Latinoamérica: BIME concluirá el día 31 con las actuaciones de Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura

BILBAO, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El encuentro de la industria musical iberoamericana BIME se celebrará en Bilbao del 28 al 31 de octubre, cerrando su decimotercera edición ese último día con una gran jornada al aire libre, con las actuaciones de Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura (ES), según han informado los organizadores.

BIME ha dado a conocer este miércoles los últimos detalles de su programación Pro y Live para la que será su próxima cita en Bilbao. BIME Live, el festival de showcases y conciertos de BIME, consolidado ya como la "principal plataforma de talento musical con proyección internacional, volverá a transformar la ciudad en un gran circuito de escenarios de música en directo".

Del 28 al 30 de octubre, las salas Kafe Antzokia, Crystal, Stage Live, Back Room, Dock, Bilborock, La Ribera, Sala BBK, y Cotton Club, serán las encargadas de acoger más de setenta showcases, conciertos de duración reducida pensados para que artistas expongan lo mejor de su repertorio.

Profesionales acreditados y público general podrán acceder de forma libre (con aforo limitado y preferencia para asistentes acreditados en BIME Pro) y conocer las propuestas musicales más vanguardistas del momento. Al cartel ya anunciado el pasado mes de septiembre se unen nuevos nombres como Cariño, el trío madrileño que revoluciona el pop estatal con su frescura, descaro y espíritu punk; el dembow y ritmos latinoamericanos con letras cargadas de realidad de Mhtresuno, el cantante, compositor y uno de los nuevos grandes representantes del afrobeat latino Junior Zamora; Laaza, con su característica fusión de pop alternativo, jota y electrónica minimalista; y la cálida voz y las influencias del soul, flamenco y rap melódico del mallorquín Dollar Selmouni.

BIME Live contará además con programaciones especiales en las que empresas e instituciones clave de la industria de la música presentarán lo mejor de su talento. El martes 28 será el turno de AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España) en Sala BBK, Universal Music en Stage Live, ICEX-Sounds from Spain en Crystal, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia en La Ribera.

El miércoles 29, BIME Live acogerá la Demoscópica de Mondo Sonoro, una edición especial en colaboración con BIME y con el apoyo de Johnnie Walker que llevará al escenario del Kafe Antzokia a bandas revelación como La Milagrosa (ES), airu (ES) y un grupo sorpresa que será anunciado durante los días previos. Esa misma noche también se presentarán propuestas musicales de Thomann en Bilborock, Interscope en Crystal, Emerge en La Ribera y BASQUE. MUSIC. en Stage Live, mientras que el jueves 30 será el turno de Altafonte en Crystal.