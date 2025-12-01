Latinoamérica.- Barcelona defiende la beca a autores latinoamericanos y subraya su apoyo a la creación en catalán

GUADALAJARA (MÉXICO), 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha defendido este lunes la beca de residencia de escritura para autores latinoamericanos anunciada por el consistorio, y ha subrayado el apoyo de la institución a la creación en catalán.

Lo ha dicho a preguntas de los periodistas en la FIL de Guadalajara (México) después de que la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) instara al Ayuntamiento de Barcelona a retirar la beca y a destinar la dotación a la creación en catalán.

Marcé ha dicho que podría ser polémico si fuese la única acción literaria que ofreciese el Ayuntamiento, pero que es una entre muchas otras, y ha considerado natural ofrecer a un autor latinoamericano realizar un potencial relato sobre la ciudad: "Se me hace difícil ver una polémica".

Ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de las Becas Montserrat Roig, que mayoritariamente se adjudican a autores catalanes, una quincena cada año por valor de unos 150.000 euros, y que desde su inicio a una década lo ha hecho por casi 1.000.000 de euros, y ha afirmado que un 65% de la delegación catalana en la FIL son autores en catalán.

Respecto a la cuantía de la beca, de 80.000 euros, ha dicho que una gran parte es para la edición, los derechos y la estancia en Barcelona, y ha dicho que no sabe qué polémicas puede haber, pero "las tendrán que debatir y discutirlas".

Marcé ha pedido analizar la labor del Ayuntamiento respecto a la literatura en catalán "de una forma global y no de una acción concreta", y ha subrayado el compromiso del consistorio con la lengua catalana.