanzó el -54%, por encima de la reducción requerida por SBTi ('Science Based Targets Initiative') para 2030.

También la evaluación de los proveedores con base a criterios ESG: este KPI se mantiene ya que sigue siendo relevante para las agencias de estándares de ESG como SASB ('Sustainability Accounting Standards Board') y la compañía, donde aún existe margen de mejora. Así, se marca como objetivo el alcance del 100% de los proveedores de la cadena de suministro, tomando como año base 2024.

Otro de los objetivos es tener sus tiendas propias resilientes al clima, por lo que el reto es evaluar el 100% de estos establecimientos y el alcance de al menos el 90% de las tiendas propias resilientes al cambio climático al cierre de la financiación.