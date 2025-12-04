Latinoamérica.- Benet Casablancas, XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El compositor catalán Benet Casablancas (Sabadell, 1956) ha sido galardonado con el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025, que convoca de forma bienal la Fundación SGAE.

El galardón tiene una dotación de 20.000 euros.

El jurado le ha otorgado este reconocimiento "en atención a la incuestionable calidad de su obra y a su capacidad de apelación estética a las emociones del oyente, a su dominio de la orquestación, a sus méritos académicos y a sus aportaciones a la cultura musical".

Además, el jurado ha destacado la figura de Casablancas, que también es ganador del Premio Nacional de Música (2013), con más de cuatro décadas de trayectoria, por estar "considerado uno de los compositores de referencia de la creación musical española contemporánea".

"Ha sido una grata sorpresa. Recibo este galardón con alegría, gratitud, emoción y un grado de responsabilidad abrumadora", ha declarado el artista en una entrevista con Fundación SGAE al conocerse el fallo.

"Admiro muchísimo al compositor que le da nombre y quiero expresar mi agradecimiento al jurado por su confianza, a mis maestros, a las instituciones que me han apoyado a lo largo de toda mi carrera profesional, a SGAE (la casa de los autores), con la que siempre he colaborado con placer y, especialmente, a todos los intérpretes han recreado y difundido mi obra", ha añadido.

Casablancas se formó musicalmente en Barcelona y Viena, en un momento en el que para desarrollarse profesionalmente los compositores tenían que abrirse camino y tejer complicidades en el ámbito internacional.

"Eso ha cambiado. Ahora el nivel en España es altísimo", ha aclarado.

Un periplo por todo el mundo que le permitió colaborar con orquestas y ensembles como la BBC Symphony Orchestra, la London Philarmonic, la Deutsche Radio Philharmonie o la NHK de Tokyo, además de las principales orquestas españolas, en escenarios como el Musikverein de Viena o la Morgan Library y la Universidad de Columbia de Nueva York, entre muchos otros.

Más de cuarenta años de labor creativa que confluyen en "un lenguaje sumamente personal e independiente", con un mundo sonoro propio que conjuga "tradición y vanguardia sin imposturas", caracterizado por un "refinado virtuosismo" de escritura y una "poderosa fuerza expresiva", explica SGAE.